Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқда
Samsung компаниясининг янги флагман смартфони эгалари дисплей билан боғлиқ ноқулайликларга дуч келишда давом этмоқда. Аввалроқ OLED-панелда пайдо бўладиган қизғиш доғларни бартараф этишга қаратилган махсус дастурий таъминот янгиланиши чиқарилганига қарамай, муаммо тўлиқ ҳал этилмади. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчиларнинг аксарияти қурилмани янгилагандан кейин ҳам экрандаги нуқсонлар сақланиб қолаётганидан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб мазкур ҳолат қурилманинг аппарат қисмидаги носозлик ёки OLED-эканнинг қизиб кетиши ёхуд ейилиши сифатида баҳоланган эди. Бироқ июль ойида компания бу носозлик эмаслигини маълум қилиб, уни махсус функциянинг ишлаш хусусиятлари билан изоҳлаган эди. Жанубий Корея технология гиганти қизил, яшил ва кўк ранглар балансидаги хатоликни дастурий йўл билан тузатишга вада бериб, тегишли янгиланишни тақдим этган эди.
Янгиланиш натижалари ва фойдаланувчилар эътирозлариБироқ амалда вазият кутилганидек ижобий томонга ўзгармади. Айрим фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, экран марказидаги қизғиш тус сақланиб қолган. Бошқа бир гуруҳ эгалари эса янгиланишдан сўнг марказий доғ бироз камайгани, бироқ унинг ўрнига дисплей чеккаларида қизил ҳошиялар пайдо бўлганидан норозилигини билдирган.
Муаммони бартараф этиш мақсадида хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилган мижозлар ҳам кутилмаган ҳолатларга дуч келишди. Баъзи ҳолларда рангларни қўлда калибрлаш жараёнидан сўнг экран юқори қисмида кичик нуқтали доғлар ёки юқори ва пастки четларда яна қизаришлар пайдо бўлгани қайд этилди.
Samsung кўраётган чораларМуваффақиятсиз чиққан дастурий тузатишлардан сўнг, компания мижозларга қўшимча ечимларни таклиф қилмоқда. Хусусан, фойдаланувчилар Samsung Мемберс ёки Девисе Каре иловалари орқали рангларни ўзлари мустақил созлаб кўришлари мумкинлиги айтилган. Шунингдек, муаммо бартараф этилмаган айрим мижозларга хизмат кўрсатиш марказларида экранларни бепул алмаштириб бериш чоралари ҳам кўрилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, флагман қурилмалардаги бундай нозик техник нуқсонлар бренд обрўсига путур етказиши мумкин. Ҳозирча Samsung компанияси юзага келаётган янги шикоятлар юзасидан қўшимча баёнот бермади, бироқ фойдаланувчилар дисплейдаги нуқсонларни бартараф этиш учун янада самаралироқ ечим кутмоқда.
…