Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди

·1·Спорт
Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди

UEFA Аёллар Чемпионлар лигасининг лига босқичига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди ва Италия аёллар футболи ўз тарихида илк бор ушбу босқичда учта жамоа билан иштирок этадиган бўлди. Нён шаҳрида ўтказилган қуръага кўра, Италиянинг Рома, Ювентус ҳамда Интер клублари мусобақанинг асосий босқичидаги рақибларини билиб олдилар. Бу ўзгариш мамлакат футболининг халқаро майдондаги нуфузи ошиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси иккинчи мавсумдирки эркаклар мусобақасики каби ягона лига жадвали форматида ўтказилмоқда. Унга кўра, 18 та жамоа умумий жадвалда кураш олиб боради ва ҳар бир жамоа олтита турлик ўйинни ўтказади. Улардан учтаси ўз майдонида, қолган учтаси сафарда турли саватдаги рақибларга қарши кечади.

Италия чемпиони Романинг синовлари

Иккинчи саватдан жой олган Италия чемпиони Рома жамоаси ўз тарихида навбатдаги қийин синовларга ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа ўз майдонида Барселона, Реал Мадрид ҳамда Серветте клубларини қабул қилади. Сафар ўйинларида эса Челси, Бенфика ва Леувен жамоаларига қарши баҳс олиб боради.

Мазкур қарама-қаршиликлар орасида Челси ва Рома ўртасидаги ўйин алоҳида аҳамиятга эга, боиси собиқ гиаллоросса футболчиси Гиулиа Dragonи яқинда Лондон клубига кўчиб ўтганди. Қизииг шундаки, Романинг олти рақибидан тўрттаси — Барселона, Челси, Реал Мадрид ва Леувен ўтган мавсумдаги рақиблар билан бир хил келиб қолди.

Ювентус ва дебютант Интернинг тақвими

Иккинчи саватдан жой олган бошқа бир Италия клуби Ювентус ўз уйида Лён, Бенфика ва Леувен жамоаларини қабул қилади. Туринликлар сафарда эса Пари Сен-Жермен, Ҳаккен ҳамда Австрия Вена клублари билан куч синашади. Шуни таъкидлаш жоизки, Лён ва Бенфика жамоаларига қарши учрашувлар ўтган мавсумдаги ўйинларнинг такрори бўлади.

Вольфцбург устидан қозонилган унутилмас ғалаба эвазига лига босқичида дебют қилаётган Интер клуби учун эса қуръа энг оғир вазифани тақдим этди. Учинчи саватдан жой олган миланликлар ўз уйида Арсенал, Ҳаккен ва Манчестер Сити билан ўйнаса, сафарда Лён, Реал Мадрид ҳамда Австрия Вена жамоаларига қарши баҳс олиб боради.

Мусобақа тақвимига кўра, лига босқичининг барча учрашувлари Disney+ платформаси орқали эфирга узатилади. Олти тур якунига кўра, турнир жадвалида дастлабки тўртта ўринни эгаллаган жамоалар тўғридан-тўғри чорак финалга йўл олади. Бешинчидан ўн иккинчи ўрингача бўлган жамоалар эса плей-офф босқичида ўзаро курашиб, қолган тўртта йўлланма эгасини аниқлаб беришади.

Аёллар футболиЧемпионлар лигасиРомаЮвентусИнтер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақидаБугун, 17:04Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиЛидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиБугун, 16:51Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиБугун, 12:12Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБугун, 12:11Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Бугун, 11:39Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиБугун, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)