Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланади
Жорий ёзги трансфер ойнасида эркин агент мақомида «Трабзонспор» сафига келиб қўшилган жаҳон футболи юлдузи Муҳаммад Салоҳ Туркияда чинакам шов-шув ва мухлислар тўлқинини юзага келтиришда давом этмоқда. Мисрлик ҳужумчининг шаҳарда истиқомат қилиши маҳаллий ҳокимият томонидан юқори даражадаги эътирофга сазовор бўлди: Трабзон вилоятининг Йомра муниципалитети футболчи яшайдиган кўчага расман унинг номини бериш ташаббуси билан чиқди.
«Биз қўлимиздан келган барча ишни қилдик»: Мэрнинг расмий баёноти
Йомра шаҳри мэри Мустафа Бийик ўзининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида шаҳар кенгаши тез кунларда махсус қарор қабул қилишини маълум қилди:
«Муҳаммад Салоҳ — Туркия футболи тарихидаги энг йирик трансфер хариди ҳисобланади;
У бизнинг туманимизда яшайдиган бўлганидан жуда фахрланамиз. Тез кунларда шаҳар кенгашининг тегишли қарори қабул қилинади ва унга кўра Салоҳнинг уйи жойлашган кўча «Муҳаммад Салоҳ кўчаси» деб қайта номланади;
Биз туман маъмурияти сифатида қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Энди навбат ва сўз Салоҳнинг ўзига тегишли».
Турк футболидаги янги давр ва улкан умидлар
Мисрлик тўпурарнинг эркин агент сифатида Трабзон клубини танлаши нафақат «Трабзонспор», балки бутун Туркия Суперлигасининг жаҳондаги нуфузини кескин ошириб юборди. Маҳаллий жамоатчилик ва клуб мутасаддилари Салоҳнинг келиши жамоани нафақат ички чемпионатда бош соврин учун курашга қайтаради, балки еврокубокларда ҳам янги ғалабаларга етаклайди, деб ҳисобламоқда.
Кўчанинг юлдуз футболчи шарафига қайта номланиши эса футболчини клуб ва шаҳар билан янада чамбарчас боғлаш йўлидаги рамзий, аммо жуда кучли қадам сифатида баҳоланмоқда.
Сизнингча, кўчанинг футболчи шарафига номланиши Салоҳга қўшимча масъулият юклайдими ёки руҳий босим ўтказадими? У «Трабзонспор»ни Туркия чемпионига айлантира оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…