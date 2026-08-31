Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилди
Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида кечган қизиқарли беллашувда «Депортиво» ўз майдонида «Валенсия» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли курашларга бой ўтган учрашув мезбонларнинг 3:1 ҳисобидаги ёрқин ва ишончли ғалабаси билан якунланди.
«Депортиво» сафида тажрибали юлдуз ҳужумчи Пер-Эмерик Обамеянг яна сермаҳсуллик кўрсатиб, жамоасининг муҳим уч очкони қўлга киритишида катта ҳисса қўшди.
4 та гол урилган драматик тўқнашув хроникаси
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб голларга бой тарзда кечди:
Мезбонларнинг тезкор босими: 13-дақиқада Таррега ҳисобни очиб, «Депортиво»ни олдинга олиб чиқди;
Обамеянгнинг маҳорати: Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 17-дақиқада Пер-Эмерик Обамеянг рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
«Валенсия»нинг жавоби: 26-дақиқада «кўршапалаклар» сафида Умар Содиқ битта тўп киритиб, интригани тиклашга уринди (2:1);
Муктардан якуний нуқта: Иккинчи бўлимнинг 59-дақиқасида Муктар томонидан киритилган гол «Депортиво»нинг ғалабасини мустаҳкамлади.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу ғалаба жамоаларнинг Ла Лига жадвалидаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатди:
«Депортиво»: Очколари сонини 5 тага етказиб, турнир жадвалида 7-поғонага кўтарилиб олди;
«Валенсия»: Мавсум стартида қийинчиликларга учраётган жамоа 1 очко билан 17-ўринда қолмоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 3-тур
«Депортиво» — «Валенсия» 3:1
Голлар: Таррега (13), Обамеянг (17), Муктар (59) — Содиқ (26).
«Депортиво»: Рикельме, Химо (Жонатан, 83), Нуби, Эде, Жакомо, Луисми (Йеремай, 73), Родригес (Тен, 64), Аматуччи, Сориано (Альтимира, 73), Обамеянг, Бил (Мигель, 83).
«Валенсия»: Димитриевски, Мартинес (Раба, 82), Муктар, Таррега, Риоха (Данжума, 60), Васкес, Угринич, Пепелу (Алиу, 66), Сато (Оторби, 60), Герра (Дуро, 60), Содиқ.
…