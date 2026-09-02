Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлди
«Ҳумо Арена»да драматик триллер ва жаҳон юлдузлари паради: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, илк бор Ўзбекистон Суперкубоги соҳибига айланди
Тошкентдаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида футзал бўйича 2026 йилги Ўзбекистон Суперкубоги баҳси бўлиб ўтди. Мамлакатнинг икки етакчи жамоаси — СҚБ ҳамда БМБ ўртасидаги тўқнашув шиддатли голлар шоуси, кутилмаган камбэк ва пеналтилар серияси билан мухлисларга ҳақиқий байрам кайфиятини улашди. Асосий вақти 3:3 ҳисобидаги дуранг билан якунланган беллашувда СҚБ футзалчилари пеналтилар сериясида аниқроқ ҳаракат қилиб, ўз тарихида илк бор Суперкубок бош совринини боши узра баланд кўтарди.
3:3 ва асаблар жанги: Соврин тақдири қандай ҳал бўлди?
Учрашув дастлабки сониялардан бошлаб очиқ ва ҳужумкор руҳда бошланди. СҚБ жамоаси тезкор голлар эвазига ҳисобда икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган бўлса-да, БМБ катта ирода кўрсатиб мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди:
2-дақиқа: Давлат Ибрагимов тезкор гол билан СҚБни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);
27-дақиқа: Тимур Салимов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, фарқни иккитага оширди (0:2);
31-дақиқа: Жан Алдемиро БМБ жамоасининг биринчи жавоб тўпини киритди (1:2);
32-дақиқа: Орадан бир дақиқа ўтиб Болт яна СҚБнинг устунлигини мустаҳкамлади (1:3);
33 ва 35-дақиқалар: БМБнинг кетма-кет босими натижа берди — Алдемиро дублини нишонлаган бўлса, Витор 35-дақиқада мувозанатни тиклаб, ўйинни экстра-тайм ва пеналтиларга қадар олиб борди (3:3).
Лотереяга айланган пеналтилар сериясида эса СҚБ футзалчилари совуққонлик намойиш этиб, 4:2 ҳисобида зафар қучди.
Ўзбекистон Суперкубоги — 2026
БМБ — СҚБ 3:3 (пеналтилар бўйича — 2:4)
Голлар: Жан Алдемиро (31, 33), Витор (35) — Давлат Ибрагимов (2), Тимур Салимов (27), Болт (32).
Тошкентда жаҳон футболи афсоналари: Кубокни топширган юлдузлар
Мазкур финал беллашуви нафақат паркетдаги кескин кураш, балки трибунадаги фахрий меҳмонларнинг мақоми билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. Учрашувни бевосита «Ҳумо Арена»дан кузатиб бориш ва ғолибларни тақдирлаш маросимида иштирок этиш учун Ўзбекистонга жаҳон чемпионлари, Чемпионлар лигаси соҳиблари ва халқаро футбол афсоналари ташриф буюрди:
Жаҳон чемпионлари ва мундиал юлдузлари: Марко Матерацси, Кристиан Заккардо, Винченцо Яквинта (барчаси Италия сафида ЖЧ-2006 ғолиблари), Жером Боатенг (Германия сафида ЖЧ-2014 ғолиби) ҳамда Уэсли Снейдер (Нидерландия);
Жаҳон футболи рамзлари: Жулио Сезар ва Оскар (Бразилия), Мичел Сальгадо («Реал Мадрид» ва Испания), Эстебан Камбиассо («Интер» ва Аргентина), Рикарду Куарежма («Порту» ва Португалия) ҳамда Кевин Курани (Германия).
Афсонавий футбол юлдузларининг ташрифи ва уларнинг шахсан ғолибларга совринларни топшириши Тошкентдаги футзал оқшомини ҳақиқий халқаро спорт байрамига айлантирди.
Сизнингча, ушбу драматик финалда СҚБ ўз тарихидаги илк совринни тўлиқ ҳақли тарзда қўлга киритдими ёки БМБ камбэкдан сўнг ғалабага лойиқроқ эди? Шунингдек, бу каби жаҳон афсоналарининг ташрифи миллий футзалимиз нуфузини оширишга қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…