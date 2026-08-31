Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)
Ўзбекистонлик боксчи Бобур Қурбонов профессионал рингда навбатдаги жангини ўтказди. Ҳамюртимизга Илнар Ишимбаев рақиблик қилди.
Кутилаётган қарама-қаршилик тўлиқ давом этди ва ғолиб жангчи нокаут ёки техник нокаут орқали эмас, ҳакамлар қарори билан аниқланди.
Қурбонов жангни тўлиқ ўтказди
Бобур Қурбонов ва Илнар Ишимбаев ўртасидаги баҳс белгиланган барча раундлар давомида кечди.
Жанг якунида ҳакамлар очколарни ҳисоблаб, ғалабани Ишимбаевга берди.
Натижа:
Боксчи
Натижа
Бобур Қурбонов
Мағлубият
Илнар Ишимбаев
Ғалаба
Жанг натижаси
Ҳакамлар қарори
Жанг давомийлиги
Тўлиқ раундлар
Ғолиб очколар ҳисобига аниқланди
Жанг давомида ҳар икки боксчи ҳам ўз имкониятларини намойиш этди. Бироқ якуний ҳисобда Ишимбаев ҳакамлар томонидан устун деб топилди.
Бобур Қурбонов жангни охиригача давом эттирди, аммо ҳакамлар қарори унинг фойдасига чиқмади.
Энди Қурбоновни янги жанг кутмоқда
Бу мағлубиятдан кейин Бобур Қурбонов учун асосий вазифа — жангдаги хатоларни таҳлил қилиб, кейинги баҳсга тайёргарлик кўриш.
Профессионал боксда бир жангдаги мағлубият фаолият якунини англатмайди. Аксинча, спортчи учун кейинги баҳсда ўзини қайта кўрсатиш имконияти пайдо бўлади.
Бобур Қурбонов тўлиқ давом этган жангда Илнар Ишимбаевга очколар ҳисобига мағлуб бўлди.
…