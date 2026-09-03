Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашуви
Ўзбекистонлик таниқли ММА жангчиси Нурсултон Рўзибоев фаолиятидаги энг жиддий ва шов-шувли жангга яқинлашмоқда. 5 сентябрь куни Франция пойтахти мезбонлик қиладиган нуфузли «UFC Fight Night Paris» турнирида ҳамюртимиз дунёга машҳур, ўзининг ғайриоддий ҳаракатлари билан ном қозонган Майкл «Веном» Пейжга қарши баҳс олиб боради.
Айни пайтда UFC ўрта вазн тоифаси рейтингида 15-ўринни эгаллаб турган 32 ёшли Рўзибоев учун бу шунчаки навбатдаги тўқнашув эмас, балки топ-10 элитаси сари йўл очадиган ҳал қилувчи қадамдир. 39 ёшли британиялик фахрий юлдуз Пейж эса ярим ўрта вазндан яна 84 кг дивизионига қайтиб, ўз кучини кўрсатишга шай.
Рўзибоевнинг асосий қуроли: Партердаги гегемонлик ва биринчи раунд сенсациялари
Андижонлик жангчининг профессионал фаолиятидаги статистик кўрсаткичлари рақиб лагерини жиддий ташвишга солишга қодир:
Даҳшатли финиш кўрсаткичи: Нурсултоннинг ҳисобида 37 ғалаба, 9 мағлубият ва 2 дуранг мавжуд. Унинг 37 та ғалабасидан 21 таси сабмишн (бўғиш ва оғриқли усуллар), 13 таси эса соф нокаут билан қўлга киритилган;
Биринчи раунд «қотили»: Ўзбекистонлик атлетнинг 26 та жанги айнан дастлабки 5 дақиқаликдаёқ муддатидан олдин якун топган. UFC расмий маълумотларига кўра, унинг муддатидан олдин ғалаба қозониш коэффициенти 80 фоизни ташкил этади;
Боку триумфи ва серия: Жорий йил 27 июнь куни Бокуда бўлиб ўтган жангда Рўзибоев россиялик Андрей Пуляевни биринчи раунднинг 2-дақиқасидаёқ бўғиш усули билан таслим этди. Бу унинг UFCдаги кетма-кет учинчи, умумий сўнгги 14 жангидаги 13-ғалабаси бўлди.
«Веном»нинг кутилмаган хавфи: Масофа назорати ва ностандарт кикбоксинг
Майкл «Веном» Пейж (25–3) — Рўзибоев дуч келган энг ноқулай ва тажрибали стилистик рақиблардан бири:
Қўллар пастда ва алдамчи ҳаракатлар: Пейжнинг каратэ ва кикбоксингга асосланган эркин услуби, масофани ҳис қилиш қобилияти ва кутилмаган бурчаклардан йўллайдиган кучли зарбалари рақибларни доимо шошириб қўяди;
Ўрта вазндаги тажриба: Британиялик жангчи 84 кг вазнда Шара Буллет ва Жаред Каннонир каби хавфли номларни мағлубиятга учратган, сўнгра 77 кг вазнда Сэм Паттерсонни ҳакамлар қарори билан таслим этиб, яна ўрта вазнга қайтди;
Пейжнинг вазифаси: Узоқ масофани ушлаб туриш, Рўзибоевнинг яқинлашишига йўл қўймаслик ва тик ҳолатда (стойкада) очколар жамғариш.
Жанг тақдири: Сценарийлар тўқнашуви
Бу қарама-қаршиликда жангни ким ўз ҳудудига олиб ўта олиши бош омил бўлади:
Рўзибоев режаси: Нурсултон бўй ва гавда жиҳатидан Пейждан қолишмайди. Унинг бош мақсади — инглиз жангчисига ҳаракатланиш учун бўш жой бермаслик, октагон деворига сиқиш, клинч ва тейкдаун орқали баҳсни партерга кўчиришдир;
Ҳал қилувчи 1-раунд: Агар Рўзибоев стартдаёқ Пейжни назоратга олиб, ерга қулата олса, жанг муддатидан олдин ҳамюртимиз фойдасига ҳал бўлиш эҳтимоли жуда юқори. Аксинча, баҳс узоқ масофадаги зарбалар алмашинувига айланса, «Веном»нинг тажрибаси иш бериши мумкин.
5 сентябрь оқшомида Нурсултон Рўзибоев нафақат 15-ўринни ҳимоя қилиш, балки дивизионнинг энг ёрқин юлдузлари қаторига мустаҳкам кириб олиш учун курашади.
Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжнинг ноодатий ҳаракатларини партер орқали тўхтата оладими? Баҳс қандай якун топади: Нурсултоннинг навбатдаги илк раунддаги финишими ёки тўлиқ давом этган қарама-қаршилик? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…