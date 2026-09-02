Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланади

·34·Спорт
Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланади

Жорий ёзги трансфер ойнасида эркин агент мақомида «Трабзонспор» сафига келиб қўшилган жаҳон футболи юлдузи Муҳаммад Салоҳ Туркияда чинакам шов-шув ва мухлислар тўлқинини юзага келтиришда давом этмоқда. Мисрлик ҳужумчининг шаҳарда истиқомат қилиши маҳаллий ҳокимият томонидан юқори даражадаги эътирофга сазовор бўлди: Трабзон вилоятининг Йомра муниципалитети футболчи яшайдиган кўчага расман унинг номини бериш ташаббуси билан чиқди.

«Биз қўлимиздан келган барча ишни қилдик»: Мэрнинг расмий баёноти

Йомра шаҳри мэри Мустафа Бийик ўзининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида шаҳар кенгаши тез кунларда махсус қарор қабул қилишини маълум қилди:

  • «Муҳаммад Салоҳ — Туркия футболи тарихидаги энг йирик трансфер хариди ҳисобланади;

  • У бизнинг туманимизда яшайдиган бўлганидан жуда фахрланамиз. Тез кунларда шаҳар кенгашининг тегишли қарори қабул қилинади ва унга кўра Салоҳнинг уйи жойлашган кўча «Муҳаммад Салоҳ кўчаси» деб қайта номланади;

  • Биз туман маъмурияти сифатида қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Энди навбат ва сўз Салоҳнинг ўзига тегишли».

Турк футболидаги янги давр ва улкан умидлар

Мисрлик тўпурарнинг эркин агент сифатида Трабзон клубини танлаши нафақат «Трабзонспор», балки бутун Туркия Суперлигасининг жаҳондаги нуфузини кескин ошириб юборди. Маҳаллий жамоатчилик ва клуб мутасаддилари Салоҳнинг келиши жамоани нафақат ички чемпионатда бош соврин учун курашга қайтаради, балки еврокубокларда ҳам янги ғалабаларга етаклайди, деб ҳисобламоқда.

Кўчанинг юлдуз футболчи шарафига қайта номланиши эса футболчини клуб ва шаҳар билан янада чамбарчас боғлаш йўлидаги рамзий, аммо жуда кучли қадам сифатида баҳоланмоқда.

Сизнингча, кўчанинг футболчи шарафига номланиши Салоҳга қўшимча масъулият юклайдими ёки руҳий босим ўтказадими? У «Трабзонспор»ни Туркия чемпионига айлантира оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиДраматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиБугун, 21:09Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиКутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиБугун, 21:05Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиНурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 19:28АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо бердиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди