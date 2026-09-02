Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?
Каталониянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида ҳужум чизиғини тажрибали юлдуз билан кучайтирди. Лондоннинг «Арсенал» клубидан 8,6 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган 29 ёшли бразилиялик ҳужумчи Габриэль Жезус «кўк-анорранглилар» билан уч йиллик шартнома имзолади. Трансфер расман тасдиқлангач, ESPN нашрига интервью берган форвард ушбу келишув қандай амалга ошгани, Ханси Флик лойиҳаси ва Каталонияга кўчиб ўтиш учун молиявий манфаатларидан кечгани ҳақида очиқ гапириб берди.
«29 ёшимда бундай имконият бўлишини кутмагандим»: Кутилмаган таклиф
Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси «Барселона» томонидан билдирилган қизиқиш унинг учун мутлақ кутилмаган янгилик бўлганини яширмади:
«Агар сиз мендан бир ой олдин сўраганингизда, бу ўтиш эҳтимоли жуда паст эканини айтган бўлардим. 29 ёшимда «Барса»га ўтиш имкониятига эга бўлишимни хаёлимга ҳам келтирмаган эдим;
Трансфер амалга ошиши учун нафақат мен бор кучим билан ҳаракат қилишимга тўғри келди, балки «Барселона» раҳбарияти ҳам ўз ролини юқори даражада ўйнади», — дея таъкидлади Жезус.
Пулдан устун қўйилган болалик орзуси ва Флик омили
Каталония клуби молиявий фэйр-плей чекловлари сабаб маошлар фондини қатъий назорат қилаётган бир пайтда, бразилиялик ҳужумчининг шахсий фидойилиги ушбу трансфернинг муваффақиятли якунланишида ҳал қилувчи рол ўйнади:
Молиявий ён бериш: «Мен маошимни сезиларли даражада камайтиришга рози бўлдим, аммо «Барселона» либосида бўлиш — бутун умрлик орзу;
Стратегик харид: 8,6 миллион фунтлик нисбатан арзон нарх эвазига уч йиллик битим тузилиши бош мураббий Ханси Флика ҳужум чизиғида сифатли ротация ва юқори рақобат яратиш имконини беради.
«Манчестер Сити» билан Англияда чемпионликларни қўлга киритган ва кейинчалик «Арсенал»нинг асосий кучларидан бирига айланган Жезус энди Испания Ла Лигасида ўз фаолиятини қайта юксалтириш имкониятига эга бўлмоқда.
Сизнингча, маошидан воз кечиб бўлса-да «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус Ханси Флик қўл остида асосий таркибдан муқим жой ола биладими ёки захира ҳужумчиси ролида қолиб кетадими? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…