Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирди

·6·Спорт
Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирди

Ўзбекистон кубогининг 1/8 финали марказий баҳсида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Қаршининг «Насаф» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, мусобақанинг чоракфинал босқичига йўл олди. Мазкур драматик ғалабадан сўнг «лочинлар» бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоа олдидаги вазифалар, турнир жадвалидаги ҳолат ва истиқболдаги режалар борасида атрофлича тўхталиб ўтди.

Мураббий матбуот анжуманини юртдошларимизни Мустақиллик байрами билан табриклашдан бошлаб, ушбу ғалаба мухлислар учун ажойиб байрам туҳфаси бўлганини таъкидлади.

«Бу баҳс ярим финалга тенг эди»: Рақиблар ва кубокдаги йўл

Темур Кападзе мусобақа фаворитлари бўлган клубларнинг чиқиб кетгани ва кубокдаги рақобат ҳақида ўз фикрларини билдирди:

  • «Насаф»га қарши оғир синов: «Бугунги учрашув, менимча, ярим финалга тенг бўлди. Чемпионатдаги иккита кучли ва курашувчан жамоа тўқнашди. „Насаф“ учун кубок ягона имконият эди, шу боис катта босим ва ҳаяжон остида ўйнадик. Охирида нуқтани қўйиш насиб қилди», — деди Кападзе;

  • «Пахтакор» ва «Насаф»нинг чиқиб кетиши: «Албатта, бу грандларнинг мусобақадан чиқиб кетгани кейинги босқичлар учун қандайдир маънода ёқимли тарафдир. Лекин кубокда осон жамоа йўқ, қуръада ким чиқишидан қатъий назар, охиригача курашамиз».

Раҳбарият вазифаси, чемпионлик ва 30 йиллик кутиш

Жамоа олдига қўйилган мақсадлар ва чемпионлик имкониятлари хусусида мураббий очиқ фикр билдирди:

  • Максимализм ва вилоят ҳокими билан мақсадлар: «Тўғридан-тўғри қатъий вазифа қўйилмаган бўлса-да, мен ҳам, раҳбарият ҳам максималистмиз ва ютқазишни ёмон кўрамиз. Биринчи навбатда мухлисларни хурсанд қилиш учун келганман»;

  • 30 йил кутилган олтин медаллар: «Биз ҳали ҳеч нарса қилмадик, фақат навбатдаги рақибни ютдик. Эйфорияга берилмаслик керак. „Навбаҳор“ чемпион бўлганига 30 йил бўлди. Йил якунида ҳам кубокни, ҳам чемпионликни қўлга киритсак, бу улкан тарихий натижа бўлади».

Ҳимоядаги камчиликлар ва «Аякс» академияси

Кападзе жамоавий ўйин ва клуб инфратузилмаси борасидаги саволларга ҳам тўхталди:

  • 90 фоиз янгиланган таркиб ва коммуникация: «Жамоа 90 фоизга янгитдан шаклланди. Ҳар бир хато устида ишлаяпмиз. Бир-бирини тушуниш ва ишонч ҳосил қилиш учун вақт керак. Ҳозирда тўлиқ яхлит бир жамоага айланиб бормоқдамиз»;

  • Намангандаги «Аякс» академияси истиқболи: «Бу жуда катта лойиҳа ва Наманган футболи ривожига хизмат қилади. Асосий муаммомиз майдонлар ва инфратузилма эди. Янги база ва майдонларнинг қурилиши ёшларнинг ўсиши ва келажаги учун муҳим замин бўлади».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 05:32Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Бугун, 05:28«Башакшеҳир» — «Қосимпошо»: Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами?«Башакшеҳир» — «Қосимпошо»: Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами?Кеча, 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)