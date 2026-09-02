Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирди

·14·Спорт
Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирди

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк саҳифалардан бири расман ёпилди. Аргентина миллий терма жамоаси сардори ва етакчиси Лионель Месси халқаро миқёсдаги фаолиятига якун ясаганини эълон қилди. Ушбу тарихий воқеликка «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам бефарқ қолмади ва азалий рақибининг фаолиятини юқори баҳолаб, самимий муносабат билдирди.

«Унутилмас фаолият»: Моуриньюнинг ҳурмат ва эътирофи

Мессининг ижтимоий тармоқлардаги хайрлашув пости остида изоҳ қолдирган португалиялик мутахассис аргентиналик юлдузнинг жаҳон футболидаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади:

«Зўр ва унутилмас халқаро фаолият билан табриклайман. Кейинги Америка кубоги ва жаҳон чемпионати бутунлай бошқача бўлади».

Бир пайтлар Испания чемпионатида «Барселона» ва «Реал» тўқнашувларида кескин қарама-қаршиликда бўлган мутахассиснинг бундай илиқ сўзлари мухлислар томонидан икки буюк футбол арбоби ўртасидаги улкан ҳурмат рамзи сифатида қабул қилинди.

2005 йилдан бошланган саёҳат: Мессининг ҳайратланарли статистикаси

Лионель Месси «альбиселесте» (оқ-мовийлар) либосида илк бор 2005 йилда майдонга тушган бўлиб, 20 йилдан ортиқ вақт давомида терма жамоанинг мутлақ етакчиси бўлиб келди. Унинг халқаро кўрсаткичлари замонавий футбол учун янгилаш деярли имконсиз бўлган рекордга айланди:

  • 207 та учрашув: Барча расмий ва ўртоқлик баҳсларини ҳисобга олган ҳолда;

  • 125 та гол: Терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар;

  • 68 та голли узатма: Жамоадошлари учун яратилган юқори хавфли вазиятлар.

Орзулар рўёби: Тўпланган бош совринлар

Узоқ йиллар давомида терма жамоа сафида соврин юта олмагани сабаб танқидларга учраган Месси фаолиятининг сўнгги йилларида барча мумкин бўлган чўққиларни забт этди:

  • 2021 ва 2024 йиллар: Америка кубоги (Copa América) бош соврини;

  • 2022 йил: Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати ғолиблиги ва мундиалнинг энг яхши футболчиси мақоми;

  • 2022 йил: Европа ва Жанубий Америка чемпионлари ўртасидаги «Финалиссима» соврини.

Лионель Мессининг кетиши билан нафақат Аргентина терма жамоасида, балки бутун жаҳон футболида катта бир давр поёнига етди. Келгуси йирик мусобақалар энди унинг иштирокисиз ўтади.

Сизнингча, Лионель Месси Аргентина либосидаги қайси ўйини ёки голи билан футбол тарихида энг ёрқин из қолдирди? Усиз оқ-мовийлар келгуси жаҳон чемпионатида ўз мақомини сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13Драматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиДраматик триллер: СҚБ пеналтилар сериясида БМБни енгиб, Суперкубок соҳиби бўлдиБугун, 21:09Кутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиКутилмаган истеъфо: Илёс Зейтуллаев ва унинг штаби «Бунёдкор»ни тарк этдиБугун, 21:05Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиНурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 19:28АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо бердиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди