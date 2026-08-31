Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этди
Замонавий шаҳар транспорти бозори янги илғор ишланма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли Specialized бренди ўзининг энг сўнгги ва технологик жиҳатдан мукаммал шаҳарлараро электродвиг алакли велосипедини — Турбо Вадо 3 6.0 ИГҲ моделини омузга тақдим этди. Ушбу транспорт воситаси нафақат кучли техник кўрсаткичлари, балки ҳайдовчининг хавфсизлиги ва қулайлигини таъминловчи инновацион функциялари билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ақлли технологиялар ва хавфсизлик тизимиЯнги модел ҳайдовчига йўлда максимал қулайлик яратиш мақсадида энг сўнгги электрон тизимлар билан жиҳозланган. Велосипеднинг рул қисмига 2,2 дюймли қулай сенсорли экран ўрнатилган бўлиб, унинг ёрдамида асосий функцияларни бошқариш жуда осон. Шунингдек, экран ёнида Қуад Локк махсус мосламаси мавжуд бўлиб, у мос келувчи смартфонни рулга маҳкамлаш ҳамда симсиз қувватлантириш имконини беради.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Велосипед корпусига интеграция қилинган Garmin радари орқада яқинлашиб келаётган транспорт воситалари ҳақида ўз вақтида огоҳлантиради. Ўғирликка қарши қўшимча ҳимоя сифатида эса Apple Find My хизматини қўллаб-қувватлаш функцияси жорий этилган бўлиб, бу эгаларига транспорт жойлашувини доимий назорат қилиш имконини беради.
Кучли мотор ва таъсирчан автономияТехник имкониятлар нуқтаи назаридан Specialized Турбо Вадо 3 6.0 ИГҲ ўз синфида етакчилардан бирига айланди. Қурилма марказий жойлашган Specialized 3.1 двигателуви билан жиҳозланган бўлиб, унинг айланиш моменти 100 Н·м ни ташкил этади. Бу эса тик қияликларга чиқиш ва шаҳарнинг гавжум кўчаларида тезкор ҳаракатланишни сезиларли даражада осонлаштиради.
Узоқ масофаларга сафар қилиш учун велосипед сиғими 840 В·ч бўлган аккумулятор билан таъминланган. Бундай батарея қуввати бир зарядда узоқ масофаларни босиб ўтиш имконини беради. Натижада шаҳар ташқарисига саёҳат қилиш ёки кундалик ишга қатновлар янада қулайлашади.
Инновацион трансмиссия ва қулайликМоделнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу Энвиоло Аутоматик автоматик трансмиссиясидир. Одатий ўтказгичлар ўрнида бу ерда 380% диапазонда узатмалар нисбатини босқичма-босқич ўзгартирадиган ПЛАНEТАР втулка ишлатилади. Куч узатиш эса амалда хизмат кўрсатишни талаб қилмайдиган ва оддий занжирга нисбатан анча жим ишлайдиган Гатес карбон тасмаси орқали амалга оширилади.
Олд қисмида 90 мм юриш масофасига эга РоккШох осма вилкаси, шунингдек, амортизацияли ўриндиқ стирени ўрнатилган. Завод созламасига кўра, қурилма олд ва орқа қанотлар ҳамда иккита юкхалтаси билан таъминланган. Бой жиҳозланиш ўз навбатида оғирликка таъсир қилган — электродвиг алакли велосипеднинг умумий вазни 32,45 кг ни ташкил этади.
Бундай юқори технологик хусусиятлар ва имкониятларга эга бўлган Specialized Турбо Вадо 3 6.0 ИГҲ моделининг нархи Европа бозорида 7900 еврони ташкил этади. Мазкур нарх қурилманинг премиум сегментга тегишли эканини ҳамда кундалик қатновлар учун энг илғор ечимларни тақдим этишини англатади.
…