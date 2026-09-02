Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилди
Германия энергетика хавфсизлиги тизими бир вақтнинг ўзида мамлакатнинг қарама-қарши ҳудудларида содир этилган иккита мақсадли қўпорувчилик оқибатида жиддий зарбага учради. Номаълум шахслар томонидан амалга оширилган ҳаракатлар иккита йирик кўмир электр станциясининг тўхтаб қолишига сабаб бўлди. Оқибатда мамлакатда қисқа муддатли, аммо кескин электр энергияси тақчиллиги юзага келиб, дисбаланс нархи бир МВт-соат учун бирданига 5 минг еврогача кўтарилиб кетди.
Рейнланд ва Шарқий Германиядаги ҳужумлар: Корхоналар қандай тўхтатилди?
Bloomberg берган маълумотларга кўра, ҳодисалар пухта режалаштирилган қўпорувчилик кўринишига эга:
Ғарбдаги саботаж: Энг йирик ҳодиса Германиянинг саноат маркази ҳисобланган Рейнланд ҳудудида юз берди. Номаълум шахслар ҳаво электр узатиш линиясига қасддан кабеллар улоқтириб, қисқа туташув келтириб чиқарган. Натижада RWE компаниясига қарашли, умумий қуввати 4,2 GW бўлган кўмир электр станциясининг бешта энергоблоки автоматик тарзда тармоқдан узилган. Шимолий Рейн — Вестфалия ички ишлар вазири Герберт Ройль ҳолатни кескин қоралаб: «Бу қасддан қилинган. Бундай қадамга қўл урган кимса тўғридан-тўғри давлатимизга ҳужум қилмоқда», дея баёнот берди.
Шарқдаги портлашлар: Худди шу куни эрталаб Шарқий Германияда номаълум шахслар қўлбола портловчи снарядлар ёрдамида бир нечта юқори волтли линияларга шикаст етказган. Бунинг оқибатида Йеншвальде шаҳридаги LEAG кўмир электр станцияси фаолияти вақтинча издан чиқди.
Германия ҳуқуқ-тартибот идоралари мазкур икки воқеа ўртасидаги алоқаларни ўрганмоқда. Ҳозирда тергов ташқи давлатлар саботажи, радикал сўл экстремистик ташкилотлар фаолияти ҳамда терроризм версияларини кўриб чиқмоқда.
Берлин айбловлари ва Путиннинг жавоби: «Ички инқироз ниқоби»
Берлин расмийлари ҳозирча тўғридан-тўғри айбловлар қўйишдан тийилмоқда, бироқ аввалроқ Лейпциг аэропортида қурол ортилган юк самолётлари яқинида дронлар аниқланганда далилларсиз Москвани айблаган эди.
Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги матбуот анжуманида Германиядаги энергетик фавқулодда ҳолатлар ва антироссия айбловларига муносабат билдирди:
«Германия расмийларининг бундай ҳаракатлари, авваламбор, мамлакат ички сиёсий вазияти билан боғлиқ деб ўйлайман. Канцлернинг сиёсий мавқейи жуда мураккаб, у ўз фуқаролари ишончини йўқотган. Сабаби у миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ўрнига уларни савдога қўймоқда: иқтисодиётда яққол хатолар бор, корхоналар ёпиляпти, иш ўринлари қисқармоқда, турмуш даражаси пасаймоқда. Бу муаммоларни оқлаш учун фақат «тажовузкор Россия»га қарши кураш ниқоби керак бўлиб қолган».
Путин, шунингдек, ўз вақтида «Шимолий оқим» қувурлари портлатилишида ҳам Россия айбланганини эслатиб, Европага газ сотишдан манфаатдор томон ўз инфратузилмасини портлатмаслиги мантиқан равшан эканини қўшимча қилди.
Европанинг энг йирик иқтисодиёти ҳисобланган Германияда критик инфратузилмага қарши бу каби диверсиялар мамлакат саноати ва энергия хавфсизлиги қанчалик заифлашиб қолганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Германия энерготизимидаги бу қўпорувчилик ҳаракатлари ортида қайси кучлар турибди: ташқи геосиёсий рақибларми ёки мамлакатнинг ички яшил энергетика сиёсатидан норози экстремистик гуруҳлар? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…