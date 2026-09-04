«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида
Жаҳон футболи тарихида мисли кўрилмаган рекорд — фаолияти давомида расмий ўйинларда 1000 та гол уриш маррасига тобора яқинлашиб келаётган Криштиану Роналду ҳақида унинг кўп йиллик сафдоши, таниқли яримҳимоячи Лука Модрич тўлқинланиб фикр билдирди. Испаниянинг нуфузли AS нашрига махсус интервью берган хорватиялик юлдуз 41 ёшли португалиялик тўпурарнинг феноменал салоҳияти ва буюк рекордга атиги 22 та тўп қолгани ҳақида очиқ-ойдин тўхталиб ўтди.
«Феномен ва ҳақиқий монстр»: 1000 талик маррагача 22 қадам
Модрич ўз вақтида «Реал Мадрид»да бирга тўп сурган дўстининг натижалари ва ҳозирги спорт формасига юқори баҳо берди:
Тарихга киришга 22 та гол қолди: Криштиану Роналду бугунги кунга келиб расмий учрашувларда 978 та гол уришга муваффақ бўлган. Футбол тарихида ҳеч кимга насиб этмаган 1000 талик рекордни қайд этиш учун унга бор-йўғи 22 та аниқ зарба кифоя;
«Унинг маррага етишига шубҳам йўқ»: «Криштиану — ақлбовар қилмас даражадаги футболчи, феномен, ҳақиқий монстр. Унинг бу натижага эришишига ҳеч қандай шубҳам йўқ. У эришган барча ютуқлар, ҳозир ҳам қилаётган ишлари ва ҳар бир ўйинда бор кучини бериб ҳаракат қилаётгани чексиз таҳсинга лойиқ», — дея таъкидлади Модрич;
«Олдинда камида яна бир йил бор»: Луканинг фикрича, «Ан Наср» сардори мазкур натижани жуда тез орада забт этиш учун етарли вақт ва юқори спорт формасига эга.
«Ҳатто 50 ёшга кирса ҳам»: Мадриддаги хотиралар ва Роналдунинг темир иродаси
Хорватиялик футболчи Криштианунинг чегара билмас куч-ғайрати ва қатъияти хусусида гапирар экан, ундаги ноодатий ички кучни алоҳида эътироф этди:
«Реал»даги шонли давр қадри: ««Реал»да биргаликда қилган ишларимиз ва эришган буюк ютуқларимиз учун унга доимо алоҳида меҳр билан қарайман. Ушбу маррага имкон қадар тезроқ эришишини тилаб қоламан», — дейди яримҳимоячи;
«50 ёшида ҳам тўхтамайди»: Модрич португалиялик юлдузнинг футбол умри узоқ эканини таъкидлади: «У яна қанча вақт футбол ўйнашни хоҳлашини билмайман, аммо ҳатто 50 ёшигача ўйнашни истаса ҳам, гол уришда давом этаверади»;
Характер ва сўнмас ишонч: Лукани ҳайратга соладиган асосий жиҳат — Роналдунинг гол сезиш инстинктидан ташқари, унинг кучли характери, ўзига бўлган чексиз ишончи ва ҳар қандай қийинчиликни енгиб ўтишга бўлган қатъиятидир.
Футбол тарихининг энг буюк саҳифаларини қайта ёзаётган 41 ёшли Роналдунинг мазкур рекорди ҳозирданоқ бутун дунё футбол жамоатчилиги томонидан катта интиқлик билан кутилмоқда.
Сизнингча, Криштиану Роналду 1000 талик афсонавий маррани айнан қайси ойда ва қайси турнирда забт этади? 41 ёшда ҳам бундай юқори даража ва сермаҳсулликни сақлаб қолишнинг бош сири нимада? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…