Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилди

·39·Дунё
Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилди

Германия энергетика хавфсизлиги тизими бир вақтнинг ўзида мамлакатнинг қарама-қарши ҳудудларида содир этилган иккита мақсадли қўпорувчилик оқибатида жиддий зарбага учради. Номаълум шахслар томонидан амалга оширилган ҳаракатлар иккита йирик кўмир электр станциясининг тўхтаб қолишига сабаб бўлди. Оқибатда мамлакатда қисқа муддатли, аммо кескин электр энергияси тақчиллиги юзага келиб, дисбаланс нархи бир МВт-соат учун бирданига 5 минг еврогача кўтарилиб кетди.

Рейнланд ва Шарқий Германиядаги ҳужумлар: Корхоналар қандай тўхтатилди?

Bloomberg берган маълумотларга кўра, ҳодисалар пухта режалаштирилган қўпорувчилик кўринишига эга:

  • Ғарбдаги саботаж: Энг йирик ҳодиса Германиянинг саноат маркази ҳисобланган Рейнланд ҳудудида юз берди. Номаълум шахслар ҳаво электр узатиш линиясига қасддан кабеллар улоқтириб, қисқа туташув келтириб чиқарган. Натижада RWE компаниясига қарашли, умумий қуввати 4,2 GW бўлган кўмир электр станциясининг бешта энергоблоки автоматик тарзда тармоқдан узилган. Шимолий Рейн — Вестфалия ички ишлар вазири Герберт Ройль ҳолатни кескин қоралаб: «Бу қасддан қилинган. Бундай қадамга қўл урган кимса тўғридан-тўғри давлатимизга ҳужум қилмоқда», дея баёнот берди.

  • Шарқдаги портлашлар: Худди шу куни эрталаб Шарқий Германияда номаълум шахслар қўлбола портловчи снарядлар ёрдамида бир нечта юқори волтли линияларга шикаст етказган. Бунинг оқибатида Йеншвальде шаҳридаги LEAG кўмир электр станцияси фаолияти вақтинча издан чиқди.

Германия ҳуқуқ-тартибот идоралари мазкур икки воқеа ўртасидаги алоқаларни ўрганмоқда. Ҳозирда тергов ташқи давлатлар саботажи, радикал сўл экстремистик ташкилотлар фаолияти ҳамда терроризм версияларини кўриб чиқмоқда.

Берлин айбловлари ва Путиннинг жавоби: «Ички инқироз ниқоби»

Берлин расмийлари ҳозирча тўғридан-тўғри айбловлар қўйишдан тийилмоқда, бироқ аввалроқ Лейпциг аэропортида қурол ортилган юк самолётлари яқинида дронлар аниқланганда далилларсиз Москвани айблаган эди.

Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги матбуот анжуманида Германиядаги энергетик фавқулодда ҳолатлар ва антироссия айбловларига муносабат билдирди:

«Германия расмийларининг бундай ҳаракатлари, авваламбор, мамлакат ички сиёсий вазияти билан боғлиқ деб ўйлайман. Канцлернинг сиёсий мавқейи жуда мураккаб, у ўз фуқаролари ишончини йўқотган. Сабаби у миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ўрнига уларни савдога қўймоқда: иқтисодиётда яққол хатолар бор, корхоналар ёпиляпти, иш ўринлари қисқармоқда, турмуш даражаси пасаймоқда. Бу муаммоларни оқлаш учун фақат «тажовузкор Россия»га қарши кураш ниқоби керак бўлиб қолган».

Путин, шунингдек, ўз вақтида «Шимолий оқим» қувурлари портлатилишида ҳам Россия айбланганини эслатиб, Европага газ сотишдан манфаатдор томон ўз инфратузилмасини портлатмаслиги мантиқан равшан эканини қўшимча қилди.

Европанинг энг йирик иқтисодиёти ҳисобланган Германияда критик инфратузилмага қарши бу каби диверсиялар мамлакат саноати ва энергия хавфсизлиги қанчалик заифлашиб қолганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Германия энерготизимидаги бу қўпорувчилик ҳаракатлари ортида қайси кучлар турибди: ташқи геосиёсий рақибларми ёки мамлакатнинг ички яшил энергетика сиёсатидан норози экстремистик гуруҳлар? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиБугун, 20:49Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Бугун, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБерлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБугун, 20:21Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиНогиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиБугун, 19:21Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!