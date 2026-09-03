Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этди
Google DeepMind ва Google Ресеарч мутахассислари об-ҳавони олдиндан айтиш жараёнини тубдан ўзгартирувчи янги сунъий интеллект моделини намойиш этишди. ВеатерНехт 3 деб номланган мазкур технология атмосферадаги ўзгаришларни янада аниқроқ кузатиш ҳамда унинг ҳаракатини тез-тез прогноз қилиш имконини беради. Ушбу янгилик метеорология соҳасидаги чуқур ўрганиш технологияларига асосланган улкан ўзгаришларнинг навбатдаги тўлқини ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Google мазкур моделни ўзининг қидирув тизими, Google Maps ва Gemini иловаларидаги об-ҳаво маълумотларига интеграция қилишни бошлайди. Шунингдек, у Google булут платформалари орқали оддий фойдаланувчилар ва тадқиқотчилар учун ҳам очиқ бўлади. Google бош муҳандиси Самиер Мерчантнинг таъкидлашича, бу асосий ўзгарувчилар компания маҳсулотларини илк бор бевосита қувватлай бошлайдиган ҳолатдир.
Сунъий интеллектнинг анъанавий суперкомпьютерлардан устунлигиҲозирги кунда аксарият об-ҳаво прогнозлари давлатларга қарашли суперкомпьютерлар томонидан физика қонунларини ифодаловчи математик тенгламаларни қайта ишлаш орқали яратилади. Ушбу тизимлар аниқ бўлса-да, улар жуда қиммат туради ва нисбатан секин ишлайди. 2018 йилда Европанинг Ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари маркази (ЭКМВФ) ярим асрдан ортиқ об-ҳаво маълумотларини тақдим этганидан сўнг, сунъий интеллект тадқиқотчилари ҳукумат воситаларига қараганда тезроқ ва бир хил даражада аниқ башорат қилувчи моделларни ўргата бошладилар.
DeepMind етакчи тадқиқот менежери Ферран Алетнинг айтишича, об-ҳаво ўта тартибсиз бўлиб, кичик тафовутлар ҳам катта ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Машинали ўрганиш тўлиқ бўлмаган маълумотлар ва чекланган ҳисоблаш қуввати шароитида тахминий физикани ўрганиб, кўп миқдордаги маълумотлардан қолипларни шакллантиради. ВеатерНехт 3 модели Брайтбанд стартапи томонидан яратилган Оператионал ВеатерБенч қиёсий воситасида синовдан ўтказилганда етакчи рақобатчилар орасида энг аниқ натижани кўрсатди.
Технологик яхшиланишлар ва янги имкониятларЯнги модел ҳарорат, шамол тезлиги ва намлик каби кўрсаткичларни таҳлил қилишда Microsoft, NVIDIA ва ЭКМВФ каби етакчи ташкилотларнинг чуқур ўрганиш моделларини, шунингдек, АҚШ Миллий об-ҳаво хизматининг анъанавий прогнозларини ортда қолдирди. Сунъий интеллект ёрдамида об-ҳавони башорат қилишда илгари учта асосий муаммо мавжуд эди: кенгроқ ҳудудни қамраб олиш (15-25 квадрат километр), ёмғирни аниқлашдаги қийинчиликлар ва ҳукумат идоралари маълумотларига қарамлик.
ВеатерНехт 3 модели ана шу учала муаммони ҳам ҳал қилади. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, у асосий ўзгарувчилар бўйича 5 километр ўлчамгача бўлган аниқликда башорат қила олади. Ёмғир бўйича баҳолашлар ВеатерНехт 2 моделига нисбатан 60 фоизга яхшиланган бўлиб, эндиликда ҳар олти соатда эмас, балки ҳар соатда прогнозлар тақдим этилади. Булар моделнинг аввалгисига қараганда 2,4 баробар кўп параметрларга эгалиги ва декодер бошлари учун мақсадларнинг аниқ созлангани эвазига амалга оширилди.
…