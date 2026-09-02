Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономия

·3·Техно
Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономия

Тиббий даражадаги қон босимини суткалик мониторинг қилиш функцияси билан танилган Huawei Watch D3 ақлли соатларининг учинчи авлоди расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ихчамлаштирилган корпус ҳамда катталаштирилган экран билан жиҳозланган бўлиб, фойдаланувчиларга соғлиғини кузатиш учун янада илғор имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий эътибор қаратилган жиҳат бу — артериал босимни ўлчаш тизимидир. Аввалги Ватч D2 модели ҳам тиббий сертификатлаштирилган 24 соатлик амбулатор қон босими мониторингини (АBPМ) қўллаб-қувватлаган бўлиб, янги Ватч D3 ушбу муҳим концепцияни янада ривожлантиради ва кундалик ҳаётда саломатликни назорат қилишни қулайлаштиради.

Экран ва дизайндаги ўзгаришлар

Ташқи кўриниш ва эргономика бўйича сезиларли ишлар амалга оширилди. Қурилманинг AMOLED дисплей диагонали аввалги 1,82 дюймдан 1,92 дюймгача кенгайтирилди. Шунга қарамай, корпус ўлчамлари кичиклашди: унинг габаритлари 46,5 × 38,8 × 11,4 миллиметрни ташкил этади (таққослаш учун, Ватч D2 модели 48 × 38 × 13,3 миллиметр эди).

Шу билан бирга, соатнинг оғирлиги ўзгармасдан 40 грамм даражасида сақланиб қолди. Экран тасвир кенгайтмаси аввалгидек 409 × 480 пикселни ташкил этади, бироқ диагонал катталашгани сабабли пикселлар зичлиги дюйм учун 347 тадан 328 тагача бироз ўзгарган.

Техник имкониятлар ва нарх сиёсати

Қурилма қувват манбаи сифатида 540 мА·ч сиғимли аккумуляторга эга бўлиб, бу бир марталик қувват билан олти кунгача узлуксиз ишлаш имконини беради. Алоқа ва интерфейслар борасида эса Bluetooth 6.0 ҳамда Curve Пай орқали контактсиз тўловларни қўллаб-қувватловчи NFC модули жорий этилган.

Дастурий таъминот жиҳатидан янги гаджет Android 8 ва iOS 13 ҳамда ундан янгироқ операцион тизим версияларига эга смартфонлар билан муваффақиятли ишлай олади. Ҳозирги кунда Huawei Watch D3 Европа бозорида 450 евро нархида буюртма учун очиқ ҳисобланади.

Савдолар бошланиши муносабати билан махсус акциялар ҳам тақдим этилмоқда:

  • 30-сентябргача махсус промо-код ёрдамида 20 евро миқдорида чегирма амал қилади.
  • Аввалги Watch D эгалари янги моделга ўтганда қўшимча 100 евро тежаш имконига эга.
  • Дастлабки харидорларга ФреэБудс SE4 қулоқчинлари ёки Скале 3 тарозиси беғараз бонус сифатида тақдим этилади.

HuaweiСмартватчHuawei Watch D3ТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиБугун, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 19:51Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиAcer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиБугун, 17:56Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиБугун, 16:57Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди