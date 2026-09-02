Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирди
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк саҳифалардан бири расман ёпилди. Аргентина миллий терма жамоаси сардори ва етакчиси Лионель Месси халқаро миқёсдаги фаолиятига якун ясаганини эълон қилди. Ушбу тарихий воқеликка «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам бефарқ қолмади ва азалий рақибининг фаолиятини юқори баҳолаб, самимий муносабат билдирди.
«Унутилмас фаолият»: Моуриньюнинг ҳурмат ва эътирофи
Мессининг ижтимоий тармоқлардаги хайрлашув пости остида изоҳ қолдирган португалиялик мутахассис аргентиналик юлдузнинг жаҳон футболидаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади:
«Зўр ва унутилмас халқаро фаолият билан табриклайман. Кейинги Америка кубоги ва жаҳон чемпионати бутунлай бошқача бўлади».
Бир пайтлар Испания чемпионатида «Барселона» ва «Реал» тўқнашувларида кескин қарама-қаршиликда бўлган мутахассиснинг бундай илиқ сўзлари мухлислар томонидан икки буюк футбол арбоби ўртасидаги улкан ҳурмат рамзи сифатида қабул қилинди.
2005 йилдан бошланган саёҳат: Мессининг ҳайратланарли статистикаси
Лионель Месси «альбиселесте» (оқ-мовийлар) либосида илк бор 2005 йилда майдонга тушган бўлиб, 20 йилдан ортиқ вақт давомида терма жамоанинг мутлақ етакчиси бўлиб келди. Унинг халқаро кўрсаткичлари замонавий футбол учун янгилаш деярли имконсиз бўлган рекордга айланди:
207 та учрашув: Барча расмий ва ўртоқлик баҳсларини ҳисобга олган ҳолда;
125 та гол: Терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар;
68 та голли узатма: Жамоадошлари учун яратилган юқори хавфли вазиятлар.
Орзулар рўёби: Тўпланган бош совринлар
Узоқ йиллар давомида терма жамоа сафида соврин юта олмагани сабаб танқидларга учраган Месси фаолиятининг сўнгги йилларида барча мумкин бўлган чўққиларни забт этди:
2021 ва 2024 йиллар: Америка кубоги (Copa América) бош соврини;
2022 йил: Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати ғолиблиги ва мундиалнинг энг яхши футболчиси мақоми;
2022 йил: Европа ва Жанубий Америка чемпионлари ўртасидаги «Финалиссима» соврини.
Лионель Мессининг кетиши билан нафақат Аргентина терма жамоасида, балки бутун жаҳон футболида катта бир давр поёнига етди. Келгуси йирик мусобақалар энди унинг иштирокисиз ўтади.
Сизнингча, Лионель Месси Аргентина либосидаги қайси ўйини ёки голи билан футбол тарихида энг ёрқин из қолдирди? Усиз оқ-мовийлар келгуси жаҳон чемпионатида ўз мақомини сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…