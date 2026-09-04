Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширди
«Манчестер Юнайтед» клуби ва Португалия миллий жамоасининг собиқ юлдузи, айни пайтда Қозоғистон Премьер-лигасида «Актобе» жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган 39 ёшли Луиш Нани навбатдаги эзгу амали билан жамоатчилик эътиборини тортди. Актобе шаҳрида шу кунгача ижарада яшаб келган, 6 нафар фарзандни тарбиялаётган муҳтож оилага янги хонадон туҳфа қилинди. Жаҳон футболи юлдузининг шахсан ўзи оила билан учрашиб, уй калитини топширгани мухлисларда илиқ таассурот қолдирди.
Шахсан топширилган калит ва «Ҳарекет» жамғармаси лойиҳаси
2 сентябрь куни Актобе шаҳрида ташкил этилган ушбу хайрия тадбири қуйидаги муҳим тафсилотлар билан ёдда қолди:
Ижарадан ўз уйига: Оила узоқ вақт давомида 6 нафар фарзанд билан ижара хонадонда кун кечириб келаётган эди. Уларга берилган янги бошпана барча оила аъзолари учун ҳақиқий кутилмаган байрам бўлди;
«Ҳарекет» жамғармаси ташаббуси: Мазкур лойиҳа Қозоғистондаги «Ҳарекет» хайрия жамғармасининг ижтимоий дастури доирасида ҳаётга татбиқ этилди. Уй бевосита футболчининг шахсий маблағи ҳисобидан олингани расман тасдиқланмаган бўлса-да, Нани лойиҳанинг бош иштирокчиси ва элчиси сифатида муҳим ўрин тутди;
Калит топшириш маросими: Луиш Нани янги уйнинг калитларини оила бағрида шахсан ўз қўллари билан топшириб, уларга энг самимий тилакларини билдирди.
«Мен ҳам қашшоқ оилада ўсганман»: Юлдузнинг самимий эътирофи ва майдондаги натижалари
Калитларни топшириш чоғида Нани ўзининг оғир ўтган болалик даврини хотирлаб, оила ҳолатини жуда яхши ҳис қилаётганини таъкидлади:
«Қувончингизни яхши тушунаман»: Футболчи болалиги қашшоқликда, кўплаб моддий қийинчиликлар остида кечганини яширмади. Шу сабабли ўз бошпанасига эга бўлиш оила ва айниқса болалар учун қанчалик улкан бахт эканини чин дилдан ҳис қилиб турганини айтди;
«Актобе» сафидаги кўрсаткичлари: 39 ёшли португалиялик яримҳимоячи Қозоғистон чемпионатида нафақат майдон ташқарисида, балки ўйинларда ҳам фаол. Жорий мавсумда у «Актобе» таркибида 17 та учрашув ўтказиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 4 та самарали тўп оширишни (ассист) ёздириб қўйди.
Кўплаб совринлар соҳиби бўлган португалиялик афсонанинг бу қадами унинг нафақат юксак маҳоратли спортчи, балки самимий ва очиқкўнгил инсон эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, хорижлик юлдуз футболчиларнинг миллий лигаларга келиб, бундай хайрия ва ижтимоий лойиҳаларда фаол иштирок этиши маҳаллий спорт маданиятига қандай таъсир кўрсатади? Бизнинг Суперлигамиздаги легионерлар ҳам бундай ташаббусларни кўрсатиши керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…