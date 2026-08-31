Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)

·2·Спорт
Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)

Ўзбекистонлик боксчи Бобур Қурбонов профессионал рингда навбатдаги жангини ўтказди. Ҳамюртимизга Илнар Ишимбаев рақиблик қилди.

Кутилаётган қарама-қаршилик тўлиқ давом этди ва ғолиб жангчи нокаут ёки техник нокаут орқали эмас, ҳакамлар қарори билан аниқланди.

Қурбонов жангни тўлиқ ўтказди

Бобур Қурбонов ва Илнар Ишимбаев ўртасидаги баҳс белгиланган барча раундлар давомида кечди.

Жанг якунида ҳакамлар очколарни ҳисоблаб, ғалабани Ишимбаевга берди.

Натижа:

Боксчи

Натижа

Бобур Қурбонов

Мағлубият

Илнар Ишимбаев

Ғалаба

Жанг натижаси

Ҳакамлар қарори

Жанг давомийлиги

Тўлиқ раундлар

Ғолиб очколар ҳисобига аниқланди

Жанг давомида ҳар икки боксчи ҳам ўз имкониятларини намойиш этди. Бироқ якуний ҳисобда Ишимбаев ҳакамлар томонидан устун деб топилди.

Бобур Қурбонов жангни охиригача давом эттирди, аммо ҳакамлар қарори унинг фойдасига чиқмади.

Энди Қурбоновни янги жанг кутмоқда

Бу мағлубиятдан кейин Бобур Қурбонов учун асосий вазифа — жангдаги хатоларни таҳлил қилиб, кейинги баҳсга тайёргарлик кўриш.

Профессионал боксда бир жангдаги мағлубият фаолият якунини англатмайди. Аксинча, спортчи учун кейинги баҳсда ўзини қайта кўрсатиш имконияти пайдо бўлади.

Бобур Қурбонов тўлиқ давом этган жангда Илнар Ишимбаевга очколар ҳисобига мағлуб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиМужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиБугун, 08:59Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиМоуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиБугун, 08:53Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)