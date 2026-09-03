Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этди

·2·Техно
Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этди

Nvidia компанияси Windows-ПК учун мўлжалланган янги RTX Spark платформасини расман эълон қилди ва истеъмолчилар процессорлари бозорига киришга тайёрланмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу архитектурага асосланган илк ноутбуклар ҳамда стол усти компьютерлари 2026-йил октабр ойида сотувга чиқарилади ва дунёнинг етакчи брендлари ўз қурилмаларини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги платформа ортида Acer, ASUS, Dell, Гигабйте, HP, Lenovo, МСИ ва Microsoft каби технология гигантлари турибди. Ушбу компаниялар Nvidia N1X однокристалная системи асосида ишлайдиган турли хил форм-фактордаги қурилмаларни бозорга олиб чиқишни режалаштирмоқда, бу эса Windows экотизимида сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин.

N1X процессорининг техник имкониятлари

Nvidia N1X однокристалная системи ўз ичига Арм-процессор Грасе, илғор Blackwell RTX ўрнатилган графикаси ҳамда юқори тезликдаги унификацияланган хотирани бирлаштиради. Тизим иккита асосий конфигурацияда тақдим этилади ва харидорларга кенг танлов имкониятини тақдим этади.

Катта ёшдаги талқин 20 ядроли Грасе процессори ҳамда 6144 та КУДА ядросига эга Blackwell график процессори билан жиҳозланади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич стол усти учун мўлжалланган GeForce RTX 5070 график картасининг ядролар сонига тенгдир. Ушбу талқиндаги қурилмаларнинг унификацияланган хотираси 24 дан 128 гигабайтгача бўлиб, у ҳам ноутбукларда, ҳам ихчам стол усти компьютерларида ишлатилади.

Кичикроқ талқин эса 18 та процессор ядроига ва 5120 та КУДА ядросига эга GPU олади. Бу кўрсаткич ҳисоблаш блоклари сони бўйича ҳатто стол усти RTX 5060 Ти моделидан ҳам устун келади. Ушбу версиянинг хотира ҳажми 24 дан 32 гигабайтгача бўлиб, дастлабки босқичда фақат ноутбуклар учун мўлжалланади.

Ўйинлар ва сунъий интеллект салоҳияти

Геймерлар учун Nvidia 1440p пикселлар кенглигида, нурларни кузатиш (рай трасинг) ва DLSS технологияларидан фойдаланган ҳолда сониясига 100 кадр тезликни таъминлашни вада қилмоқда. Платформа NVIDIA компаниясининг DLSS 5, DLSS 4.5 Рай Реконструктион ва Мульти Frame Generation каби энг сўнгги масштаблаш ҳамда кадрлар генерацияси технологияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

Сунъий интеллект имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Унификацияланган хотира туфайли 128 гигабайтли энг юқори тизимлар 120 миллиард параметргача бўлган моделлар ва 1 миллион токенгача бўлган контекст билан ишлайдиган сунъий интеллект агентларини бошқара олади. Шунингдек, тўлиқ NVIDIA AI дастурий стеки ҳам қўллаб-қувватланади.

Контент яратувчилар учун 4:2:2 видео аппаратли тезлашуви ҳамда ОптиХ ва аппаратли нурларни кузатиш ёрдамида ҳажми 90 гигабайтгача бўлган 3D саҳналар билан ишлаш имконияти муҳим афзаллик бўлади. Ишлаб чиқарувчилар қалинлиги 14 миллиметрдан бошланадиган RTX Spark ноутбукларини ишлаб чиқариши мумкин бўлиб, Nvidia бир иш куни давомида етарли автономликни кафолатлайди. Қурилмаларнинг аниқ нархлари ҳозирча эълон қилинмаган.

NvidiaRTX SparkПроцессорСунъий интеллектНоутбуклар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Кеча, 22:08Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояVivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояКеча, 21:56TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонКеча, 21:27NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаКеча, 20:57Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиКеча, 20:27Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиXiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиКеча, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди