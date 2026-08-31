Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилди

·18·Спорт
Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилди

Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида кечган қизиқарли беллашувда «Депортиво» ўз майдонида «Валенсия» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли курашларга бой ўтган учрашув мезбонларнинг 3:1 ҳисобидаги ёрқин ва ишончли ғалабаси билан якунланди.

«Депортиво» сафида тажрибали юлдуз ҳужумчи Пер-Эмерик Обамеянг яна сермаҳсуллик кўрсатиб, жамоасининг муҳим уч очкони қўлга киритишида катта ҳисса қўшди.

4 та гол урилган драматик тўқнашув хроникаси

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб голларга бой тарзда кечди:

  • Мезбонларнинг тезкор босими: 13-дақиқада Таррега ҳисобни очиб, «Депортиво»ни олдинга олиб чиқди;

  • Обамеянгнинг маҳорати: Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 17-дақиқада Пер-Эмерик Обамеянг рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • «Валенсия»нинг жавоби: 26-дақиқада «кўршапалаклар» сафида Умар Содиқ битта тўп киритиб, интригани тиклашга уринди (2:1);

  • Муктардан якуний нуқта: Иккинчи бўлимнинг 59-дақиқасида Муктар томонидан киритилган гол «Депортиво»нинг ғалабасини мустаҳкамлади.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу ғалаба жамоаларнинг Ла Лига жадвалидаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Депортиво»: Очколари сонини 5 тага етказиб, турнир жадвалида 7-поғонага кўтарилиб олди;

  • «Валенсия»: Мавсум стартида қийинчиликларга учраётган жамоа 1 очко билан 17-ўринда қолмоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ла Лига. 3-тур

  • «Депортиво» — «Валенсия» 3:1

  • Голлар: Таррега (13), Обамеянг (17), Муктар (59) — Содиқ (26).

  • «Депортиво»: Рикельме, Химо (Жонатан, 83), Нуби, Эде, Жакомо, Луисми (Йеремай, 73), Родригес (Тен, 64), Аматуччи, Сориано (Альтимира, 73), Обамеянг, Бил (Мигель, 83).

  • «Валенсия»: Димитриевски, Мартинес (Раба, 82), Муктар, Таррега, Риоха (Данжума, 60), Васкес, Угринич, Пепелу (Алиу, 66), Сато (Оторби, 60), Герра (Дуро, 60), Содиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 05:32Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)