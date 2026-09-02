Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урди

·48·Спорт
Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урди

Россия кубогининг гуруҳ босқич 3-тури доирасида кечган «Оренбург» ҳамда «Рубин» жамоалари ўртасидаги тўқнашув кескин кураш ва асабий пеналтилар сериясига бой бўлди. Баҳснинг асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса, футбол лотереясида Қозон клуби рақибдан устун келди. Ушбу беллашув ўзбекистонлик мухлислар учун айниқса эътиборли кечди: «Рубин»нинг ёш ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов баҳсни асосий таркибда бошлаб, муҳим ғалабага салмоқли ҳисса қўшди.

Муросасиз кечган 90 дақиқа: Алмашинган голлар

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва курашларга бой тарзда кечди:

  • 13-дақиқа: Қозонликлар сафида Сиве тезкор ҳужумни самарали якунлаб, «Рубин»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);

  • 54-дақиқа: Иккинчи бўлим бошида майдон эгалари босимни оширди ва Касажиковнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади (1:1).

Қолган дақиқаларда дарвозаларга бошқа тўп киритилмади ва кубок регламентига биноан ғолибни аниқлаш учун пеналтилар сериясига мурожаат қилинди.

Ўрозовнинг тўлиқ ўйини ва совуққон зарбаси

Иқтидорли ўзбекистонлик ҳимоячи Жаҳонгир Ўрозов мазкур баҳсда мураббийлар штабининг тўлиқ ишончига сазовор бўлди:

  • 90 дақиқа майдонда: Футболчи баҳсни илк дақиқалардан бошлаб, ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунга қадар мудофаа марказида ишончли ҳаракат қилди;

  • Пеналтидаги аниқлик: Руҳий босим энг юқори чўққига чиққан серияда Ўрозов 11 метрлик нуқтага яқинлашди ва совуққонлик билан дарвозани ишғол қилди.

Якунда пеналтилар сериясини 4:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилган Қозон клуби қўшимча очкони қўлга киритди.

Россия кубоги. Гуруҳ босқичи, 3-тур

  • «Оренбург» — «Рубин» 1:1 (пеналтилар бўйича — 2:4)

  • Голлар: Касажиков (54) — Сиве (13).

Кубокдаги ушбу муваффақиятли иштирок ва пеналтилар сериясидаги қатъият ўзбекистонлик ёш легионернинг жамоадаги мавқейи мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов мана шундай ишончли ўйинлари орқали «Рубин»нинг Россия Премьер-лигаси (РПЛ) доирасидаги асосий таркибидан ҳам муқим жой ола биладими? Унинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиБугун, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Бугун, 23:0321 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финалларБугун, 22:55Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинБугун, 22:18Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)