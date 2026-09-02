Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилди

·0·Ўзбекистон
Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилди

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга амалга оширган расмий ташрифи доирасида икки давлат раҳбарлари ўртасида мисли кўрилмаган рамзий маънога эга тарихий совға алмашилди. Ҳиндистон ҳукумати раҳбари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевга ўзбек шахмати юлдузи, гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг Гоа шаҳрида ўтказилган FIDE Жаҳон кубоги-2025 финалида ўз қўли билан тўлдирган асл партия бланкасини топширди.

Жаҳон кубоги тарихидаги энг ёш чемпион ва Номзодлар турнирига йўлланма

Ушбу бебаҳо қўлёзма шунчаки спорт ҳужжати эмас, балки миллий ва жаҳон шахмати тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирининг расмий исботидир:

  • Тарихий ғалаба: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистоннинг Гоа шаҳрида кечган финал баҳсида Хитойнинг кучли гроссмейстери Вей И устидан қойилмақом ғалабага эришган эди;

  • Мутлақ рекорд: Мазкур зафар орқали ўзбекистонлик шахматчи FIDE Жаҳон кубоги тарихидаги энг ёш чемпион сифатида йилномаларга кирди ва тўғридан-тўғри шахмат тожига даъвогарлар сараланадиган нуфузли Номзодлар турнирига йўлланмани қўлга киритди.

«Шахмат дипломатияси»: Совға қандай безатилган?

Ҳиндистон томонидан тайёрланган ушбу эсдалик ҳар икки халқнинг ақл баҳсларига ва дўстона алоқаларга бўлган юксак эҳтиромини кўрсатди:

  • Чарм муқова ва рамзий сурат: Жавоҳирнинг ўз дастхати билан ёзилган партия юришлари қайд этилган асл бланка махсус сифатли чарм муқовага жойланган бўлиб, унга спортчимизнинг елкасига Ўзбекистон байроғини ёпган ҳолдаги ғалаба сурати ҳамроҳлик қилган;

  • Халқаро эътироф: Ҳиндистон шахмат федерацияси (AICF) ушбу воқеага муносабат билдириб, мазкур қадамни икки йирик шахмат мактабини бирлаштирувчи ҳақиқий «шахмат дипломатияси»нинг ёрқин намунаси деб атади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Ҳиндистон глобал шахмат аренасида нафақат асосий рақобатчилар, балки бир-бирини ривожлантирувчи стратегик шерикларга айланди. Ушбу ноёб туҳфа икки давлат раҳбарлари ўртасидаги самимий муносабатларни янада мустаҳкамлади.

Сизнингча, Нарендра Модининг Жавоҳир Синдаров қўлёзмасини давлат раҳбарига совға қилиши ўзбек шахматининг глобал мақоми ҳақида нимадан далолат беради? Синдаров Номзодлар турнирида муваффақият қозониб, шахмат тожини Ўзбекистонга олиб кела оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Бугун, 15:03Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинКеча, 21:04«Замин» сайти таҳририяти барча юртдошларимизни Мустақилликнинг 35 йиллиги билан қутлайди«Замин» сайти таҳририяти барча юртдошларимизни Мустақилликнинг 35 йиллиги билан қутлайдиКеча, 17:11Ўзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етдиЎзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етдиКеча, 16:277 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатиладиКеча, 12:11Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Кеча, 08:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди