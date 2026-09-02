Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этди
Ўзбекистон Суперлигасида иштирок этаётган Тошкентнинг «Бунёдкор» клубида кутилмаган жиддий ўзгариш рўй берди. Пойтахт жамоаси бош мураббийи Илёс Зейтуллаев ҳамда унинг хорижлик мутахассислардан иборат мураббийлар штаби ўз лавозимидан озод этилди. Клуб матбуот хизмати томонлар ўзаро келишув асосида ҳамкорликни тўхтатганини расман маълум қилди.
Ўзаро келишув асосидаги хайрлашув: Кимлар кетди?
«Бунёдкор» клуби тарқатган расмий баёнотга кўра, мураббийлар штаби ўз ихтиёри билан истеъфо беришга қарор қилган:
Илёс Зейтуллаев — бош мураббий;
Алессандро Спиноглио — мураббий;
Андрес Моауро — мураббий;
Марко Никодемо — мураббий.
Клуб маъмурияти қийин даврда жамоани қабул қилиб олган мутахассисларга алоҳида миннатдорлик билдирди:
«Биз Илёс Бекирович ва унинг ёрдамчиларига қийин дамларда жамоанинг келажаги учун амалга оширган самарали ишлари, меҳнати, фидойилигига миннатдорчилик билдирган ҳолда мутахассисларнинг келгуси мураббийлик фаолиятига омад-зафарлар тилаб қоламиз».
«Қалдирғочлар» янги етакчи қидирувида: Кейинги қадам қандай бўлади?
Италия футболи мактаби тарбияланувчиси бўлган Илёс Зейтуллаев «Бунёдкор» тизгинини ўз қўлига олгач, таркибга замонавий тактик ёндашувларни олиб киришга ҳаракат қилди. Бироқ Суперлигадаги шиддатли рақобат ва кутилган натижаларнинг барқарор бўлмагани ушбу истеъфони тезлаштирган асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Ҳозирча клуб раҳбарияти бош мураббийлик постини ким эгаллашини эълон қилмади. Таркиб маҳаллий тажрибали кадрларга ишониб топшириладими ёки клуб яна чет эллик мураббий номзодига тўхталадими — бу масала яқин кунларда ойдинлашиши кутилмоқда.
Сизнингча, Илёс Зейтуллаевнинг истеъфоси «Бунёдкор» учун тўғри қарор бўлдими ва жамоани қийин вазиятдан олиб чиқиш учун янги бош мураббий сифатида қайси мутахассисни кўришни хоҳлардингиз? Фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…