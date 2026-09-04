Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатилади
Tesla компанияси ўзининг бўлажак автоном роботаксиси — Кйберкаб учун янги технологик имкониятларни тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу футуристик транспорт воситалари тўғридан-тўғри Starlink V5 сунъий йўлдош алоқаси тизими билан жиҳозланади. Бу янгилик автомобилнинг ўзини бошқариш тизими барқарорлигини ошириш билан бирга, йўловчиларга сафар давомида юқори сифатли кўнгилочар хизматлардан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эътиборлиси, сунъий йўлдош алоқасининг интеграцияси анъанавий уяли алоқа тармоқлари заиф ёки умуман ишламайдиган ҳудудларда ҳам узлуксиз интернетни таъминлайди. Компания раҳбари Илон Маскнинг таъкидлашича, мазкур технология Кйберкаб йўловчиларига тўғридан-тўғри ҳаракат вақтида 4K форматидаги видеоларни ҳеч қандай узилишларсиз томоша қилиш имконини беради. Бу эса автомобил салонини ҳаракатланувчи шахсий кинотеатрга айлантиради.
Техник янгиланишлар ва ихчамликЛойиҳанинг асосий қисми бўлган Starlink V5 тизими ўзининг юқори техник кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Маълумотларга кўра, мазкур сунъий йўлдош терминали 375 Мбит/соатдан ортиқ маълумотларни узатиш тезлигини таъминлай олади. Шу билан бирга, унинг энергия сарфи атиги 35–50 ваттни ташкил этади, бу эса аввалги авлод — V4 қурилмаларига қараганда қарийб 50 фоизга камроқ қувват сарфланишини англатади.
Муҳандислар янги авлод антеннасининг ўлчамларини ҳам сезиларли даражада кичрайтиришга муваффақ бўлишди. Хусусан, терминал аввалгисига нисбатан 35 фоизга ихчамроқ бўлиб, унинг вазни нақ 62 фоизга камайган ва ҳозирда атиги 1,1 килограммни ташкил қилмоқда. Бундай енгил ва кичик ўлчамли ускуналарни автомобил корпусига ўрнатиш техник жиҳатдан анча қулайдир.
Автоном келажак сари қадамStarlink тизимининг жорий этилиши Кйберкаб концепциясининг ажралиб турувчи муҳим қисмига айланиб бормоқда. Ушбу транспорт воситаси мутлақо ўзини ўзи бошқаришга мўлжалланган бўлиб, унинг конструкциясида анъанавий рул ва педаллар умуман назарда тутилмаган. Tesla аллақачон Остин шаҳрида роботаксиларни синовдан ўтказиш жараёнларини бошлаб юборган бўлиб, кенг жамоатчилик учун мўлжалланган илк оммавий сафарлар 4-сентябрга белгиланган.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологияларнинг уйғунлашуви шахсий транспорт воситаларидан фойдаланиш маданиятини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Сафар давомида ҳайдовчилик вазифасидан озод бўлган йўловчилар ўз вақтини тўлиқ ҳордиқ чиқариш ёки ишга бағишлаш имкониятига эга бўладилар. Хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилаётган бўлиб, Tesla яқинда Кйберкабнинг навбатдаги синов жараёнлари тасвирланган видеоларни ҳам тақдим этган эди.
…