«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?

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«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?

Ғарб давлатларининг Россияни халқаро майдонда тўлиқ изоляция қилиш ва уни «халқаро қувғинди»га айлантириш бўйича кўп йиллик саъй-ҳаракатлари кутилган натижани бермади. АҚШнинг нуфузли ташқи сиёсат нашрларидан бири бўлган Foreign Policy журналида эълон қилинган таҳлилий мақолада қайд этилишича, геосиёсий кескинликларга қарамай, Москва глобал дипломатия ва иқтисодий жараёнларнинг марказида қолишда давом этмоқда.

Нашр ушбу хулосасини тасдиқловчи учта йирик халқаро воқеликни асосий далил сифатида келтириб ўтди.

Вашингтондаги мулоқот: Силуанов ва АҚШ ғазначиси учрашуви

Журналнинг эътибор қаратишича, расмий санкциялар ва риторикага қарамасдан, тўғридан-тўғри алоқа каналлари узилмаган:

  • Россия Молия вазири Антон Силуанов АҚШ ҳудудида бўлиб ўтган «Катта йигирматалик» (G20) молия идоралари раҳбарларининг саммитида шахсан иштирок этди;

  • Тадбир доирасида Силуанов АҚШ молия вазири (ғазначилик котиби) Скотт Бессент билан тўғридан-тўғри музокаралар ўтказди. Бу воқелик Ғарб томонидан Россияни сиёсий майдондан буткул чиқариб ташлаш имконсиз эканини амалда намойиш этди.

Бишкекдаги ШҲТ саммити ва антисанкция декларацияси

Россиянинг дипломатик таъсири минтақавий иттифоқларда ҳам мустаҳкам сақланиб қолмоқда. Қирғизистон пойтахтида бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитида президент Владимир Путин бир қатор муҳим ҳужжатларни имзолади:

  • Саммит якунида АҚШ ва Исроилнинг Эрон ҳамда унга алоқадор кучларга қарши ҳарбий ҳаракатларини кескин қоровчи қўшма декларация қабул қилинди;

  • Ҳужжатда Ғарбнинг ШҲТга аъзо қатор давлатларга, хусусан, Россияга қарши қўллаётган бир томонлама санкцияларига очиқ эътироз билдирилди.

Владивостокдаги иқтисодий анжуман: 80 та давлат делегацияси

ШҲТ учрашувидан сўнг Россия шарқида бошланган Шарқий иқтисодий форум (ВЭФ) мамлакатга бўлган глобал қизиқиш сўнмаганини кўрсатди. Анжуманда дунёнинг 80 та давлатидан келган расмий ва ишбилармон делегациялар иштирок этди. Улар Осиё-Тинч океани минтақасидаги савдо алоқаларини ривожлантириш, сармоя жалб этиш ва янги логистика йўлакларини шакллантиришни муҳокама қилди.

Foreign Policy таҳлилчиларининг хулоса қилишича, Ғарб пойтахтларининг босимига қарамай, Москва дунё аҳолиси ва глобал иқтисодиётнинг муҳим қисмини ташкил этувчи давлатлар билан ҳамкорликни изчил сақлаб қолмоқда ва Осиё йўналиши орқали чекловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлмоқда.

Сизнингча, Ғарбнинг Россияни тўлиқ дипломатик ва иқтисодий яккалаб қўйиш сиёсати нега кутилган натижани бермади? Бу жаҳон майдонида кўп қутбли янги тизим батамом шаклланиб бўлганини англатадими? Ўз таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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