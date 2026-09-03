Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этди
Nvidia компанияси Windows-ПК учун мўлжалланган янги RTX Spark платформасини расман эълон қилди ва истеъмолчилар процессорлари бозорига киришга тайёрланмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу архитектурага асосланган илк ноутбуклар ҳамда стол усти компьютерлари 2026-йил октабр ойида сотувга чиқарилади ва дунёнинг етакчи брендлари ўз қурилмаларини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги платформа ортида Acer, ASUS, Dell, Гигабйте, HP, Lenovo, МСИ ва Microsoft каби технология гигантлари турибди. Ушбу компаниялар Nvidia N1X однокристалная системи асосида ишлайдиган турли хил форм-фактордаги қурилмаларни бозорга олиб чиқишни режалаштирмоқда, бу эса Windows экотизимида сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин.
N1X процессорининг техник имкониятлариNvidia N1X однокристалная системи ўз ичига Арм-процессор Грасе, илғор Blackwell RTX ўрнатилган графикаси ҳамда юқори тезликдаги унификацияланган хотирани бирлаштиради. Тизим иккита асосий конфигурацияда тақдим этилади ва харидорларга кенг танлов имкониятини тақдим этади.
Катта ёшдаги талқин 20 ядроли Грасе процессори ҳамда 6144 та КУДА ядросига эга Blackwell график процессори билан жиҳозланади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич стол усти учун мўлжалланган GeForce RTX 5070 график картасининг ядролар сонига тенгдир. Ушбу талқиндаги қурилмаларнинг унификацияланган хотираси 24 дан 128 гигабайтгача бўлиб, у ҳам ноутбукларда, ҳам ихчам стол усти компьютерларида ишлатилади.
Кичикроқ талқин эса 18 та процессор ядроига ва 5120 та КУДА ядросига эга GPU олади. Бу кўрсаткич ҳисоблаш блоклари сони бўйича ҳатто стол усти RTX 5060 Ти моделидан ҳам устун келади. Ушбу версиянинг хотира ҳажми 24 дан 32 гигабайтгача бўлиб, дастлабки босқичда фақат ноутбуклар учун мўлжалланади.
Ўйинлар ва сунъий интеллект салоҳиятиГеймерлар учун Nvidia 1440p пикселлар кенглигида, нурларни кузатиш (рай трасинг) ва DLSS технологияларидан фойдаланган ҳолда сониясига 100 кадр тезликни таъминлашни вада қилмоқда. Платформа NVIDIA компаниясининг DLSS 5, DLSS 4.5 Рай Реконструктион ва Мульти Frame Generation каби энг сўнгги масштаблаш ҳамда кадрлар генерацияси технологияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
Сунъий интеллект имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Унификацияланган хотира туфайли 128 гигабайтли энг юқори тизимлар 120 миллиард параметргача бўлган моделлар ва 1 миллион токенгача бўлган контекст билан ишлайдиган сунъий интеллект агентларини бошқара олади. Шунингдек, тўлиқ NVIDIA AI дастурий стеки ҳам қўллаб-қувватланади.
Контент яратувчилар учун 4:2:2 видео аппаратли тезлашуви ҳамда ОптиХ ва аппаратли нурларни кузатиш ёрдамида ҳажми 90 гигабайтгача бўлган 3D саҳналар билан ишлаш имконияти муҳим афзаллик бўлади. Ишлаб чиқарувчилар қалинлиги 14 миллиметрдан бошланадиган RTX Spark ноутбукларини ишлаб чиқариши мумкин бўлиб, Nvidia бир иш куни давомида етарли автономликни кафолатлайди. Қурилмаларнинг аниқ нархлари ҳозирча эълон қилинмаган.
…