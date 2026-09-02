Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этди

·38·Спорт
Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этди

Ўзбекистон Суперлигасида иштирок этаётган Тошкентнинг «Бунёдкор» клубида кутилмаган жиддий ўзгариш рўй берди. Пойтахт жамоаси бош мураббийи Илёс Зейтуллаев ҳамда унинг хорижлик мутахассислардан иборат мураббийлар штаби ўз лавозимидан озод этилди. Клуб матбуот хизмати томонлар ўзаро келишув асосида ҳамкорликни тўхтатганини расман маълум қилди.

Ўзаро келишув асосидаги хайрлашув: Кимлар кетди?

«Бунёдкор» клуби тарқатган расмий баёнотга кўра, мураббийлар штаби ўз ихтиёри билан истеъфо беришга қарор қилган:

  • Илёс Зейтуллаев — бош мураббий;

  • Алессандро Спиноглио — мураббий;

  • Андрес Моауро — мураббий;

  • Марко Никодемо — мураббий.

Клуб маъмурияти қийин даврда жамоани қабул қилиб олган мутахассисларга алоҳида миннатдорлик билдирди:

«Биз Илёс Бекирович ва унинг ёрдамчиларига қийин дамларда жамоанинг келажаги учун амалга оширган самарали ишлари, меҳнати, фидойилигига миннатдорчилик билдирган ҳолда мутахассисларнинг келгуси мураббийлик фаолиятига омад-зафарлар тилаб қоламиз».

«Қалдирғочлар» янги етакчи қидирувида: Кейинги қадам қандай бўлади?

Италия футболи мактаби тарбияланувчиси бўлган Илёс Зейтуллаев «Бунёдкор» тизгинини ўз қўлига олгач, таркибга замонавий тактик ёндашувларни олиб киришга ҳаракат қилди. Бироқ Суперлигадаги шиддатли рақобат ва кутилган натижаларнинг барқарор бўлмагани ушбу истеъфони тезлаштирган асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

Ҳозирча клуб раҳбарияти бош мураббийлик постини ким эгаллашини эълон қилмади. Таркиб маҳаллий тажрибали кадрларга ишониб топшириладими ёки клуб яна чет эллик мураббий номзодига тўхталадими — бу масала яқин кунларда ойдинлашиши кутилмоқда.

Сизнингча, Илёс Зейтуллаевнинг истеъфоси «Бунёдкор» учун тўғри қарор бўлдими ва жамоани қийин вазиятдан олиб чиқиш учун янги бош мураббий сифатида қайси мутахассисни кўришни хоҳлардингиз? Фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиДраматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиБугун, 21:09Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиНурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 19:28АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо бердиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди