Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолди

·0·Дунё
Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолди

Дунёнинг энг йирик нефтни қайта ишлаш корпорацияларидан бири бўлган Хитойнинг давлатга қарашли Sinopec компанияси Россия нефтини мисли кўрилмаган суръатда сотиб олмоқда. Хитой гигантининг бозордаги бундай фаоллиги натижасида Россия хомашёси нархи кескин кўтарилиб, мамлакатдаги мустақил ва хусусий нефтни қайта ишлаш заводларига етказиб бериш ҳажми сезиларли даражада қисқариб кетди.

Арзон хомашё ва юқори даромад: Нега айнан Россия нефти?

Reuters нашрининг маълум қилишича, Яқин Шарқ, Бразилия ёки Ғарбий Африкадаги муқобил навларга нисбатан сезиларли даражада арзон бўлган Россия нефти Sinopec корпорациясига улкан молиявий устунлик бермоқда.

Хитой ҳукумати ёнилғи экспортига қўйилган чекловларни юмшатганидан сўнг, давлат компанияси арзон хомашёни қайта ишлаб, ички бозорда қўшимча фойда кўрмоқда ҳамда ташқи бозорларга юқори даромадли тайёр маҳсулот чиқаришни жадаллаштирмоқда. Бундан ташқари, рус хомашёси Яқин Шарқдан келадиган таъминотдаги узилишларни қоплаш учун асосий манбага айланди.

Муддатидан бир ой олдин тузилган битимлар ва $10 лик премия

Халқаро нефть трейдерларининг қайд этишича, октябрь ойи учун хомашё харид қилиш жараёни одатдагидан анча эрта — август ойидаёқ тўлиқ ёпилган. Sinopec асосий урғуни Россиянинг флагман экспорт нави бўлган ESPO’га қаратмоқда:

  • ESPO нави бўйича келишув: Хитой концерни октябрь ойида етказиб бериш учун 10 тадан 15 тагача танкер партиясини сотиб олган, бу кунига 235 мингдан 353 минг баррелгача хомашё деганидир;

  • Бошқа йўналишлар: Сахалиндан чиқариладиган Sokol нави ва Европа портларидан жўнатиладиган Urals нефтини қўшиб ҳисоблаганда, умумий харид 20 та йирик партиядан ошади;

  • Нархлар сакраши: Давлат монополиясининг кучли талаби ортидан рус нефти учун тўланадиган қўшимча устама (премия) нархлари бир баррель учун бирданига 10 долларгача қимматлашди.

Хусусий заводлар бозордан сиқиб чиқарилмоқда

Energy Aspects консалтинг компанияси таҳлилчиси Сунь Цзянаннинг таъкидлашича, давлат гигантининг бу ҳаракати Хитойдаги майда ва хусусий корхоналарни оғир аҳволга солиб қўйди. «Sinopec Яқин Шарқ таъминотидаги йўқотишларни қоплаш учун Россия нефтини оммавий равишда сотиб олишда давом этмоқда. Бу эса бозордаги нархларни ошириб, мустақил заводларнинг хомашёдан кескин узилишига сабаб бўлди», — дейди эксперт.

Хитой ва Россия ўртасидаги бундай улкан энергетик савдо Ғарб санкциялари шароитида Пекинга арзон энергия эвазига саноат қудратини ошириш, Москвага эса Осиёдаги энг йирик бозорда барқарор нақд пул оқимини сақлаб туриш имконини бермоқда.

Сизнингча, Хитой давлат компаниялари томонидан Россия нефтининг бу қадар кўп ҳажмда сотиб олиниши глобал нефть бозоридаги нарх-наво ва Ғарб чекловларининг самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади? Фикр ва хулосаларингизни изоҳларда баҳам кўринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Бугун, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБерлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБугун, 20:21Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиНогиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиБугун, 19:21Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Бугун, 15:31Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиБугун, 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!