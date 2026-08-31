Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирди
Ўзбекистон кубогининг 1/8 финали марказий баҳсида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Қаршининг «Насаф» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, мусобақанинг чоракфинал босқичига йўл олди. Мазкур драматик ғалабадан сўнг «лочинлар» бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоа олдидаги вазифалар, турнир жадвалидаги ҳолат ва истиқболдаги режалар борасида атрофлича тўхталиб ўтди.
Мураббий матбуот анжуманини юртдошларимизни Мустақиллик байрами билан табриклашдан бошлаб, ушбу ғалаба мухлислар учун ажойиб байрам туҳфаси бўлганини таъкидлади.
«Бу баҳс ярим финалга тенг эди»: Рақиблар ва кубокдаги йўл
Темур Кападзе мусобақа фаворитлари бўлган клубларнинг чиқиб кетгани ва кубокдаги рақобат ҳақида ўз фикрларини билдирди:
«Насаф»га қарши оғир синов: «Бугунги учрашув, менимча, ярим финалга тенг бўлди. Чемпионатдаги иккита кучли ва курашувчан жамоа тўқнашди. „Насаф“ учун кубок ягона имконият эди, шу боис катта босим ва ҳаяжон остида ўйнадик. Охирида нуқтани қўйиш насиб қилди», — деди Кападзе;
«Пахтакор» ва «Насаф»нинг чиқиб кетиши: «Албатта, бу грандларнинг мусобақадан чиқиб кетгани кейинги босқичлар учун қандайдир маънода ёқимли тарафдир. Лекин кубокда осон жамоа йўқ, қуръада ким чиқишидан қатъий назар, охиригача курашамиз».
Раҳбарият вазифаси, чемпионлик ва 30 йиллик кутиш
Жамоа олдига қўйилган мақсадлар ва чемпионлик имкониятлари хусусида мураббий очиқ фикр билдирди:
Максимализм ва вилоят ҳокими билан мақсадлар: «Тўғридан-тўғри қатъий вазифа қўйилмаган бўлса-да, мен ҳам, раҳбарият ҳам максималистмиз ва ютқазишни ёмон кўрамиз. Биринчи навбатда мухлисларни хурсанд қилиш учун келганман»;
30 йил кутилган олтин медаллар: «Биз ҳали ҳеч нарса қилмадик, фақат навбатдаги рақибни ютдик. Эйфорияга берилмаслик керак. „Навбаҳор“ чемпион бўлганига 30 йил бўлди. Йил якунида ҳам кубокни, ҳам чемпионликни қўлга киритсак, бу улкан тарихий натижа бўлади».
Ҳимоядаги камчиликлар ва «Аякс» академияси
Кападзе жамоавий ўйин ва клуб инфратузилмаси борасидаги саволларга ҳам тўхталди:
90 фоиз янгиланган таркиб ва коммуникация: «Жамоа 90 фоизга янгитдан шаклланди. Ҳар бир хато устида ишлаяпмиз. Бир-бирини тушуниш ва ишонч ҳосил қилиш учун вақт керак. Ҳозирда тўлиқ яхлит бир жамоага айланиб бормоқдамиз»;
Намангандаги «Аякс» академияси истиқболи: «Бу жуда катта лойиҳа ва Наманган футболи ривожига хизмат қилади. Асосий муаммомиз майдонлар ва инфратузилма эди. Янги база ва майдонларнинг қурилиши ёшларнинг ўсиши ва келажаги учун муҳим замин бўлади».
…