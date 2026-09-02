21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар

·38·Спорт
21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар

Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби, замонавий футбол рамзига айланган Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолиятига нуқта қўйганини расман эълон қилди. 2005 йилда бошланган 21 йиллик улуғвор халқаро эпоха ўз якунига етар экан, етакчи статистика марказлари «альбиселесте» сардорининг миллат жамоаси либосида қайд этган бетакрор рекордлари, қўлга киритган кубоклари ва мағлубиятларга тўла синовли йўлини сарҳисоб қилди.

2005 йилдан 2026 йилгача: 207 та баҳс ва ҳайратланарли кўрсаткичлар

Лионель Месси Аргентинанинг асосий жамоасида 20 йилдан ортиқ вақт мобайнида мутлақ етакчи сифатида тўп сурди. Унинг миллий термадаги статистик натижалари замонавий футболда такрорлаш деярли имконсиз бўлган кўрсаткичга айланди:

  • 207 та учрашув: Месси барча расмий ва ўртоқлик ўйинларини қўшиб ҳисоблаганда мамлакат тарихида энг кўп майдонга тушган мутлақ рекордчи ҳисобланади;

  • 125 та гол: Ҳужумчи миллий терма тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкамлаб қўйди;

  • 68 та самарали узатма: Шериклари учун яратилган вазиятлар ҳисобига Месси миллий жамоанинг жами 193 та голида бевосита иштирок этди;

  • Интизом: Майдондаги муросасиз курашлар давомида у терма либосида 9 та сариқ ҳамда 2 та қизил карточка олган.

Орзулар ушалди: Миллатга тақдим этилган 4 та бош соврин

Фаолиятининг дастлабки йилларида терма жамоа билан йирик мусобақаларда ғолиб бўлолмаслик тамғаси Мессини кўп йиллар таъқиб қилди. Бироқ у сабот билан курашиб, охир-оқибат Аргентинани жаҳон футболининг мутлақ чўққисига олиб чиқди:

  • Жаҳон чемпионати (2022): Қатардаги тарихий мундиалда чемпионлик ва 36 йил кутилган бош соврин;

  • Америка Кубоги (2021 ва 2024): Қитъада тенгсизликни исботлаган кетма-кет икки карра чемпионлик унвони;

  • Финалиссима (2022): Европа чемпиони Италия устидан «Уэмбли»да қозонилган ёрқин ғалаба.

Аламли мағлубиятлар: Тўкилган кўз ёшлар ва бой берилган финаллар

Леонинг халқаро йўли фақат олтин саҳифалардан иборат эмас. Унинг фаолиятида миллионлаб аргентиналик мухлислар билан биргаликда бошдан кечирилган оғир зарбалар ҳам бор:

  • 2014 ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатлари финаллари: Месси миллий жамоани икки бор мундиалнинг ҳал қилувчи финалигача етаклаб борди, бироқ ҳар иккала сафар ҳам олтин медалга бир қадам қолганда чемпионликни бой берди;

  • 2016 йилги Америка Кубоги финали: Чили билан баҳсдаги пеналтилар сериясидан сўнг Месси оғир руҳий босим сабаб термадан кетганини эълон қилган, бироқ кейинчалик халқ меҳри ва илтимоси билан яна ортга қайтган эди.

Барча ғалабалар, аччиқ синовлар ва тарихий рекордларни ортда қолдириб, Месси миллий терма либосини абадий афсона мақомида тарк этди.

Сизнингча, Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги қайси голи ёки мусобақаси футбол тарихида энг буюк из қолдирди? Ушбу афсонавий сардорнинг кетишидан сўнг «альбиселесте» дунёдаги етакчилик мавқейини сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиБугун, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Бугун, 23:03Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиДраматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиБугун, 22:51Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинБугун, 22:18Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)