Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди
Ixbt.com маълумотига кўра, Acer компанияси ўзининг машҳур Свифт ноутбуклар оиласини янги флагман қурилма билан бойитди. Эълон қилинган Свифт Бладе 14 модели атиги 799 грамм оғирлиги билан дунёдаги энг енгил 14 дюймли ноутбуклардан бирига айланди ва ихчам гаджетлар бозорида муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур юқори даражадаги кўчма компьютернинг корпуси мустаҳкамликни таъминлаш мақсадида магний-алюминий қотишмаси ҳамда углерод толали материаллардан тайёрланган. Қурилманинг ўлчамлари 313 × 217 × 13 миллиметрни ташкил этиб, OLED экранли версияси бироз қалинроқ — 14 миллиметрни ташкил қилади.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма ички қисмида Intel компаниясининг Вилдкат Лаке оиласига мансуб процессорлар жойлашган. Харидорларга Коре 7 350, Коре 5 320, Коре 5 315 ва Коре 3 304 чиплари ўрнатилган моделлар таклиф этилади. Шунингдек, ноутбук 12 GB LPDDR5-6400 тезкор хотираси ва ҳажми 1 TB гача бўлган PCIe 4.0 SSD дисклар билан жиҳозланади.
Аккумулятор батареясининг сиғими 50 В·соатни ташкил қилади, бу эса фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда етарли автономияни таъминлайди. Симсиз уланиш имкониятлари орасида замонавий Wi-Fi 6 ва Bluetooth 5.3 технологиялари мавжуд бўлиб, улар барқарор алоқани кафолатлайди.
Дисплей хусусиятлари ва интерфейсларИшлаб чиқарувчи харидорларга 16:10 форматидаги бир нечта 14 дюймли экран вариантларини тақдим этади. Бошланғич ИПС ва OLED панеллари 1920 × 1200 пиксел рухсатга, 60 Hz янгиланиш частотасига ва 300 нит ёрқинликка эга бўлиб, OLED версияси ДСИ-P3 ранглар қамровини юз фоиз таъминлайди.
Энг илғор конфигурациядаги модел 2880 × 1800 пиксел аниқликдаги, 90 Hz частотали ва 400 нит чўққи ёрқинлигига эга юқори сифатли OLED экран билан жиҳозланади. Интерфейс имкониятлари учта USB 3.2 Ген 1 Тйпе-К порти, 3,5 миллиметрли аудио чиқиш ва ҳар бири 2 В қувватга эга иккита динамикдан иборат.
Манба хабарига кўра, Acer Свифт Бладе 14 савдоси 2026-йилнинг декабрь ойида бошланиши режалаштирилган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги ноутбукнинг нархлари борасидаги маълумотларни ошкор этмагани боис, қиймати яқин ойларда эълон қилиниши кутилмоқда.
…