Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо берди
Шанхайда бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турнирининг марказий жанги енгил вазн тоифасидаги кучлар мувозанатини буткул ўзгартириб юборди. Хитойлик юлдуз Сонг Ядонг россиялик мағлубиятсиз даъвогар Умар Нурмагомедовни иккинчи раундда оғир нокаутга учратиб, шов-шувли ғалабани расмийлаштирди. Бироқ жанг тўхтатилгач юзага келган тўс-тўполон — Усман Нурмагомедовнинг қафасдан ошиб тушиб, хитойлик файтерга ташланишга уриниши ижтимоий тармоқларда катта баҳсларга сабаб бўлди. BiliBili нашрига интервью берган Сонг Ядонг октагон ичидаги ўша драматик лаҳзаларни холис изоҳлаб, доғистонлик жангчига ҳеч қандай эътирози йўқлигини билдирди.
«У кўзларини юмиб олганди»: Сонг Ядонг нималарни ошкор қилди?
Хитойлик жангчи вазиятни секинлаштирилган тасвирда диққат билан кўриб чиққанини ва интернетдаги «қасддан ҳужум қилиш» ҳақидаги талқинлар ҳақиқатдан йироқ эканини таъкидлади:
Биринчи реакция ва тушунмовчилик: «Мен бу одам қаердан пайдо бўлганини ҳам тушунмадим — у шунчаки рўпарамда пайдо бўлиб, йўлимни тўсди. Кейин мени бироз туртиб юборди, шу сабабли мен ҳам уни четга суриб, ўз йўлимда давом этдим;
Қардошлик туйғуси ва ҳимоя рефлекси: Такрорий лавҳани секинлаштирилган режимда кўрганимда, у худди тирсаги билан урмоқчи бўлгандек туюлди. Аслида эса мен уни тўлиқ тушунаман, чунки улар ака-ука. У укасининг аҳволидан хавотирланиб қафасга отилди ва тўсатдан кимдир тўғри унинг устига югуриб келаётганини кўриб қолди. Албатта, бундай ҳолатда ҳар қандай инсонда ўзини ҳимоя қилиш рефлекси ишлайди. Секинлаштирилган лавҳада ҳамма унинг кўзлари юмиқ ҳолда бўлганини кўриши мумкин;
Ўзаро ҳурмат: Жангдан олдин ҳам биз бир-биримизга ёмон гап айтмаганмиз, ҳеч қандай адоват ёки ҳақорат бўлмаган».
Маълум бўлишича, Усман Нурмагомедовнинг ўзи ҳам воқеага изоҳ бериб: «Агар ҳақиқатан ҳам унга зарба бермоқчи бўлганимда, буни амалга оширган бўлардим», дея вазият шунчаки ҳис-туйғулар ва шок ҳолатидаги тасодифий тўқнашув бўлганини қайд этган.
Рейтингларда катта инқилоб: Камар сари янги даъвогар
Шанхайдаги ғалаба UFC рейтингида сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқарди:
Сонг Ядонг: Мазкур ғалаба эвазига вазн тоифаси мета-рейтингида бирданига 3 поғона юқорилаб, 3-ўринга кўтарилди ва чемпионлик жангининг асосий даъвогарларидан бирига айланди;
Умар Нурмагомедов: Фаолиятидаги илк аламли мағлубият туфайли 2-ўриндан 5-поғонага тушиб кетди.
Сонг Ядонгнинг таваккалчиликдан қочмай, совуққонлик билан жанг қилгани ва баҳсдан сўнг рақиб жамоасига нисбатан кўрсатган юксак ҳурмати мухлислар томонидан алоҳида эътироф этилмоқда.
Сизнингча, Умар Нурмагомедовнинг кутилмаган нокаути унинг чемпионлик амбицияларига қанчалик жиддий зарба бўлди? Сонг Ядонг навбатдаги жангида чемпионлик камарини қўлга кирита оладими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг!
…