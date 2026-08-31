Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...
Хитойлик UFC жангчиси Сонг Ядонг Шанхайда ўтказилган UFC Fight Night 286 турнирида Умар Нурмагомедов устидан қозонган ғалабасидан сўнг ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.
Ядонг учун ушбу ғалаба алоҳида аҳамиятга эга. Унинг таъкидлашича, Нурмагомедов жанг олдидан кўпчилик томонидан келажакдаги чемпион сифатида баҳоланган.
«Бу ҳаётимдаги энг яхши лаҳза»
Жангдан кейин Сонг Ядонг ўз ғалабасидан жуда хурсанд эканини айтди.
«Ўзимни ажойиб ҳис қиляпман. Бу ҳаётимдаги энг яхши лаҳза».
Хитойлик жангчи Нурмагомедовнинг кучли жиҳатларини ҳам алоҳида қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, россиялик спортчининг грэпплингдаги маҳорати юқори даражада бўлиб, кўпчилик уни келажакда чемпионлик унвони учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрган.
«Ҳамма уни энг яхши жангчи деб ҳисобларди»
Ядонг рақибига берилган юқори баҳоларни ҳам эслади.
Унинг таъкидлашича:
Нурмагомедов кучли жангчи сифатида эътироф этилган;
унинг грэпплинги юқори баҳоланган;
кўпчилик уни бўлажак чемпион деб ҳисоблаган;
аммо жанг якуни Ядонг фойдасига ҳал бўлган.
«Унинг грэпплинги жуда кучли, кўпчилик уни бўлажак чемпион деб биларди. Нима бўлганини кўрдингизми? Мен уни нокаут қилдим».
Ядонг учун муҳим ғалаба
Умар Нурмагомедов устидан қозонилган ғалаба Сонг Ядонгнинг фаолиятида муҳим натижа бўлди.
Айниқса, жангнинг нокаут билан якунлангани хитойлик спортчининг ғалабасини янада таъсирчан қилди.
Ядонгнинг жангдан кейинги баёнотларидан кўриниб турибдики, у нафақат ғалабадан мамнун, балки юқори даражада баҳоланган рақибни мағлуб этганидан ҳам катта қониқиш олган.
Энди Ядонг олдида янги мақсадлар бор
Нурмагомедов устидан қозонилган ғалаба хитойлик жангчи учун янги имкониятларни очиши мумкин.
Ядонгнинг ўзи ҳам бу натижани фаолиятидаги энг ёрқин лаҳзалардан бири сифатида баҳолади.
Сонг Ядонг Шанхайдаги жангдан кейин ўзини «ажойиб» ҳис қилаётганини айтди ва кўпчилик чемпионликка даъвогар деб билган Умар Нурмагомедовни нокаут қилганини яна бир бор таъкидлади.
…