Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширди

·6·Дунё
Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширди

«Манчестер Юнайтед» клуби ва Португалия миллий жамоасининг собиқ юлдузи, айни пайтда Қозоғистон Премьер-лигасида «Актобе» жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган 39 ёшли Луиш Нани навбатдаги эзгу амали билан жамоатчилик эътиборини тортди. Актобе шаҳрида шу кунгача ижарада яшаб келган, 6 нафар фарзандни тарбиялаётган муҳтож оилага янги хонадон туҳфа қилинди. Жаҳон футболи юлдузининг шахсан ўзи оила билан учрашиб, уй калитини топширгани мухлисларда илиқ таассурот қолдирди.

Шахсан топширилган калит ва «Ҳарекет» жамғармаси лойиҳаси

2 сентябрь куни Актобе шаҳрида ташкил этилган ушбу хайрия тадбири қуйидаги муҳим тафсилотлар билан ёдда қолди:

  • Ижарадан ўз уйига: Оила узоқ вақт давомида 6 нафар фарзанд билан ижара хонадонда кун кечириб келаётган эди. Уларга берилган янги бошпана барча оила аъзолари учун ҳақиқий кутилмаган байрам бўлди;

  • «Ҳарекет» жамғармаси ташаббуси: Мазкур лойиҳа Қозоғистондаги «Ҳарекет» хайрия жамғармасининг ижтимоий дастури доирасида ҳаётга татбиқ этилди. Уй бевосита футболчининг шахсий маблағи ҳисобидан олингани расман тасдиқланмаган бўлса-да, Нани лойиҳанинг бош иштирокчиси ва элчиси сифатида муҳим ўрин тутди;

  • Калит топшириш маросими: Луиш Нани янги уйнинг калитларини оила бағрида шахсан ўз қўллари билан топшириб, уларга энг самимий тилакларини билдирди.

«Мен ҳам қашшоқ оилада ўсганман»: Юлдузнинг самимий эътирофи ва майдондаги натижалари

Калитларни топшириш чоғида Нани ўзининг оғир ўтган болалик даврини хотирлаб, оила ҳолатини жуда яхши ҳис қилаётганини таъкидлади:

  • «Қувончингизни яхши тушунаман»: Футболчи болалиги қашшоқликда, кўплаб моддий қийинчиликлар остида кечганини яширмади. Шу сабабли ўз бошпанасига эга бўлиш оила ва айниқса болалар учун қанчалик улкан бахт эканини чин дилдан ҳис қилиб турганини айтди;

  • «Актобе» сафидаги кўрсаткичлари: 39 ёшли португалиялик яримҳимоячи Қозоғистон чемпионатида нафақат майдон ташқарисида, балки ўйинларда ҳам фаол. Жорий мавсумда у «Актобе» таркибида 17 та учрашув ўтказиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 4 та самарали тўп оширишни (ассист) ёздириб қўйди.

Кўплаб совринлар соҳиби бўлган португалиялик афсонанинг бу қадами унинг нафақат юксак маҳоратли спортчи, балки самимий ва очиқкўнгил инсон эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, хорижлик юлдуз футболчиларнинг миллий лигаларга келиб, бундай хайрия ва ижтимоий лойиҳаларда фаол иштирок этиши маҳаллий спорт маданиятига қандай таъсир кўрсатади? Бизнинг Суперлигамиздаги легионерлар ҳам бундай ташаббусларни кўрсатиши керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Бугун, 16:29«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйдиБугун, 14:30Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Бугун, 14:262,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келдиБугун, 13:56Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиБугун, 13:49«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқландиБугун, 11:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди