Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?

·19·Дунё
Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?

Арманистон бош вазири Никол Пашинян 3 сентябрь куни ўтказилган брифингда мамлакатнинг Европа Иттифоқига (ЕИ) қўшилиш жараёнини бошлаш тўғрисидаги қонунидан воз кечиш нияти йўқлигини расман маълум қилди. Ҳукумат раҳбари ушбу ҳужжатнинг қабул қилинишини Ереван учун тарихий ва тўғри стратегик қадам деб атади ҳамда ҳозирда давом этаётган интеграция жараёнини ижобий баҳолади.

«Борадиган йўлимиз йўқлиги ҳақидаги гаплар тугади»: Пашиняннинг асосий баёнотлари

Матбуот анжуманида бош вазир мамлакатнинг ташқи сиёсий вектори бўйича билдирилаётган танқидларга тўхталиб, қатъий позициясини баён қилди:

  • Стратегик тўғри танлов: «Ушбу қонуннинг қабул қилиниши тўғри қадам бўлган. Ҳозирда кечаётган барча жараёнларни мен ижобий баҳолайман», — дея таъкидлади Пашинян;

  • Скептикларга раддия: Ҳукумат раҳбарининг сўзларига кўра, ҳужжат қабул қилингунига қадар турли сиёсий доираларда «Арманистоннинг борадиган бошқа йўли йўқ» қабилидаги иддаолар кўп янграган, аммо бугунги кунга келиб бундай қарашларга тўлиқ чек қўйилди;

  • Икки ташкилотни уйғунлаштириш нияти: Никол Пашинян Арманистон Россия етакчилигидаги Евроосиё Иқтисодий Иттифоқидан (ЕОИИ) чиқишни режалаштирмаётганини, балки ушбу тузилмадаги иштирокни Европа Иттифоқи билан чуқур интеграция билан биргаликда олиб боришга умид қилаётганини очиқлади.

2025 йилги тарихий қарор ва «икки томонлама интеграция» саволлари

Эслатиб ўтамиз, Арманистон парламенти мамлакатнинг Европа Иттифоқига қўшилиш жараёнини бошлаш тўғрисидаги қонунни 2025 йилнинг 26 мартида расман қабул қилган эди. Мазкур ҳужжат Жанубий Кавказдаги кучлар мувозанатини ўзгартиришга қаратилган жиддий қадам сифатида баҳоланган.

Шунга қарамай, Москва билан чамбарчас савдо, иқтисодий ва энергетик алоқаларга эга бўлган Ереваннинг ҳам Брюссель, ҳам Москва билан бир вақтда иттифоқчилик қилишга интилиши халқаро таҳлилчилар орасида мураккаб геосиёсий масала сифатида муҳокама қилинмоқда.

Сизнингча, Арманистон ЕОИИ аъзоси бўла туриб, бир вақтнинг ўзида Европа Иттифоқига тўлақонли интеграциялаша оладими? Брюссель ва Москва Ереваннинг бундай мураккаб «икки стулда ўтириш» стратегиясига қандай муносабат билдиради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолдиБугун, 20:07Гренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиГренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиБугун, 19:20СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиБугун, 17:51Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиИндонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиБугун, 15:24Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиЭстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиБугун, 15:09Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Бугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида