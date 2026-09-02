Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин

·9·Спорт
Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин

Аргентина миллий жамоаси яримҳимоячиси Леандро Паредес мундиал финалидан кейинги можаролар ва жамоа етакчиси Лионель Мессининг кетиши ортидан терма жамоадаги фаолиятини якунлашга тайёрланмоқда. Goal.com хабар беришича, 32 ёшли футболчи жиддий интизомий жазо ва терма жамоадаги кескин ўзгаришлар сабабли шундай қарорга келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, бунгача Испанияга қарши кечган кескин финал учрашувидан кейинги тартибсизликлар асосий сабаблардан бири бўлган. Ўйин якунидаги оммавий муштлашув марказида бўлган Леандро Паредес рақиб футболчиси Гавидан тош отиб, уни ерга йиқитгани учун қаттиқ жазоланди. Унга 10 та ўйинлик дисквалификация ва 66 минг фунт стерлинг миқдорида жарима солинди, шунингдек, учта ҳужум айблови қўйилди.

Гарчи Аргентина футбол ассоциациясининг илтимосига кўра, FIFA ушбу дисквалификацияни расмий ўйинлар билан бир қаторда А синфидаги ўртоқлик учрашувларида ҳам ўтаб кетишга рухсат берган бўлса-да, яримҳимоячи бу жазони ўташни истамаяпти. Унинг таъкидлашича, юзага келган шароитда терма жамоадаги фаолиятини аввалгидек давом эттириб бўлмайди.

Лионель Мессининг кетиши ва келажакдаги суҳбат

Интизомий муаммолардан ташқари, Леандро Паредес Лионель Мессининг халқаро фаолиятини якунлаганини ҳам асосий сабаб сифатида кўрсатмоқда. Унинг фикрича, афсонавий ҳужумчининг кетиши терма жамоада улкан бўшлиқ қолдирди ва бу йўқотишнинг ўрнини тўлдириб бўлмайди.

Паредес яқин кунларда бош мураббий Лионель Скалони билан юзма-юз учрашиб, ўзининг келажагини расман муҳокама қилишини билдирди. Футболчининг сўзларига кўра, ҳозирги вазиятда жамоада қолиш жуда қийин кечади ва у барча ҳолатларни сарҳисоб қилиб якуний қарорга келади.

Бой совринлар ва хотиралар

Агар Леандро Паредес ҳақиқатан ҳам терма жамоадан кетишга қарор қилса, у ўзининг бой совринлар коллекцияси билан хайрлашади. У тўрт йил олдинги жаҳон чемпионатида зафар қучган таркибнинг муҳим аъзоси бўлган, шунингдек, икки бор Америка кубогини боши узра кўтаришга муваффақ бўлган.

Шунга қарамай, унинг Аргентина либосидаги сўнгги саҳифаси Ню-Жерсидаги ёқимсиз воқеалар билан эсда қолиши аниқ. У Лионель Мессининг мероси абадий қолишини таъкидлаб, финал унинг охирги ўйини бўлишини олдиндан сезишган бўлсада, бундай хайрлашувга тайёр эмасликларини тан олди.

Леандро ПаредесАргентинаЛионель МессиЖаҳон чемпионатиGoal.com
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиДраматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиБугун, 21:09Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиКутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиБугун, 21:05Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиНурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 19:28АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)