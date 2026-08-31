Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқда

·14·Техно
Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқда

Samsung компаниясининг янги флагман смартфони эгалари дисплей билан боғлиқ ноқулайликларга дуч келишда давом этмоқда. Аввалроқ OLED-панелда пайдо бўладиган қизғиш доғларни бартараф этишга қаратилган махсус дастурий таъминот янгиланиши чиқарилганига қарамай, муаммо тўлиқ ҳал этилмади. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчиларнинг аксарияти қурилмани янгилагандан кейин ҳам экрандаги нуқсонлар сақланиб қолаётганидан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб мазкур ҳолат қурилманинг аппарат қисмидаги носозлик ёки OLED-эканнинг қизиб кетиши ёхуд ейилиши сифатида баҳоланган эди. Бироқ июль ойида компания бу носозлик эмаслигини маълум қилиб, уни махсус функциянинг ишлаш хусусиятлари билан изоҳлаган эди. Жанубий Корея технология гиганти қизил, яшил ва кўк ранглар балансидаги хатоликни дастурий йўл билан тузатишга вада бериб, тегишли янгиланишни тақдим этган эди.

Янгиланиш натижалари ва фойдаланувчилар эътирозлари

Бироқ амалда вазият кутилганидек ижобий томонга ўзгармади. Айрим фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, экран марказидаги қизғиш тус сақланиб қолган. Бошқа бир гуруҳ эгалари эса янгиланишдан сўнг марказий доғ бироз камайгани, бироқ унинг ўрнига дисплей чеккаларида қизил ҳошиялар пайдо бўлганидан норозилигини билдирган.

Муаммони бартараф этиш мақсадида хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилган мижозлар ҳам кутилмаган ҳолатларга дуч келишди. Баъзи ҳолларда рангларни қўлда калибрлаш жараёнидан сўнг экран юқори қисмида кичик нуқтали доғлар ёки юқори ва пастки четларда яна қизаришлар пайдо бўлгани қайд этилди.

Samsung кўраётган чоралар

Муваффақиятсиз чиққан дастурий тузатишлардан сўнг, компания мижозларга қўшимча ечимларни таклиф қилмоқда. Хусусан, фойдаланувчилар Samsung Мемберс ёки Девисе Каре иловалари орқали рангларни ўзлари мустақил созлаб кўришлари мумкинлиги айтилган. Шунингдек, муаммо бартараф этилмаган айрим мижозларга хизмат кўрсатиш марказларида экранларни бепул алмаштириб бериш чоралари ҳам кўрилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, флагман қурилмалардаги бундай нозик техник нуқсонлар бренд обрўсига путур етказиши мумкин. Ҳозирча Samsung компанияси юзага келаётган янги шикоятлар юзасидан қўшимча баёнот бермади, бироқ фойдаланувчилар дисплейдаги нуқсонларни бартараф этиш учун янада самаралироқ ечим кутмоқда.

SamsungGalaxy S26 UltraOLEDСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиXiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиБугун, 01:52Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиБугун, 01:22NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди