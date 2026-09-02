Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урди
Россия кубогининг гуруҳ босқич 3-тури доирасида кечган «Оренбург» ҳамда «Рубин» жамоалари ўртасидаги тўқнашув кескин кураш ва асабий пеналтилар сериясига бой бўлди. Баҳснинг асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса, футбол лотереясида Қозон клуби рақибдан устун келди. Ушбу беллашув ўзбекистонлик мухлислар учун айниқса эътиборли кечди: «Рубин»нинг ёш ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов баҳсни асосий таркибда бошлаб, муҳим ғалабага салмоқли ҳисса қўшди.
Муросасиз кечган 90 дақиқа: Алмашинган голлар
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва курашларга бой тарзда кечди:
13-дақиқа: Қозонликлар сафида Сиве тезкор ҳужумни самарали якунлаб, «Рубин»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);
54-дақиқа: Иккинчи бўлим бошида майдон эгалари босимни оширди ва Касажиковнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади (1:1).
Қолган дақиқаларда дарвозаларга бошқа тўп киритилмади ва кубок регламентига биноан ғолибни аниқлаш учун пеналтилар сериясига мурожаат қилинди.
Ўрозовнинг тўлиқ ўйини ва совуққон зарбаси
Иқтидорли ўзбекистонлик ҳимоячи Жаҳонгир Ўрозов мазкур баҳсда мураббийлар штабининг тўлиқ ишончига сазовор бўлди:
90 дақиқа майдонда: Футболчи баҳсни илк дақиқалардан бошлаб, ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунга қадар мудофаа марказида ишончли ҳаракат қилди;
Пеналтидаги аниқлик: Руҳий босим энг юқори чўққига чиққан серияда Ўрозов 11 метрлик нуқтага яқинлашди ва совуққонлик билан дарвозани ишғол қилди.
Якунда пеналтилар сериясини 4:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилган Қозон клуби қўшимча очкони қўлга киритди.
Россия кубоги. Гуруҳ босқичи, 3-тур
«Оренбург» — «Рубин» 1:1 (пеналтилар бўйича — 2:4)
Голлар: Касажиков (54) — Сиве (13).
Кубокдаги ушбу муваффақиятли иштирок ва пеналтилар сериясидаги қатъият ўзбекистонлик ёш легионернинг жамоадаги мавқейи мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов мана шундай ишончли ўйинлари орқали «Рубин»нинг Россия Премьер-лигаси (РПЛ) доирасидаги асосий таркибидан ҳам муқим жой ола биладими? Унинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…