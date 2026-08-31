Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқлади

·3·Спорт
Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқлади

UFC ярим оғир вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Богдан Гуськовнинг («Царевич») мураббийи Гор Азизян шогирдининг Магомед Анкалаевга қарши кечган жанги юзасидан кескин ва очиқ баёнот билан чиқди. Таниқли мутахассис Sport24 нашрига берган интервьюсида Богдан 5-раунддаги техник нокаутга қарамай, ушбу мағлубиятдан асло уялмасдан фахрланиши кераклигини таъкидлади.

Эслатиб ўтамиз, рейтингнинг 10-поғонасида бўлган Гуськов қисқа муддатли огоҳлантириш (short notice) асосида дивизионнинг 1-рақамли даъвогари Анкалаевга қарши 5 раундлик қақшатқиш жангга розилик берган эди.

«Ҳамма қўрққан пайтда у таваккал қилди»: Азизяннинг кескин фикрлари

Гор Азизян Гуськовнинг қаҳрамонлиги ва жанг давомидаги ҳолатлар ҳақида қуйидагиларни билдирди:

  • Лигани қутқариб қолган жасорат: «Биз мағлубият сабабларини биламиз, аммо ҳозир очиқлай олмайман. Жанг пайтида кутилмаган зарба қабул қилсангиз, ҳамма режа ўзгариб кетади. Богдан 10-рақамли бўла туриб, ҳамма Анкалаевдан қочган пайтда таваккал қилди. У яхшигина пул ишлади, шартномасини янгилади. Ҳатто UFC ундан қарздор, чунки у промоушенни қийин вазиятдан қутқарди. У уялмайдиган даражада муносиб жанг қилди», — деди мураббий;

  • Нега ўнг қўл ишламади?: Жанг давомида Богданда муайян жисмоний муаммолар юзага келгани, бўғиш усули ва ўнг қўлдаги асосий зарбалар режадагидек чиқмагани, бироқ бунга хотиржам қарашлари қайд этилди.

«Анкалаев ётиб олиш ўрнига нимадир кўрсатиши керак эди»

Мураббий Богдан кўпроқ таваккал қилиши керак эди деган танқидларга кескин жавоб қайтарди:

  • Йўқотадиган нарсамиз йўқ эди: «Аслида таваккал қилиши керак бўлган одам Анкалаев эди. Бизда йўқотадиган ҳеч нарса йўқ эди. Шунинг учун Магомеднинг тик туриб берган зарбалари ўхшамай қолгач, у дарҳол оёққа ташланиб, ерда ётиб олишга уринди»;

  • 1-рақамли жангчига эътироз: «Магомедни табриклаймиз, у аниқ нишонга тегди ва шундан кейин жанг бошқача тус олди. Аммо 1-рақамли даъвогар шунчаки октагонда ётиб олмасдан, ҳақиқий маҳорат намойиш этиши шарт эди», — дея ўз сўзларини якунлади Азизян.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бугун, 09:06Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиМужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиБугун, 08:59Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиМоуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиБугун, 08:53Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)