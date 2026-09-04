Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилди

·13·Спорт
Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилди

Англия Премер-лигаси вакили Лидс жамоасининг ҳужум чизиғидаги имкониятлари мутахассислар диққат марказида бўлиб турибди. Клуб собиқ футболчиси Гордон Страчан ГОАЛ нашрига берган интервюсида жамоанинг асосий ҳужумчиси Доминик Келвер-Люйннинг иш ҳажми ва унга тушаётган жисмоний босимдан хавотир билдирди. Ёзги трансфер ойнаси ёпилганидан кейин таркибни кучайтириш бўйича қўшимча қадамлар ташланмагани муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гросвенор Sport билан ҳамкорликда фикр билдирган Лидс афсонаси Доминик Келвер-Люйннинг жамоа учун қанчалик муҳимлигини таъкидлаб ўтди. Эвертонда ўтказилган тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг эркин агент сифатида келган 29 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси илк мавсумиёқ ўзини кўрсатиб, Премер-лигада 14 та гол киритишга муваффақ бўлганди. Сўнгги бир йил давомида унинг жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари сезиларли даражада камайди ва у янги мавсумни ҳам фаол бошлади.

Ҳужумдаги муқобил вариантлар ва юклама масаласи

Лидда Келвер-Люйннинг ортида Лукас Нмеча ва Ноа Окафор каби футболчилар бор, шунингдек, Матео Хозеф Реал Малёркадаги ижара муддатидан сўнг қайтди. Бироқ уларнинг ҳеч бирини барқарор ва сермаҳсул ҳужумчи деб бўлмайди. 2026-йилги мавсумда ҳам йирик маблағ эвазига янги ҳужумчи сотиб олиш фикридан воз кечилиб, бор эътибор Келвер-Люйннинг имкониятларига қаратилмоқда.

Гордон Страчан якшанба куни ўтказилган ўйинни кузатгани ва Брентфуд жамоасига қарши сафарда қўлга киритилган дуранг муҳим очко эканини эътироф этди. Шу билан бирга, у Доминик Келвер-Люйн доимий равишда рақиб ҳимоячиларининг қаттиқ зарбалари ва жисмоний босимига дуч келишини таъкидлади.

Майдондаги юкни тақсимлаш зарурати

ixbt.com маълумотларига яқин манбалар ва футбол мутахассисларининг таҳлилларига кўра, ҳужумчининг жисмоний ва руҳий ҳолатини асраш учун унга ёрдам берувчи шериклар зарур. Страчаннинг фикрича, Келвер-Люйннинг ёнида 10-рақам позициясида ўйнайдиган ёки унга яқинлашиб келадиган ярим ҳимоячи бўлиши керак. Бу орқали асосий ҳужумчига келиб уриладиган зарбалар ва тўқнашувларнинг ярмини камайтириш имкони туғилади.

Ҳозирги кунда Лидс раҳбарияти ва мураббийлар штаби олдида мавсум давомида асосий тўпурарнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш ва унга тушаётган оғирликни тўғри тақсимлаш вазифаси турибди. Агар жамоа бу муаммони ҳал қила олмаса, Келвер-Люйннинг жароҳат олиш хавфи ортиши ва бу умумий натижаларга таъсир кўрсатиши мумкин.

Доминик Келвер-ЛюйнЛидсПремер-лигаГордон СтрачанФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақидаБугун, 17:04Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиБугун, 12:12Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБугун, 12:11Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Бугун, 11:39Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиБугун, 09:38Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиКрикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиБугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)