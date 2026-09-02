21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар
Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби, замонавий футбол рамзига айланган Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолиятига нуқта қўйганини расман эълон қилди. 2005 йилда бошланган 21 йиллик улуғвор халқаро эпоха ўз якунига етар экан, етакчи статистика марказлари «альбиселесте» сардорининг миллат жамоаси либосида қайд этган бетакрор рекордлари, қўлга киритган кубоклари ва мағлубиятларга тўла синовли йўлини сарҳисоб қилди.
2005 йилдан 2026 йилгача: 207 та баҳс ва ҳайратланарли кўрсаткичлар
Лионель Месси Аргентинанинг асосий жамоасида 20 йилдан ортиқ вақт мобайнида мутлақ етакчи сифатида тўп сурди. Унинг миллий термадаги статистик натижалари замонавий футболда такрорлаш деярли имконсиз бўлган кўрсаткичга айланди:
207 та учрашув: Месси барча расмий ва ўртоқлик ўйинларини қўшиб ҳисоблаганда мамлакат тарихида энг кўп майдонга тушган мутлақ рекордчи ҳисобланади;
125 та гол: Ҳужумчи миллий терма тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкамлаб қўйди;
68 та самарали узатма: Шериклари учун яратилган вазиятлар ҳисобига Месси миллий жамоанинг жами 193 та голида бевосита иштирок этди;
Интизом: Майдондаги муросасиз курашлар давомида у терма либосида 9 та сариқ ҳамда 2 та қизил карточка олган.
Орзулар ушалди: Миллатга тақдим этилган 4 та бош соврин
Фаолиятининг дастлабки йилларида терма жамоа билан йирик мусобақаларда ғолиб бўлолмаслик тамғаси Мессини кўп йиллар таъқиб қилди. Бироқ у сабот билан курашиб, охир-оқибат Аргентинани жаҳон футболининг мутлақ чўққисига олиб чиқди:
Жаҳон чемпионати (2022): Қатардаги тарихий мундиалда чемпионлик ва 36 йил кутилган бош соврин;
Америка Кубоги (2021 ва 2024): Қитъада тенгсизликни исботлаган кетма-кет икки карра чемпионлик унвони;
Финалиссима (2022): Европа чемпиони Италия устидан «Уэмбли»да қозонилган ёрқин ғалаба.
Аламли мағлубиятлар: Тўкилган кўз ёшлар ва бой берилган финаллар
Леонинг халқаро йўли фақат олтин саҳифалардан иборат эмас. Унинг фаолиятида миллионлаб аргентиналик мухлислар билан биргаликда бошдан кечирилган оғир зарбалар ҳам бор:
2014 ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатлари финаллари: Месси миллий жамоани икки бор мундиалнинг ҳал қилувчи финалигача етаклаб борди, бироқ ҳар иккала сафар ҳам олтин медалга бир қадам қолганда чемпионликни бой берди;
2016 йилги Америка Кубоги финали: Чили билан баҳсдаги пеналтилар сериясидан сўнг Месси оғир руҳий босим сабаб термадан кетганини эълон қилган, бироқ кейинчалик халқ меҳри ва илтимоси билан яна ортга қайтган эди.
Барча ғалабалар, аччиқ синовлар ва тарихий рекордларни ортда қолдириб, Месси миллий терма либосини абадий афсона мақомида тарк этди.
Сизнингча, Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги қайси голи ёки мусобақаси футбол тарихида энг буюк из қолдирди? Ушбу афсонавий сардорнинг кетишидан сўнг «альбиселесте» дунёдаги етакчилик мавқейини сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…