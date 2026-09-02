Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?

·26·Спорт
Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?

Каталониянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида ҳужум чизиғини тажрибали юлдуз билан кучайтирди. Лондоннинг «Арсенал» клубидан 8,6 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган 29 ёшли бразилиялик ҳужумчи Габриэль Жезус «кўк-анорранглилар» билан уч йиллик шартнома имзолади. Трансфер расман тасдиқлангач, ESPN нашрига интервью берган форвард ушбу келишув қандай амалга ошгани, Ханси Флик лойиҳаси ва Каталонияга кўчиб ўтиш учун молиявий манфаатларидан кечгани ҳақида очиқ гапириб берди.

«29 ёшимда бундай имконият бўлишини кутмагандим»: Кутилмаган таклиф

Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси «Барселона» томонидан билдирилган қизиқиш унинг учун мутлақ кутилмаган янгилик бўлганини яширмади:

  • «Агар сиз мендан бир ой олдин сўраганингизда, бу ўтиш эҳтимоли жуда паст эканини айтган бўлардим. 29 ёшимда «Барса»га ўтиш имкониятига эга бўлишимни хаёлимга ҳам келтирмаган эдим;

  • Трансфер амалга ошиши учун нафақат мен бор кучим билан ҳаракат қилишимга тўғри келди, балки «Барселона» раҳбарияти ҳам ўз ролини юқори даражада ўйнади», — дея таъкидлади Жезус.

Пулдан устун қўйилган болалик орзуси ва Флик омили

Каталония клуби молиявий фэйр-плей чекловлари сабаб маошлар фондини қатъий назорат қилаётган бир пайтда, бразилиялик ҳужумчининг шахсий фидойилиги ушбу трансфернинг муваффақиятли якунланишида ҳал қилувчи рол ўйнади:

  • Молиявий ён бериш: «Мен маошимни сезиларли даражада камайтиришга рози бўлдим, аммо «Барселона» либосида бўлиш — бутун умрлик орзу;

  • Стратегик харид: 8,6 миллион фунтлик нисбатан арзон нарх эвазига уч йиллик битим тузилиши бош мураббий Ханси Флика ҳужум чизиғида сифатли ротация ва юқори рақобат яратиш имконини беради.

«Манчестер Сити» билан Англияда чемпионликларни қўлга киритган ва кейинчалик «Арсенал»нинг асосий кучларидан бирига айланган Жезус энди Испания Ла Лигасида ўз фаолиятини қайта юксалтириш имкониятига эга бўлмоқда.

Сизнингча, маошидан воз кечиб бўлса-да «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус Ханси Флик қўл остида асосий таркибдан муқим жой ола биладими ёки захира ҳужумчиси ролида қолиб кетадими? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиБугун, 23:2021 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финалларБугун, 22:55Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиДраматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиБугун, 22:51Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинБугун, 22:18Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)