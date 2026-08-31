Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...

·4·Спорт
Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...

Хитойлик UFC жангчиси Сонг Ядонг Шанхайда ўтказилган UFC Fight Night 286 турнирида Умар Нурмагомедов устидан қозонган ғалабасидан сўнг ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.

Ядонг учун ушбу ғалаба алоҳида аҳамиятга эга. Унинг таъкидлашича, Нурмагомедов жанг олдидан кўпчилик томонидан келажакдаги чемпион сифатида баҳоланган.

«Бу ҳаётимдаги энг яхши лаҳза»

Жангдан кейин Сонг Ядонг ўз ғалабасидан жуда хурсанд эканини айтди.

«Ўзимни ажойиб ҳис қиляпман. Бу ҳаётимдаги энг яхши лаҳза».

Хитойлик жангчи Нурмагомедовнинг кучли жиҳатларини ҳам алоҳида қайд этди.

Унинг сўзларига кўра, россиялик спортчининг грэпплингдаги маҳорати юқори даражада бўлиб, кўпчилик уни келажакда чемпионлик унвони учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрган.

«Ҳамма уни энг яхши жангчи деб ҳисобларди»

Ядонг рақибига берилган юқори баҳоларни ҳам эслади.

Унинг таъкидлашича:

  • Нурмагомедов кучли жангчи сифатида эътироф этилган;

  • унинг грэпплинги юқори баҳоланган;

  • кўпчилик уни бўлажак чемпион деб ҳисоблаган;

  • аммо жанг якуни Ядонг фойдасига ҳал бўлган.

«Унинг грэпплинги жуда кучли, кўпчилик уни бўлажак чемпион деб биларди. Нима бўлганини кўрдингизми? Мен уни нокаут қилдим».

Ядонг учун муҳим ғалаба

Умар Нурмагомедов устидан қозонилган ғалаба Сонг Ядонгнинг фаолиятида муҳим натижа бўлди.

Айниқса, жангнинг нокаут билан якунлангани хитойлик спортчининг ғалабасини янада таъсирчан қилди.

Ядонгнинг жангдан кейинги баёнотларидан кўриниб турибдики, у нафақат ғалабадан мамнун, балки юқори даражада баҳоланган рақибни мағлуб этганидан ҳам катта қониқиш олган.

Энди Ядонг олдида янги мақсадлар бор

Нурмагомедов устидан қозонилган ғалаба хитойлик жангчи учун янги имкониятларни очиши мумкин.

Ядонгнинг ўзи ҳам бу натижани фаолиятидаги энг ёрқин лаҳзалардан бири сифатида баҳолади.

Сонг Ядонг Шанхайдаги жангдан кейин ўзини «ажойиб» ҳис қилаётганини айтди ва кўпчилик чемпионликка даъвогар деб билган Умар Нурмагомедовни нокаут қилганини яна бир бор таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиАзизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиБугун, 09:12Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бугун, 09:06Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиМужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиБугун, 08:59Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиМоуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиБугун, 08:53Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)