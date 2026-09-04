Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатилади

·0·Техно
Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатилади

Tesla компанияси ўзининг бўлажак автоном роботаксиси — Кйберкаб учун янги технологик имкониятларни тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу футуристик транспорт воситалари тўғридан-тўғри Starlink V5 сунъий йўлдош алоқаси тизими билан жиҳозланади. Бу янгилик автомобилнинг ўзини бошқариш тизими барқарорлигини ошириш билан бирга, йўловчиларга сафар давомида юқори сифатли кўнгилочар хизматлардан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эътиборлиси, сунъий йўлдош алоқасининг интеграцияси анъанавий уяли алоқа тармоқлари заиф ёки умуман ишламайдиган ҳудудларда ҳам узлуксиз интернетни таъминлайди. Компания раҳбари Илон Маскнинг таъкидлашича, мазкур технология Кйберкаб йўловчиларига тўғридан-тўғри ҳаракат вақтида 4K форматидаги видеоларни ҳеч қандай узилишларсиз томоша қилиш имконини беради. Бу эса автомобил салонини ҳаракатланувчи шахсий кинотеатрга айлантиради.

Техник янгиланишлар ва ихчамлик

Лойиҳанинг асосий қисми бўлган Starlink V5 тизими ўзининг юқори техник кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Маълумотларга кўра, мазкур сунъий йўлдош терминали 375 Мбит/соатдан ортиқ маълумотларни узатиш тезлигини таъминлай олади. Шу билан бирга, унинг энергия сарфи атиги 35–50 ваттни ташкил этади, бу эса аввалги авлод — V4 қурилмаларига қараганда қарийб 50 фоизга камроқ қувват сарфланишини англатади.

Муҳандислар янги авлод антеннасининг ўлчамларини ҳам сезиларли даражада кичрайтиришга муваффақ бўлишди. Хусусан, терминал аввалгисига нисбатан 35 фоизга ихчамроқ бўлиб, унинг вазни нақ 62 фоизга камайган ва ҳозирда атиги 1,1 килограммни ташкил қилмоқда. Бундай енгил ва кичик ўлчамли ускуналарни автомобил корпусига ўрнатиш техник жиҳатдан анча қулайдир.

Автоном келажак сари қадам

Starlink тизимининг жорий этилиши Кйберкаб концепциясининг ажралиб турувчи муҳим қисмига айланиб бормоқда. Ушбу транспорт воситаси мутлақо ўзини ўзи бошқаришга мўлжалланган бўлиб, унинг конструкциясида анъанавий рул ва педаллар умуман назарда тутилмаган. Tesla аллақачон Остин шаҳрида роботаксиларни синовдан ўтказиш жараёнларини бошлаб юборган бўлиб, кенг жамоатчилик учун мўлжалланган илк оммавий сафарлар 4-сентябрга белгиланган.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологияларнинг уйғунлашуви шахсий транспорт воситаларидан фойдаланиш маданиятини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Сафар давомида ҳайдовчилик вазифасидан озод бўлган йўловчилар ўз вақтини тўлиқ ҳордиқ чиқариш ёки ишга бағишлаш имкониятига эга бўладилар. Хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилаётган бўлиб, Tesla яқинда Кйберкабнинг навбатдаги синов жараёнлари тасвирланган видеоларни ҳам тақдим этган эди.

TeslaКйберкабStarlinkРоботаксиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиXiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиБугун, 16:57Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиSamsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиБугун, 16:29Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиҲиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиБугун, 14:55Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиКуктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиБугун, 13:28Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяПҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяБугун, 12:53ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди