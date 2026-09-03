Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашуви

·5·Спорт
Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашуви

Ўзбекистонлик таниқли ММА жангчиси Нурсултон Рўзибоев фаолиятидаги энг жиддий ва шов-шувли жангга яқинлашмоқда. 5 сентябрь куни Франция пойтахти мезбонлик қиладиган нуфузли «UFC Fight Night Paris» турнирида ҳамюртимиз дунёга машҳур, ўзининг ғайриоддий ҳаракатлари билан ном қозонган Майкл «Веном» Пейжга қарши баҳс олиб боради.

Айни пайтда UFC ўрта вазн тоифаси рейтингида 15-ўринни эгаллаб турган 32 ёшли Рўзибоев учун бу шунчаки навбатдаги тўқнашув эмас, балки топ-10 элитаси сари йўл очадиган ҳал қилувчи қадамдир. 39 ёшли британиялик фахрий юлдуз Пейж эса ярим ўрта вазндан яна 84 кг дивизионига қайтиб, ўз кучини кўрсатишга шай.

Рўзибоевнинг асосий қуроли: Партердаги гегемонлик ва биринчи раунд сенсациялари

Андижонлик жангчининг профессионал фаолиятидаги статистик кўрсаткичлари рақиб лагерини жиддий ташвишга солишга қодир:

  • Даҳшатли финиш кўрсаткичи: Нурсултоннинг ҳисобида 37 ғалаба, 9 мағлубият ва 2 дуранг мавжуд. Унинг 37 та ғалабасидан 21 таси сабмишн (бўғиш ва оғриқли усуллар), 13 таси эса соф нокаут билан қўлга киритилган;

  • Биринчи раунд «қотили»: Ўзбекистонлик атлетнинг 26 та жанги айнан дастлабки 5 дақиқаликдаёқ муддатидан олдин якун топган. UFC расмий маълумотларига кўра, унинг муддатидан олдин ғалаба қозониш коэффициенти 80 фоизни ташкил этади;

  • Боку триумфи ва серия: Жорий йил 27 июнь куни Бокуда бўлиб ўтган жангда Рўзибоев россиялик Андрей Пуляевни биринчи раунднинг 2-дақиқасидаёқ бўғиш усули билан таслим этди. Бу унинг UFCдаги кетма-кет учинчи, умумий сўнгги 14 жангидаги 13-ғалабаси бўлди.

«Веном»нинг кутилмаган хавфи: Масофа назорати ва ностандарт кикбоксинг

Майкл «Веном» Пейж (25–3) — Рўзибоев дуч келган энг ноқулай ва тажрибали стилистик рақиблардан бири:

  • Қўллар пастда ва алдамчи ҳаракатлар: Пейжнинг каратэ ва кикбоксингга асосланган эркин услуби, масофани ҳис қилиш қобилияти ва кутилмаган бурчаклардан йўллайдиган кучли зарбалари рақибларни доимо шошириб қўяди;

  • Ўрта вазндаги тажриба: Британиялик жангчи 84 кг вазнда Шара Буллет ва Жаред Каннонир каби хавфли номларни мағлубиятга учратган, сўнгра 77 кг вазнда Сэм Паттерсонни ҳакамлар қарори билан таслим этиб, яна ўрта вазнга қайтди;

  • Пейжнинг вазифаси: Узоқ масофани ушлаб туриш, Рўзибоевнинг яқинлашишига йўл қўймаслик ва тик ҳолатда (стойкада) очколар жамғариш.

Жанг тақдири: Сценарийлар тўқнашуви

Бу қарама-қаршиликда жангни ким ўз ҳудудига олиб ўта олиши бош омил бўлади:

  • Рўзибоев режаси: Нурсултон бўй ва гавда жиҳатидан Пейждан қолишмайди. Унинг бош мақсади — инглиз жангчисига ҳаракатланиш учун бўш жой бермаслик, октагон деворига сиқиш, клинч ва тейкдаун орқали баҳсни партерга кўчиришдир;

  • Ҳал қилувчи 1-раунд: Агар Рўзибоев стартдаёқ Пейжни назоратга олиб, ерга қулата олса, жанг муддатидан олдин ҳамюртимиз фойдасига ҳал бўлиш эҳтимоли жуда юқори. Аксинча, баҳс узоқ масофадаги зарбалар алмашинувига айланса, «Веном»нинг тажрибаси иш бериши мумкин.

5 сентябрь оқшомида Нурсултон Рўзибоев нафақат 15-ўринни ҳимоя қилиш, балки дивизионнинг энг ёрқин юлдузлари қаторига мустаҳкам кириб олиш учун курашади.

Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжнинг ноодатий ҳаракатларини партер орқали тўхтата оладими? Баҳс қандай якун топади: Нурсултоннинг навбатдаги илк раунддаги финишими ёки тўлиқ давом этган қарама-қаршилик? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Бугун, 23:03Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиБугун, 21:34«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал сериясиБугун, 21:32Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиКарло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиБугун, 21:27Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Бугун, 21:23Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиФутбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)