Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этди
Xiaomi компаниясига тегишли бўлган Поко бренди Ҳиндистон бозорида янги Поко X8 Повер смартфонини расман намойиш этди. Мазкур қурилма мобил бозорида ўзининг улкан қуввати ва техник имкониятлари билан чинакам инқилоб ясаши кутилмоқда, чунки унинг асосий эътиборга молик жиҳати нафақат ихчам қалинликни сақлаб қолган, балки 10 000 мА·ч сиғимга эга кремний-углеродли аккумулятор билан жиҳозланганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, улкан батарея қувватига қарамай, смартфон корпусининг қалинлиги атиги 8,65 миллиметрни ташкил этади. Бироқ, катталаштирилган батарея қурилманинг оғирлигига ўз таъсирини ўтказмай қолмаган — Поко X8 Повер 229 грамм тош босади. Таққослаш учун, аввалги Поко X7 модели 5500 мА·ч батарея билан 190 грамм оғирликка эга эди.
Дисплей ва асосий имкониятларЯнги гаджет 6,83 дюймли текис AMOLED экран билан таъминланган бўлиб, у 1,5K пикселлар кенгайтмасини ва 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, дисплей HDR10+ ҳамда Долбй Висион технологиялари билан уйғунлашган бўлиб, унинг энг юқори ёрқинлиги 3500 нитни ташкил этади. Экран хавфсизлиги Горилла Гласс Виктус 2 ҳимоя ойнаси орқали таъминланган бўлиб, у нам қўллар билан бошқаришга имкон берувчи Вет Тоуч 2.0 технологиясига эга.
Қурилма шунингдек ташқи қурилмаларни 27 В қувватгача бўлган тезликда кабеллар орқали зарядлаш имконини берувчи ташқи аккумулятор (пауербанк) вазифасини ҳам бажариши мумкин. Аккумуляторнинг ўзи эса 100 В қувватга эга HypeрЧарге тезкор қувватлаш технологиясини тўлақонли қўллаб-қувватлайди.
Унумдорлик ва тақдимот тафсилотлариПоко X8 Повер аппарат платформасининг асоси сифатида Snapdragon 6 Ген 5 процессори танланган. Смартфон юқори сифатли 32 мегапикселли олд камера, стерео динамиклар ва экран остига ўрнатилган бармоқ изи сканери билан жиҳозланган. Шунингдек, корпус IP69K стандарти бўйича чанг ва намликдан тўлиқ ҳимояланган бўлиб, асосий камера 50 ва 8 мегапикселли иккита датчикни ўз ичига олади.
Дастурий таъминот жиҳатидан янги маҳсулот Android 16 базасидаги HyperOS 3 бошқаруви остида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга тўртта йирик Android янгиланиши ва олти йил давомида хавфсизлик ямоқларини чиқаришни расман кафолатлайди.
Ҳиндистон бозорида смартфоннинг асосий нархи 36 минг рупийни (тахминан 380 доллар) ташкил этади, бироқ илк харидорлар учун махсус чегирма қўлланилиб, нарх 33 минг рупийгача (350 доллар) туширилган. Сотувлар жорий йилнинг 11-сентябридан бошлаб Флипкарт савдо платформаси орқали йўлга қўйилади.
…