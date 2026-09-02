Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлди

·11·Спорт
Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлди

«Ҳумо Арена»да драматик триллер ва жаҳон юлдузлари паради: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, илк бор Ўзбекистон Суперкубоги соҳибига айланди

Тошкентдаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида футзал бўйича 2026 йилги Ўзбекистон Суперкубоги баҳси бўлиб ўтди. Мамлакатнинг икки етакчи жамоаси — СҚБ ҳамда БМБ ўртасидаги тўқнашув шиддатли голлар шоуси, кутилмаган камбэк ва пеналтилар серияси билан мухлисларга ҳақиқий байрам кайфиятини улашди. Асосий вақти 3:3 ҳисобидаги дуранг билан якунланган беллашувда СҚБ футзалчилари пеналтилар сериясида аниқроқ ҳаракат қилиб, ўз тарихида илк бор Суперкубок бош совринини боши узра баланд кўтарди.

3:3 ва асаблар жанги: Соврин тақдири қандай ҳал бўлди?

Учрашув дастлабки сониялардан бошлаб очиқ ва ҳужумкор руҳда бошланди. СҚБ жамоаси тезкор голлар эвазига ҳисобда икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган бўлса-да, БМБ катта ирода кўрсатиб мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди:

  • 2-дақиқа: Давлат Ибрагимов тезкор гол билан СҚБни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);

  • 27-дақиқа: Тимур Салимов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, фарқни иккитага оширди (0:2);

  • 31-дақиқа: Жан Алдемиро БМБ жамоасининг биринчи жавоб тўпини киритди (1:2);

  • 32-дақиқа: Орадан бир дақиқа ўтиб Болт яна СҚБнинг устунлигини мустаҳкамлади (1:3);

  • 33 ва 35-дақиқалар: БМБнинг кетма-кет босими натижа берди — Алдемиро дублини нишонлаган бўлса, Витор 35-дақиқада мувозанатни тиклаб, ўйинни экстра-тайм ва пеналтиларга қадар олиб борди (3:3).

Лотереяга айланган пеналтилар сериясида эса СҚБ футзалчилари совуққонлик намойиш этиб, 4:2 ҳисобида зафар қучди.

Ўзбекистон Суперкубоги — 2026

  • БМБ — СҚБ 3:3 (пеналтилар бўйича — 2:4)

  • Голлар: Жан Алдемиро (31, 33), Витор (35) — Давлат Ибрагимов (2), Тимур Салимов (27), Болт (32).

Тошкентда жаҳон футболи афсоналари: Кубокни топширган юлдузлар

Мазкур финал беллашуви нафақат паркетдаги кескин кураш, балки трибунадаги фахрий меҳмонларнинг мақоми билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. Учрашувни бевосита «Ҳумо Арена»дан кузатиб бориш ва ғолибларни тақдирлаш маросимида иштирок этиш учун Ўзбекистонга жаҳон чемпионлари, Чемпионлар лигаси соҳиблари ва халқаро футбол афсоналари ташриф буюрди:

  • Жаҳон чемпионлари ва мундиал юлдузлари: Марко Матерацси, Кристиан Заккардо, Винченцо Яквинта (барчаси Италия сафида ЖЧ-2006 ғолиблари), Жером Боатенг (Германия сафида ЖЧ-2014 ғолиби) ҳамда Уэсли Снейдер (Нидерландия);

  • Жаҳон футболи рамзлари: Жулио Сезар ва Оскар (Бразилия), Мичел Сальгадо («Реал Мадрид» ва Испания), Эстебан Камбиассо («Интер» ва Аргентина), Рикарду Куарежма («Порту» ва Португалия) ҳамда Кевин Курани (Германия).

Афсонавий футбол юлдузларининг ташрифи ва уларнинг шахсан ғолибларга совринларни топшириши Тошкентдаги футзал оқшомини ҳақиқий халқаро спорт байрамига айлантирди.

Сизнингча, ушбу драматик финалда СҚБ ўз тарихидаги илк совринни тўлиқ ҳақли тарзда қўлга киритдими ёки БМБ камбэкдан сўнг ғалабага лойиқроқ эди? Шунингдек, бу каби жаҳон афсоналарининг ташрифи миллий футзалимиз нуфузини оширишга қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиКутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиБугун, 21:05Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиНурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 19:28АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо бердиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди