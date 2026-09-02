Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди

·2·Техно
Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди

Ixbt.com маълумотига кўра, Acer компанияси ўзининг машҳур Свифт ноутбуклар оиласини янги флагман қурилма билан бойитди. Эълон қилинган Свифт Бладе 14 модели атиги 799 грамм оғирлиги билан дунёдаги энг енгил 14 дюймли ноутбуклардан бирига айланди ва ихчам гаджетлар бозорида муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур юқори даражадаги кўчма компьютернинг корпуси мустаҳкамликни таъминлаш мақсадида магний-алюминий қотишмаси ҳамда углерод толали материаллардан тайёрланган. Қурилманинг ўлчамлари 313 × 217 × 13 миллиметрни ташкил этиб, OLED экранли версияси бироз қалинроқ — 14 миллиметрни ташкил қилади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма ички қисмида Intel компаниясининг Вилдкат Лаке оиласига мансуб процессорлар жойлашган. Харидорларга Коре 7 350, Коре 5 320, Коре 5 315 ва Коре 3 304 чиплари ўрнатилган моделлар таклиф этилади. Шунингдек, ноутбук 12 GB LPDDR5-6400 тезкор хотираси ва ҳажми 1 TB гача бўлган PCIe 4.0 SSD дисклар билан жиҳозланади.

Аккумулятор батареясининг сиғими 50 В·соатни ташкил қилади, бу эса фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда етарли автономияни таъминлайди. Симсиз уланиш имкониятлари орасида замонавий Wi-Fi 6 ва Bluetooth 5.3 технологиялари мавжуд бўлиб, улар барқарор алоқани кафолатлайди.

Дисплей хусусиятлари ва интерфейслар

Ишлаб чиқарувчи харидорларга 16:10 форматидаги бир нечта 14 дюймли экран вариантларини тақдим этади. Бошланғич ИПС ва OLED панеллари 1920 × 1200 пиксел рухсатга, 60 Hz янгиланиш частотасига ва 300 нит ёрқинликка эга бўлиб, OLED версияси ДСИ-P3 ранглар қамровини юз фоиз таъминлайди.

Энг илғор конфигурациядаги модел 2880 × 1800 пиксел аниқликдаги, 90 Hz частотали ва 400 нит чўққи ёрқинлигига эга юқори сифатли OLED экран билан жиҳозланади. Интерфейс имкониятлари учта USB 3.2 Ген 1 Тйпе-К порти, 3,5 миллиметрли аудио чиқиш ва ҳар бири 2 В қувватга эга иккита динамикдан иборат.

Манба хабарига кўра, Acer Свифт Бладе 14 савдоси 2026-йилнинг декабрь ойида бошланиши режалаштирилган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги ноутбукнинг нархлари борасидаги маълумотларни ошкор этмагани боис, қиймати яқин ойларда эълон қилиниши кутилмоқда.

AcerНоутбукIntelТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 19:51Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиAcer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиБугун, 17:56Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиБугун, 16:57Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди