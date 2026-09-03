Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этди

·21·Техно
Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этди

Google DeepMind ва Google Ресеарч мутахассислари об-ҳавони олдиндан айтиш жараёнини тубдан ўзгартирувчи янги сунъий интеллект моделини намойиш этишди. ВеатерНехт 3 деб номланган мазкур технология атмосферадаги ўзгаришларни янада аниқроқ кузатиш ҳамда унинг ҳаракатини тез-тез прогноз қилиш имконини беради. Ушбу янгилик метеорология соҳасидаги чуқур ўрганиш технологияларига асосланган улкан ўзгаришларнинг навбатдаги тўлқини ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Google мазкур моделни ўзининг қидирув тизими, Google Maps ва Gemini иловаларидаги об-ҳаво маълумотларига интеграция қилишни бошлайди. Шунингдек, у Google булут платформалари орқали оддий фойдаланувчилар ва тадқиқотчилар учун ҳам очиқ бўлади. Google бош муҳандиси Самиер Мерчантнинг таъкидлашича, бу асосий ўзгарувчилар компания маҳсулотларини илк бор бевосита қувватлай бошлайдиган ҳолатдир.

Сунъий интеллектнинг анъанавий суперкомпьютерлардан устунлиги

Ҳозирги кунда аксарият об-ҳаво прогнозлари давлатларга қарашли суперкомпьютерлар томонидан физика қонунларини ифодаловчи математик тенгламаларни қайта ишлаш орқали яратилади. Ушбу тизимлар аниқ бўлса-да, улар жуда қиммат туради ва нисбатан секин ишлайди. 2018 йилда Европанинг Ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари маркази (ЭКМВФ) ярим асрдан ортиқ об-ҳаво маълумотларини тақдим этганидан сўнг, сунъий интеллект тадқиқотчилари ҳукумат воситаларига қараганда тезроқ ва бир хил даражада аниқ башорат қилувчи моделларни ўргата бошладилар.

DeepMind етакчи тадқиқот менежери Ферран Алетнинг айтишича, об-ҳаво ўта тартибсиз бўлиб, кичик тафовутлар ҳам катта ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Машинали ўрганиш тўлиқ бўлмаган маълумотлар ва чекланган ҳисоблаш қуввати шароитида тахминий физикани ўрганиб, кўп миқдордаги маълумотлардан қолипларни шакллантиради. ВеатерНехт 3 модели Брайтбанд стартапи томонидан яратилган Оператионал ВеатерБенч қиёсий воситасида синовдан ўтказилганда етакчи рақобатчилар орасида энг аниқ натижани кўрсатди.

Технологик яхшиланишлар ва янги имкониятлар

Янги модел ҳарорат, шамол тезлиги ва намлик каби кўрсаткичларни таҳлил қилишда Microsoft, NVIDIA ва ЭКМВФ каби етакчи ташкилотларнинг чуқур ўрганиш моделларини, шунингдек, АҚШ Миллий об-ҳаво хизматининг анъанавий прогнозларини ортда қолдирди. Сунъий интеллект ёрдамида об-ҳавони башорат қилишда илгари учта асосий муаммо мавжуд эди: кенгроқ ҳудудни қамраб олиш (15-25 квадрат километр), ёмғирни аниқлашдаги қийинчиликлар ва ҳукумат идоралари маълумотларига қарамлик.

ВеатерНехт 3 модели ана шу учала муаммони ҳам ҳал қилади. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, у асосий ўзгарувчилар бўйича 5 километр ўлчамгача бўлган аниқликда башорат қила олади. Ёмғир бўйича баҳолашлар ВеатерНехт 2 моделига нисбатан 60 фоизга яхшиланган бўлиб, эндиликда ҳар олти соатда эмас, балки ҳар соатда прогнозлар тақдим этилади. Булар моделнинг аввалгисига қараганда 2,4 баробар кўп параметрларга эгалиги ва декодер бошлари учун мақсадларнинг аниқ созлангани эвазига амалга оширилди.

GoogleСунъий интеллектОб-ҳавоВеатерНехт 3Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаБугун, 20:57Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиXiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 19:54Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиЯпонияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:22Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиXiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиБугун, 19:00Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиВенерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди