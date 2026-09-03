Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?
Арманистон бош вазири Никол Пашинян 3 сентябрь куни ўтказилган брифингда мамлакатнинг Европа Иттифоқига (ЕИ) қўшилиш жараёнини бошлаш тўғрисидаги қонунидан воз кечиш нияти йўқлигини расман маълум қилди. Ҳукумат раҳбари ушбу ҳужжатнинг қабул қилинишини Ереван учун тарихий ва тўғри стратегик қадам деб атади ҳамда ҳозирда давом этаётган интеграция жараёнини ижобий баҳолади.
«Борадиган йўлимиз йўқлиги ҳақидаги гаплар тугади»: Пашиняннинг асосий баёнотлари
Матбуот анжуманида бош вазир мамлакатнинг ташқи сиёсий вектори бўйича билдирилаётган танқидларга тўхталиб, қатъий позициясини баён қилди:
Стратегик тўғри танлов: «Ушбу қонуннинг қабул қилиниши тўғри қадам бўлган. Ҳозирда кечаётган барча жараёнларни мен ижобий баҳолайман», — дея таъкидлади Пашинян;
Скептикларга раддия: Ҳукумат раҳбарининг сўзларига кўра, ҳужжат қабул қилингунига қадар турли сиёсий доираларда «Арманистоннинг борадиган бошқа йўли йўқ» қабилидаги иддаолар кўп янграган, аммо бугунги кунга келиб бундай қарашларга тўлиқ чек қўйилди;
Икки ташкилотни уйғунлаштириш нияти: Никол Пашинян Арманистон Россия етакчилигидаги Евроосиё Иқтисодий Иттифоқидан (ЕОИИ) чиқишни режалаштирмаётганини, балки ушбу тузилмадаги иштирокни Европа Иттифоқи билан чуқур интеграция билан биргаликда олиб боришга умид қилаётганини очиқлади.
2025 йилги тарихий қарор ва «икки томонлама интеграция» саволлари
Эслатиб ўтамиз, Арманистон парламенти мамлакатнинг Европа Иттифоқига қўшилиш жараёнини бошлаш тўғрисидаги қонунни 2025 йилнинг 26 мартида расман қабул қилган эди. Мазкур ҳужжат Жанубий Кавказдаги кучлар мувозанатини ўзгартиришга қаратилган жиддий қадам сифатида баҳоланган.
Шунга қарамай, Москва билан чамбарчас савдо, иқтисодий ва энергетик алоқаларга эга бўлган Ереваннинг ҳам Брюссель, ҳам Москва билан бир вақтда иттифоқчилик қилишга интилиши халқаро таҳлилчилар орасида мураккаб геосиёсий масала сифатида муҳокама қилинмоқда.
Сизнингча, Арманистон ЕОИИ аъзоси бўла туриб, бир вақтнинг ўзида Европа Иттифоқига тўлақонли интеграциялаша оладими? Брюссель ва Москва Ереваннинг бундай мураккаб «икки стулда ўтириш» стратегиясига қандай муносабат билдиради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…