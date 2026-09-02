Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилди
Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга амалга оширган расмий ташрифи доирасида икки давлат раҳбарлари ўртасида мисли кўрилмаган рамзий маънога эга тарихий совға алмашилди. Ҳиндистон ҳукумати раҳбари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевга ўзбек шахмати юлдузи, гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг Гоа шаҳрида ўтказилган FIDE Жаҳон кубоги-2025 финалида ўз қўли билан тўлдирган асл партия бланкасини топширди.
Жаҳон кубоги тарихидаги энг ёш чемпион ва Номзодлар турнирига йўлланма
Ушбу бебаҳо қўлёзма шунчаки спорт ҳужжати эмас, балки миллий ва жаҳон шахмати тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирининг расмий исботидир:
Тарихий ғалаба: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистоннинг Гоа шаҳрида кечган финал баҳсида Хитойнинг кучли гроссмейстери Вей И устидан қойилмақом ғалабага эришган эди;
Мутлақ рекорд: Мазкур зафар орқали ўзбекистонлик шахматчи FIDE Жаҳон кубоги тарихидаги энг ёш чемпион сифатида йилномаларга кирди ва тўғридан-тўғри шахмат тожига даъвогарлар сараланадиган нуфузли Номзодлар турнирига йўлланмани қўлга киритди.
«Шахмат дипломатияси»: Совға қандай безатилган?
Ҳиндистон томонидан тайёрланган ушбу эсдалик ҳар икки халқнинг ақл баҳсларига ва дўстона алоқаларга бўлган юксак эҳтиромини кўрсатди:
Чарм муқова ва рамзий сурат: Жавоҳирнинг ўз дастхати билан ёзилган партия юришлари қайд этилган асл бланка махсус сифатли чарм муқовага жойланган бўлиб, унга спортчимизнинг елкасига Ўзбекистон байроғини ёпган ҳолдаги ғалаба сурати ҳамроҳлик қилган;
Халқаро эътироф: Ҳиндистон шахмат федерацияси (AICF) ушбу воқеага муносабат билдириб, мазкур қадамни икки йирик шахмат мактабини бирлаштирувчи ҳақиқий «шахмат дипломатияси»нинг ёрқин намунаси деб атади.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Ҳиндистон глобал шахмат аренасида нафақат асосий рақобатчилар, балки бир-бирини ривожлантирувчи стратегик шерикларга айланди. Ушбу ноёб туҳфа икки давлат раҳбарлари ўртасидаги самимий муносабатларни янада мустаҳкамлади.
Сизнингча, Нарендра Модининг Жавоҳир Синдаров қўлёзмасини давлат раҳбарига совға қилиши ўзбек шахматининг глобал мақоми ҳақида нимадан далолат беради? Синдаров Номзодлар турнирида муваффақият қозониб, шахмат тожини Ўзбекистонга олиб кела оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…