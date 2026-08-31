Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этди

·42·Техно
Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этди

Замонавий шаҳар транспорти бозори янги илғор ишланма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли Specialized бренди ўзининг энг сўнгги ва технологик жиҳатдан мукаммал шаҳарлараро электродвиг алакли велосипедини — Турбо Вадо 3 6.0 ИГҲ моделини омузга тақдим этди. Ушбу транспорт воситаси нафақат кучли техник кўрсаткичлари, балки ҳайдовчининг хавфсизлиги ва қулайлигини таъминловчи инновацион функциялари билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ақлли технологиялар ва хавфсизлик тизими

Янги модел ҳайдовчига йўлда максимал қулайлик яратиш мақсадида энг сўнгги электрон тизимлар билан жиҳозланган. Велосипеднинг рул қисмига 2,2 дюймли қулай сенсорли экран ўрнатилган бўлиб, унинг ёрдамида асосий функцияларни бошқариш жуда осон. Шунингдек, экран ёнида Қуад Локк махсус мосламаси мавжуд бўлиб, у мос келувчи смартфонни рулга маҳкамлаш ҳамда симсиз қувватлантириш имконини беради.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Велосипед корпусига интеграция қилинган Garmin радари орқада яқинлашиб келаётган транспорт воситалари ҳақида ўз вақтида огоҳлантиради. Ўғирликка қарши қўшимча ҳимоя сифатида эса Apple Find My хизматини қўллаб-қувватлаш функцияси жорий этилган бўлиб, бу эгаларига транспорт жойлашувини доимий назорат қилиш имконини беради.

Кучли мотор ва таъсирчан автономия

Техник имкониятлар нуқтаи назаридан Specialized Турбо Вадо 3 6.0 ИГҲ ўз синфида етакчилардан бирига айланди. Қурилма марказий жойлашган Specialized 3.1 двигателуви билан жиҳозланган бўлиб, унинг айланиш моменти 100 Н·м ни ташкил этади. Бу эса тик қияликларга чиқиш ва шаҳарнинг гавжум кўчаларида тезкор ҳаракатланишни сезиларли даражада осонлаштиради.

Узоқ масофаларга сафар қилиш учун велосипед сиғими 840 В·ч бўлган аккумулятор билан таъминланган. Бундай батарея қуввати бир зарядда узоқ масофаларни босиб ўтиш имконини беради. Натижада шаҳар ташқарисига саёҳат қилиш ёки кундалик ишга қатновлар янада қулайлашади.

Инновацион трансмиссия ва қулайлик

Моделнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу Энвиоло Аутоматик автоматик трансмиссиясидир. Одатий ўтказгичлар ўрнида бу ерда 380% диапазонда узатмалар нисбатини босқичма-босқич ўзгартирадиган ПЛАНEТАР втулка ишлатилади. Куч узатиш эса амалда хизмат кўрсатишни талаб қилмайдиган ва оддий занжирга нисбатан анча жим ишлайдиган Гатес карбон тасмаси орқали амалга оширилади.

Олд қисмида 90 мм юриш масофасига эга РоккШох осма вилкаси, шунингдек, амортизацияли ўриндиқ стирени ўрнатилган. Завод созламасига кўра, қурилма олд ва орқа қанотлар ҳамда иккита юкхалтаси билан таъминланган. Бой жиҳозланиш ўз навбатида оғирликка таъсир қилган — электродвиг алакли велосипеднинг умумий вазни 32,45 кг ни ташкил этади.

Бундай юқори технологик хусусиятлар ва имкониятларга эга бўлган Specialized Турбо Вадо 3 6.0 ИГҲ моделининг нархи Европа бозорида 7900 еврони ташкил этади. Мазкур нарх қурилманинг премиум сегментга тегишли эканини ҳамда кундалик қатновлар учун энг илғор ечимларни тақдим этишини англатади.

ЭлектровелосипедSpecializedТехнологияТранспортГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиXiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиБугун, 01:52Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиБугун, 01:22NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди