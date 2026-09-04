«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида

·2·Спорт
«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида

Жаҳон футболи тарихида мисли кўрилмаган рекорд — фаолияти давомида расмий ўйинларда 1000 та гол уриш маррасига тобора яқинлашиб келаётган Криштиану Роналду ҳақида унинг кўп йиллик сафдоши, таниқли яримҳимоячи Лука Модрич тўлқинланиб фикр билдирди. Испаниянинг нуфузли AS нашрига махсус интервью берган хорватиялик юлдуз 41 ёшли португалиялик тўпурарнинг феноменал салоҳияти ва буюк рекордга атиги 22 та тўп қолгани ҳақида очиқ-ойдин тўхталиб ўтди.

«Феномен ва ҳақиқий монстр»: 1000 талик маррагача 22 қадам

Модрич ўз вақтида «Реал Мадрид»да бирга тўп сурган дўстининг натижалари ва ҳозирги спорт формасига юқори баҳо берди:

  • Тарихга киришга 22 та гол қолди: Криштиану Роналду бугунги кунга келиб расмий учрашувларда 978 та гол уришга муваффақ бўлган. Футбол тарихида ҳеч кимга насиб этмаган 1000 талик рекордни қайд этиш учун унга бор-йўғи 22 та аниқ зарба кифоя;

  • «Унинг маррага етишига шубҳам йўқ»: «Криштиану — ақлбовар қилмас даражадаги футболчи, феномен, ҳақиқий монстр. Унинг бу натижага эришишига ҳеч қандай шубҳам йўқ. У эришган барча ютуқлар, ҳозир ҳам қилаётган ишлари ва ҳар бир ўйинда бор кучини бериб ҳаракат қилаётгани чексиз таҳсинга лойиқ», — дея таъкидлади Модрич;

  • «Олдинда камида яна бир йил бор»: Луканинг фикрича, «Ан Наср» сардори мазкур натижани жуда тез орада забт этиш учун етарли вақт ва юқори спорт формасига эга.

«Ҳатто 50 ёшга кирса ҳам»: Мадриддаги хотиралар ва Роналдунинг темир иродаси

Хорватиялик футболчи Криштианунинг чегара билмас куч-ғайрати ва қатъияти хусусида гапирар экан, ундаги ноодатий ички кучни алоҳида эътироф этди:

  • «Реал»даги шонли давр қадри: ««Реал»да биргаликда қилган ишларимиз ва эришган буюк ютуқларимиз учун унга доимо алоҳида меҳр билан қарайман. Ушбу маррага имкон қадар тезроқ эришишини тилаб қоламан», — дейди яримҳимоячи;

  • «50 ёшида ҳам тўхтамайди»: Модрич португалиялик юлдузнинг футбол умри узоқ эканини таъкидлади: «У яна қанча вақт футбол ўйнашни хоҳлашини билмайман, аммо ҳатто 50 ёшигача ўйнашни истаса ҳам, гол уришда давом этаверади»;

  • Характер ва сўнмас ишонч: Лукани ҳайратга соладиган асосий жиҳат — Роналдунинг гол сезиш инстинктидан ташқари, унинг кучли характери, ўзига бўлган чексиз ишончи ва ҳар қандай қийинчиликни енгиб ўтишга бўлган қатъиятидир.

Футбол тарихининг энг буюк саҳифаларини қайта ёзаётган 41 ёшли Роналдунинг мазкур рекорди ҳозирданоқ бутун дунё футбол жамоатчилиги томонидан катта интиқлик билан кутилмоқда.

Сизнингча, Криштиану Роналду 1000 талик афсонавий маррани айнан қайси ойда ва қайси турнирда забт этади? 41 ёшда ҳам бундай юқори даража ва сермаҳсулликни сақлаб қолишнинг бош сири нимада? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиЛидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиБугун, 16:51Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиБугун, 12:12Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБугун, 12:11Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Бугун, 11:39Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиБугун, 09:38Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиКрикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиБугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)