Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди
UEFA Аёллар Чемпионлар лигасининг лига босқичига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди ва Италия аёллар футболи ўз тарихида илк бор ушбу босқичда учта жамоа билан иштирок этадиган бўлди. Нён шаҳрида ўтказилган қуръага кўра, Италиянинг Рома, Ювентус ҳамда Интер клублари мусобақанинг асосий босқичидаги рақибларини билиб олдилар. Бу ўзгариш мамлакат футболининг халқаро майдондаги нуфузи ошиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси иккинчи мавсумдирки эркаклар мусобақасики каби ягона лига жадвали форматида ўтказилмоқда. Унга кўра, 18 та жамоа умумий жадвалда кураш олиб боради ва ҳар бир жамоа олтита турлик ўйинни ўтказади. Улардан учтаси ўз майдонида, қолган учтаси сафарда турли саватдаги рақибларга қарши кечади.
Италия чемпиони Романинг синовлариИккинчи саватдан жой олган Италия чемпиони Рома жамоаси ўз тарихида навбатдаги қийин синовларга ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа ўз майдонида Барселона, Реал Мадрид ҳамда Серветте клубларини қабул қилади. Сафар ўйинларида эса Челси, Бенфика ва Леувен жамоаларига қарши баҳс олиб боради.
Мазкур қарама-қаршиликлар орасида Челси ва Рома ўртасидаги ўйин алоҳида аҳамиятга эга, боиси собиқ гиаллоросса футболчиси Гиулиа Dragonи яқинда Лондон клубига кўчиб ўтганди. Қизииг шундаки, Романинг олти рақибидан тўрттаси — Барселона, Челси, Реал Мадрид ва Леувен ўтган мавсумдаги рақиблар билан бир хил келиб қолди.
Ювентус ва дебютант Интернинг тақвимиИккинчи саватдан жой олган бошқа бир Италия клуби Ювентус ўз уйида Лён, Бенфика ва Леувен жамоаларини қабул қилади. Туринликлар сафарда эса Пари Сен-Жермен, Ҳаккен ҳамда Австрия Вена клублари билан куч синашади. Шуни таъкидлаш жоизки, Лён ва Бенфика жамоаларига қарши учрашувлар ўтган мавсумдаги ўйинларнинг такрори бўлади.
Вольфцбург устидан қозонилган унутилмас ғалаба эвазига лига босқичида дебют қилаётган Интер клуби учун эса қуръа энг оғир вазифани тақдим этди. Учинчи саватдан жой олган миланликлар ўз уйида Арсенал, Ҳаккен ва Манчестер Сити билан ўйнаса, сафарда Лён, Реал Мадрид ҳамда Австрия Вена жамоаларига қарши баҳс олиб боради.
Мусобақа тақвимига кўра, лига босқичининг барча учрашувлари Disney+ платформаси орқали эфирга узатилади. Олти тур якунига кўра, турнир жадвалида дастлабки тўртта ўринни эгаллаган жамоалар тўғридан-тўғри чорак финалга йўл олади. Бешинчидан ўн иккинчи ўрингача бўлган жамоалар эса плей-офф босқичида ўзаро курашиб, қолган тўртта йўлланма эгасини аниқлаб беришади.
…