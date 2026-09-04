Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилди
Англия Премер-лигаси вакили Лидс жамоасининг ҳужум чизиғидаги имкониятлари мутахассислар диққат марказида бўлиб турибди. Клуб собиқ футболчиси Гордон Страчан ГОАЛ нашрига берган интервюсида жамоанинг асосий ҳужумчиси Доминик Келвер-Люйннинг иш ҳажми ва унга тушаётган жисмоний босимдан хавотир билдирди. Ёзги трансфер ойнаси ёпилганидан кейин таркибни кучайтириш бўйича қўшимча қадамлар ташланмагани муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гросвенор Sport билан ҳамкорликда фикр билдирган Лидс афсонаси Доминик Келвер-Люйннинг жамоа учун қанчалик муҳимлигини таъкидлаб ўтди. Эвертонда ўтказилган тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг эркин агент сифатида келган 29 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси илк мавсумиёқ ўзини кўрсатиб, Премер-лигада 14 та гол киритишга муваффақ бўлганди. Сўнгги бир йил давомида унинг жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари сезиларли даражада камайди ва у янги мавсумни ҳам фаол бошлади.
Ҳужумдаги муқобил вариантлар ва юклама масаласиЛидда Келвер-Люйннинг ортида Лукас Нмеча ва Ноа Окафор каби футболчилар бор, шунингдек, Матео Хозеф Реал Малёркадаги ижара муддатидан сўнг қайтди. Бироқ уларнинг ҳеч бирини барқарор ва сермаҳсул ҳужумчи деб бўлмайди. 2026-йилги мавсумда ҳам йирик маблағ эвазига янги ҳужумчи сотиб олиш фикридан воз кечилиб, бор эътибор Келвер-Люйннинг имкониятларига қаратилмоқда.
Гордон Страчан якшанба куни ўтказилган ўйинни кузатгани ва Брентфуд жамоасига қарши сафарда қўлга киритилган дуранг муҳим очко эканини эътироф этди. Шу билан бирга, у Доминик Келвер-Люйн доимий равишда рақиб ҳимоячиларининг қаттиқ зарбалари ва жисмоний босимига дуч келишини таъкидлади.
Майдондаги юкни тақсимлаш заруратиixbt.com маълумотларига яқин манбалар ва футбол мутахассисларининг таҳлилларига кўра, ҳужумчининг жисмоний ва руҳий ҳолатини асраш учун унга ёрдам берувчи шериклар зарур. Страчаннинг фикрича, Келвер-Люйннинг ёнида 10-рақам позициясида ўйнайдиган ёки унга яқинлашиб келадиган ярим ҳимоячи бўлиши керак. Бу орқали асосий ҳужумчига келиб уриладиган зарбалар ва тўқнашувларнинг ярмини камайтириш имкони туғилади.
Ҳозирги кунда Лидс раҳбарияти ва мураббийлар штаби олдида мавсум давомида асосий тўпурарнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш ва унга тушаётган оғирликни тўғри тақсимлаш вазифаси турибди. Агар жамоа бу муаммони ҳал қила олмаса, Келвер-Люйннинг жароҳат олиш хавфи ортиши ва бу умумий натижаларга таъсир кўрсатиши мумкин.
…