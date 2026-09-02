Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономия
Тиббий даражадаги қон босимини суткалик мониторинг қилиш функцияси билан танилган Huawei Watch D3 ақлли соатларининг учинчи авлоди расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ихчамлаштирилган корпус ҳамда катталаштирилган экран билан жиҳозланган бўлиб, фойдаланувчиларга соғлиғини кузатиш учун янада илғор имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий эътибор қаратилган жиҳат бу — артериал босимни ўлчаш тизимидир. Аввалги Ватч D2 модели ҳам тиббий сертификатлаштирилган 24 соатлик амбулатор қон босими мониторингини (АBPМ) қўллаб-қувватлаган бўлиб, янги Ватч D3 ушбу муҳим концепцияни янада ривожлантиради ва кундалик ҳаётда саломатликни назорат қилишни қулайлаштиради.
Экран ва дизайндаги ўзгаришларТашқи кўриниш ва эргономика бўйича сезиларли ишлар амалга оширилди. Қурилманинг AMOLED дисплей диагонали аввалги 1,82 дюймдан 1,92 дюймгача кенгайтирилди. Шунга қарамай, корпус ўлчамлари кичиклашди: унинг габаритлари 46,5 × 38,8 × 11,4 миллиметрни ташкил этади (таққослаш учун, Ватч D2 модели 48 × 38 × 13,3 миллиметр эди).
Шу билан бирга, соатнинг оғирлиги ўзгармасдан 40 грамм даражасида сақланиб қолди. Экран тасвир кенгайтмаси аввалгидек 409 × 480 пикселни ташкил этади, бироқ диагонал катталашгани сабабли пикселлар зичлиги дюйм учун 347 тадан 328 тагача бироз ўзгарган.
Техник имкониятлар ва нарх сиёсатиҚурилма қувват манбаи сифатида 540 мА·ч сиғимли аккумуляторга эга бўлиб, бу бир марталик қувват билан олти кунгача узлуксиз ишлаш имконини беради. Алоқа ва интерфейслар борасида эса Bluetooth 6.0 ҳамда Curve Пай орқали контактсиз тўловларни қўллаб-қувватловчи NFC модули жорий этилган.
Дастурий таъминот жиҳатидан янги гаджет Android 8 ва iOS 13 ҳамда ундан янгироқ операцион тизим версияларига эга смартфонлар билан муваффақиятли ишлай олади. Ҳозирги кунда Huawei Watch D3 Европа бозорида 450 евро нархида буюртма учун очиқ ҳисобланади.
Савдолар бошланиши муносабати билан махсус акциялар ҳам тақдим этилмоқда:
- 30-сентябргача махсус промо-код ёрдамида 20 евро миқдорида чегирма амал қилади.
- Аввалги Watch D эгалари янги моделга ўтганда қўшимча 100 евро тежаш имконига эга.
- Дастлабки харидорларга ФреэБудс SE4 қулоқчинлари ёки Скале 3 тарозиси беғараз бонус сифатида тақдим этилади.
…