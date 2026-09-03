Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилди

·29·Техно
Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилди

Расмий тақдимотига атиги тўрт кун қолган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги букланувчи флагмани — Xiaomi 18 Фолд смартфони ҳақида янги ва қизиқарли тафсилотларни маълум қилди. ixbt.com хабар қилишича, бўлажак қурилма нафақат илғор техник имкониятлари, балки ўзига хос камера тизими ва юқори унумдорлиги билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги моделнинг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг ташқи экранидир. Ўлчами 5,38 дюймни ташкил этувчи ва 4 : 3 нисбатдаги ушбу экран йиғилган ҳолатда классик ихчам камарлар услубидаги йирик визор сифатида ишлатилиши мумкин. Телефон очилган ҳолатда эса ташқи дисплей асосий камерадаги тасвирни реал вақт режимида кўрсатиб туришга қодир бўлади, бу эса фойдаланувчига кадрни ўзи мукаммал назорат қилиш имконини беради.

Леика оптикаси ва илғор камералар

Смартфоннинг оптик имкониятлари машҳур Леика бренди билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, учта модулни ўз ичига олади. Асосий камерада 1/1,56 дюймли 50 мегапикселли сенсор ва Леика Суммилух оптикаси қўлланилган. Унга 3,5 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселли телефото модул ҳамда шунча пикселли кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади.

Қурилма нафақат суратга олиш, балки олинган материалларни қайта ишлашда ҳам кенг имкониятларни тақдим этади. Хусусан, очилган ҳолатдаги смартфон контент билан ишлаш учун махсус платформа вазифасини бажариши ва «компьютер даражасидаги» профессионал дастурий таъминотга эга бўлиши кутилмоқда, гарчи ҳозирча аниқ иловалар номи сир сақланаётган бўлса-да.

Юқори унумдорлик ва техник кўрсаткичлар

Апарат платформаси асосини AnTuTu тестида 5,22 миллион баллдан зиёд натижа кўрсатган кучли СоК Хринг O3 процессори ташкил этади. Шунингдек, қурилма секундига 113,8 гигабайтгача ўтказиш қобилиятига эга бўлган замонавий LPDDR6 хотираси билан жиҳозланади. Xiaomi 18 Фолд HyperOS 4 операцион тизимида ишлайдиган илк қурилмалардан бири бўлади.

Смартфоннинг ташқи ва ички қисмидаги дисплейлар икки қатламли УТГ ультра юпқа шиша билан ҳимояланган. Батарея сиғими 6000 мА·соатга тенг бўлиб, 67 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари қўллаб-қувватланади. Букланувчи конструкция учун махсус Dragon Боне илмогининг янги авлоди ишлаб чиқилган.

Қурилманинг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида Dragon Крйстал Гласс 3.0 ҳимоя ойнаси ва 7000-серияли алюминий қотишмасидан ясалган ром қўлланилган бўлиб, у 1,2 метргача баландликдан тушиб кетишга чидамли. Xiaomi 18 Фолд ҳақидаги барча сўнгги тафсилотлар, жумладан унинг нархи 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда тўлиқ маълум қилинади.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонларЛеикаТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаБугун, 20:57Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 20:27Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиЯпонияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:22Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиXiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиБугун, 19:00Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиВенерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди