Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқлади
UFC ярим оғир вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Богдан Гуськовнинг («Царевич») мураббийи Гор Азизян шогирдининг Магомед Анкалаевга қарши кечган жанги юзасидан кескин ва очиқ баёнот билан чиқди. Таниқли мутахассис Sport24 нашрига берган интервьюсида Богдан 5-раунддаги техник нокаутга қарамай, ушбу мағлубиятдан асло уялмасдан фахрланиши кераклигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, рейтингнинг 10-поғонасида бўлган Гуськов қисқа муддатли огоҳлантириш (short notice) асосида дивизионнинг 1-рақамли даъвогари Анкалаевга қарши 5 раундлик қақшатқиш жангга розилик берган эди.
«Ҳамма қўрққан пайтда у таваккал қилди»: Азизяннинг кескин фикрлари
Гор Азизян Гуськовнинг қаҳрамонлиги ва жанг давомидаги ҳолатлар ҳақида қуйидагиларни билдирди:
Лигани қутқариб қолган жасорат: «Биз мағлубият сабабларини биламиз, аммо ҳозир очиқлай олмайман. Жанг пайтида кутилмаган зарба қабул қилсангиз, ҳамма режа ўзгариб кетади. Богдан 10-рақамли бўла туриб, ҳамма Анкалаевдан қочган пайтда таваккал қилди. У яхшигина пул ишлади, шартномасини янгилади. Ҳатто UFC ундан қарздор, чунки у промоушенни қийин вазиятдан қутқарди. У уялмайдиган даражада муносиб жанг қилди», — деди мураббий;
Нега ўнг қўл ишламади?: Жанг давомида Богданда муайян жисмоний муаммолар юзага келгани, бўғиш усули ва ўнг қўлдаги асосий зарбалар режадагидек чиқмагани, бироқ бунга хотиржам қарашлари қайд этилди.
«Анкалаев ётиб олиш ўрнига нимадир кўрсатиши керак эди»
Мураббий Богдан кўпроқ таваккал қилиши керак эди деган танқидларга кескин жавоб қайтарди:
Йўқотадиган нарсамиз йўқ эди: «Аслида таваккал қилиши керак бўлган одам Анкалаев эди. Бизда йўқотадиган ҳеч нарса йўқ эди. Шунинг учун Магомеднинг тик туриб берган зарбалари ўхшамай қолгач, у дарҳол оёққа ташланиб, ерда ётиб олишга уринди»;
1-рақамли жангчига эътироз: «Магомедни табриклаймиз, у аниқ нишонга тегди ва шундан кейин жанг бошқача тус олди. Аммо 1-рақамли даъвогар шунчаки октагонда ётиб олмасдан, ҳақиқий маҳорат намойиш этиши шарт эди», — дея ўз сўзларини якунлади Азизян.
…