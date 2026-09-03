Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилди
Расмий тақдимотига атиги тўрт кун қолган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги букланувчи флагмани — Xiaomi 18 Фолд смартфони ҳақида янги ва қизиқарли тафсилотларни маълум қилди. ixbt.com хабар қилишича, бўлажак қурилма нафақат илғор техник имкониятлари, балки ўзига хос камера тизими ва юқори унумдорлиги билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги моделнинг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг ташқи экранидир. Ўлчами 5,38 дюймни ташкил этувчи ва 4 : 3 нисбатдаги ушбу экран йиғилган ҳолатда классик ихчам камарлар услубидаги йирик визор сифатида ишлатилиши мумкин. Телефон очилган ҳолатда эса ташқи дисплей асосий камерадаги тасвирни реал вақт режимида кўрсатиб туришга қодир бўлади, бу эса фойдаланувчига кадрни ўзи мукаммал назорат қилиш имконини беради.
Леика оптикаси ва илғор камераларСмартфоннинг оптик имкониятлари машҳур Леика бренди билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, учта модулни ўз ичига олади. Асосий камерада 1/1,56 дюймли 50 мегапикселли сенсор ва Леика Суммилух оптикаси қўлланилган. Унга 3,5 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселли телефото модул ҳамда шунча пикселли кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади.
Қурилма нафақат суратга олиш, балки олинган материалларни қайта ишлашда ҳам кенг имкониятларни тақдим этади. Хусусан, очилган ҳолатдаги смартфон контент билан ишлаш учун махсус платформа вазифасини бажариши ва «компьютер даражасидаги» профессионал дастурий таъминотга эга бўлиши кутилмоқда, гарчи ҳозирча аниқ иловалар номи сир сақланаётган бўлса-да.
Юқори унумдорлик ва техник кўрсаткичларАпарат платформаси асосини AnTuTu тестида 5,22 миллион баллдан зиёд натижа кўрсатган кучли СоК Хринг O3 процессори ташкил этади. Шунингдек, қурилма секундига 113,8 гигабайтгача ўтказиш қобилиятига эга бўлган замонавий LPDDR6 хотираси билан жиҳозланади. Xiaomi 18 Фолд HyperOS 4 операцион тизимида ишлайдиган илк қурилмалардан бири бўлади.
Смартфоннинг ташқи ва ички қисмидаги дисплейлар икки қатламли УТГ ультра юпқа шиша билан ҳимояланган. Батарея сиғими 6000 мА·соатга тенг бўлиб, 67 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари қўллаб-қувватланади. Букланувчи конструкция учун махсус Dragon Боне илмогининг янги авлоди ишлаб чиқилган.
Қурилманинг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида Dragon Крйстал Гласс 3.0 ҳимоя ойнаси ва 7000-серияли алюминий қотишмасидан ясалган ром қўлланилган бўлиб, у 1,2 метргача баландликдан тушиб кетишга чидамли. Xiaomi 18 Фолд ҳақидаги барча сўнгги тафсилотлар, жумладан унинг нархи 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда тўлиқ маълум қилинади.
…