Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин
Аргентина миллий жамоаси яримҳимоячиси Леандро Паредес мундиал финалидан кейинги можаролар ва жамоа етакчиси Лионель Мессининг кетиши ортидан терма жамоадаги фаолиятини якунлашга тайёрланмоқда. Goal.com хабар беришича, 32 ёшли футболчи жиддий интизомий жазо ва терма жамоадаги кескин ўзгаришлар сабабли шундай қарорга келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, бунгача Испанияга қарши кечган кескин финал учрашувидан кейинги тартибсизликлар асосий сабаблардан бири бўлган. Ўйин якунидаги оммавий муштлашув марказида бўлган Леандро Паредес рақиб футболчиси Гавидан тош отиб, уни ерга йиқитгани учун қаттиқ жазоланди. Унга 10 та ўйинлик дисквалификация ва 66 минг фунт стерлинг миқдорида жарима солинди, шунингдек, учта ҳужум айблови қўйилди.
Гарчи Аргентина футбол ассоциациясининг илтимосига кўра, FIFA ушбу дисквалификацияни расмий ўйинлар билан бир қаторда А синфидаги ўртоқлик учрашувларида ҳам ўтаб кетишга рухсат берган бўлса-да, яримҳимоячи бу жазони ўташни истамаяпти. Унинг таъкидлашича, юзага келган шароитда терма жамоадаги фаолиятини аввалгидек давом эттириб бўлмайди.
Лионель Мессининг кетиши ва келажакдаги суҳбатИнтизомий муаммолардан ташқари, Леандро Паредес Лионель Мессининг халқаро фаолиятини якунлаганини ҳам асосий сабаб сифатида кўрсатмоқда. Унинг фикрича, афсонавий ҳужумчининг кетиши терма жамоада улкан бўшлиқ қолдирди ва бу йўқотишнинг ўрнини тўлдириб бўлмайди.
Паредес яқин кунларда бош мураббий Лионель Скалони билан юзма-юз учрашиб, ўзининг келажагини расман муҳокама қилишини билдирди. Футболчининг сўзларига кўра, ҳозирги вазиятда жамоада қолиш жуда қийин кечади ва у барча ҳолатларни сарҳисоб қилиб якуний қарорга келади.
Бой совринлар ва хотираларАгар Леандро Паредес ҳақиқатан ҳам терма жамоадан кетишга қарор қилса, у ўзининг бой совринлар коллекцияси билан хайрлашади. У тўрт йил олдинги жаҳон чемпионатида зафар қучган таркибнинг муҳим аъзоси бўлган, шунингдек, икки бор Америка кубогини боши узра кўтаришга муваффақ бўлган.
Шунга қарамай, унинг Аргентина либосидаги сўнгги саҳифаси Ню-Жерсидаги ёқимсиз воқеалар билан эсда қолиши аниқ. У Лионель Мессининг мероси абадий қолишини таъкидлаб, финал унинг охирги ўйини бўлишини олдиндан сезишган бўлсада, бундай хайрлашувга тайёр эмасликларини тан олди.
…