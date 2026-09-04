Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этди

Xiaomi компаниясига тегишли бўлган Поко бренди Ҳиндистон бозорида янги Поко X8 Повер смартфонини расман намойиш этди. Мазкур қурилма мобил бозорида ўзининг улкан қуввати ва техник имкониятлари билан чинакам инқилоб ясаши кутилмоқда, чунки унинг асосий эътиборга молик жиҳати нафақат ихчам қалинликни сақлаб қолган, балки 10 000 мА·ч сиғимга эга кремний-углеродли аккумулятор билан жиҳозланганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, улкан батарея қувватига қарамай, смартфон корпусининг қалинлиги атиги 8,65 миллиметрни ташкил этади. Бироқ, катталаштирилган батарея қурилманинг оғирлигига ўз таъсирини ўтказмай қолмаган — Поко X8 Повер 229 грамм тош босади. Таққослаш учун, аввалги Поко X7 модели 5500 мА·ч батарея билан 190 грамм оғирликка эга эди.

Дисплей ва асосий имкониятлар

Янги гаджет 6,83 дюймли текис AMOLED экран билан таъминланган бўлиб, у 1,5K пикселлар кенгайтмасини ва 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, дисплей HDR10+ ҳамда Долбй Висион технологиялари билан уйғунлашган бўлиб, унинг энг юқори ёрқинлиги 3500 нитни ташкил этади. Экран хавфсизлиги Горилла Гласс Виктус 2 ҳимоя ойнаси орқали таъминланган бўлиб, у нам қўллар билан бошқаришга имкон берувчи Вет Тоуч 2.0 технологиясига эга.

Қурилма шунингдек ташқи қурилмаларни 27 В қувватгача бўлган тезликда кабеллар орқали зарядлаш имконини берувчи ташқи аккумулятор (пауербанк) вазифасини ҳам бажариши мумкин. Аккумуляторнинг ўзи эса 100 В қувватга эга HypeрЧарге тезкор қувватлаш технологиясини тўлақонли қўллаб-қувватлайди.

Унумдорлик ва тақдимот тафсилотлари

Поко X8 Повер аппарат платформасининг асоси сифатида Snapdragon 6 Ген 5 процессори танланган. Смартфон юқори сифатли 32 мегапикселли олд камера, стерео динамиклар ва экран остига ўрнатилган бармоқ изи сканери билан жиҳозланган. Шунингдек, корпус IP69K стандарти бўйича чанг ва намликдан тўлиқ ҳимояланган бўлиб, асосий камера 50 ва 8 мегапикселли иккита датчикни ўз ичига олади.

Дастурий таъминот жиҳатидан янги маҳсулот Android 16 базасидаги HyperOS 3 бошқаруви остида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга тўртта йирик Android янгиланиши ва олти йил давомида хавфсизлик ямоқларини чиқаришни расман кафолатлайди.

Ҳиндистон бозорида смартфоннинг асосий нархи 36 минг рупийни (тахминан 380 доллар) ташкил этади, бироқ илк харидорлар учун махсус чегирма қўлланилиб, нарх 33 минг рупийгача (350 доллар) туширилган. Сотувлар жорий йилнинг 11-сентябридан бошлаб Флипкарт савдо платформаси орқали йўлга қўйилади.

ПокоXiaomiСмартфонAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиSamsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиБугун, 16:29Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиҲиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиБугун, 14:55Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиКуктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиБугун, 13:28Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяПҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяБугун, 12:53ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиБугун, 12:25Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди