Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо берди

·7·Спорт
Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо берди

Шанхайда бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турнирининг марказий жанги енгил вазн тоифасидаги кучлар мувозанатини буткул ўзгартириб юборди. Хитойлик юлдуз Сонг Ядонг россиялик мағлубиятсиз даъвогар Умар Нурмагомедовни иккинчи раундда оғир нокаутга учратиб, шов-шувли ғалабани расмийлаштирди. Бироқ жанг тўхтатилгач юзага келган тўс-тўполон — Усман Нурмагомедовнинг қафасдан ошиб тушиб, хитойлик файтерга ташланишга уриниши ижтимоий тармоқларда катта баҳсларга сабаб бўлди. BiliBili нашрига интервью берган Сонг Ядонг октагон ичидаги ўша драматик лаҳзаларни холис изоҳлаб, доғистонлик жангчига ҳеч қандай эътирози йўқлигини билдирди.

«У кўзларини юмиб олганди»: Сонг Ядонг нималарни ошкор қилди?

Хитойлик жангчи вазиятни секинлаштирилган тасвирда диққат билан кўриб чиққанини ва интернетдаги «қасддан ҳужум қилиш» ҳақидаги талқинлар ҳақиқатдан йироқ эканини таъкидлади:

  • Биринчи реакция ва тушунмовчилик: «Мен бу одам қаердан пайдо бўлганини ҳам тушунмадим — у шунчаки рўпарамда пайдо бўлиб, йўлимни тўсди. Кейин мени бироз туртиб юборди, шу сабабли мен ҳам уни четга суриб, ўз йўлимда давом этдим;

  • Қардошлик туйғуси ва ҳимоя рефлекси: Такрорий лавҳани секинлаштирилган режимда кўрганимда, у худди тирсаги билан урмоқчи бўлгандек туюлди. Аслида эса мен уни тўлиқ тушунаман, чунки улар ака-ука. У укасининг аҳволидан хавотирланиб қафасга отилди ва тўсатдан кимдир тўғри унинг устига югуриб келаётганини кўриб қолди. Албатта, бундай ҳолатда ҳар қандай инсонда ўзини ҳимоя қилиш рефлекси ишлайди. Секинлаштирилган лавҳада ҳамма унинг кўзлари юмиқ ҳолда бўлганини кўриши мумкин;

  • Ўзаро ҳурмат: Жангдан олдин ҳам биз бир-биримизга ёмон гап айтмаганмиз, ҳеч қандай адоват ёки ҳақорат бўлмаган».

Маълум бўлишича, Усман Нурмагомедовнинг ўзи ҳам воқеага изоҳ бериб: «Агар ҳақиқатан ҳам унга зарба бермоқчи бўлганимда, буни амалга оширган бўлардим», дея вазият шунчаки ҳис-туйғулар ва шок ҳолатидаги тасодифий тўқнашув бўлганини қайд этган.

Рейтингларда катта инқилоб: Камар сари янги даъвогар

Шанхайдаги ғалаба UFC рейтингида сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқарди:

  • Сонг Ядонг: Мазкур ғалаба эвазига вазн тоифаси мета-рейтингида бирданига 3 поғона юқорилаб, 3-ўринга кўтарилди ва чемпионлик жангининг асосий даъвогарларидан бирига айланди;

  • Умар Нурмагомедов: Фаолиятидаги илк аламли мағлубият туфайли 2-ўриндан 5-поғонага тушиб кетди.

Сонг Ядонгнинг таваккалчиликдан қочмай, совуққонлик билан жанг қилгани ва баҳсдан сўнг рақиб жамоасига нисбатан кўрсатган юксак ҳурмати мухлислар томонидан алоҳида эътироф этилмоқда.

Сизнингча, Умар Нурмагомедовнинг кутилмаган нокаути унинг чемпионлик амбицияларига қанчалик жиддий зарба бўлди? Сонг Ядонг навбатдаги жангида чемпионлик камарини қўлга кирита оладими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Бугун, 23:0321 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финалларБугун, 22:55Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиДраматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиБугун, 22:51Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинБугун, 22:18Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБугун, 21:15Мисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиМисли кўрилмаган эҳтиром: Туркияда Муҳаммад Салоҳ яшайдиган кўча унинг шарафига номланадиБугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)