Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этди

·6·Дунё
Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этди

Буюк Британиялик 35 ёшли аёл Уэльснинг энг баланд тоғидан тушаётган вақтда ҳолсизланиб, ҳушсиз ҳолатга келганидан сўнг вафот этди.

Софи Гудиер-Бёрд Сноудон тоғидан, уэльсча номи Yr Wyddfa бўлган чўққидан пастга қараб тушаётганида тобора чарчай бошлаган. Саёҳатининг якуний қисмига яқинлашганда эса у тўсатдан йиқилиб, ҳушсиз ҳолатга тушган.

Шошилинч хизматларга зудлик билан хабар берилган. Қутқарувчилар воқеа жойига етиб бориб, юрак-ўпка реанимациясини амалга оширишга уринган. Бироқ Софини қутқариб қолишнинг иложи бўлмаган.

Судда ўлимнинг дастлабки эҳтимолий сабаби жисмоний зўриқиш натижасида юзага келган иссиқлик зарбаси бўлиши мумкинлиги маълум қилинди.

Бирмингемлик гўзаллик соҳаси ходими бўлган Софи 35 ёшга тўлганидан бир неча кун ўтиб, Yr Wyddfa — Сноудон тоғини забт этиш учун йўлга чиққан эди.

Унинг вафоти Каернарфон коронерлар судида ўтказилган дастлабки инквэст жараёнида расман қайд этилди. Коронер Кейт Робертсон Софи тоғда ҳушсиз ҳолатга келганидан кўп ўтмай вафот этганини эшитган.

Ҳозирча инквэст жараёни кейинроқ давом эттириш учун қолдирилган. Иш бўйича тўлиқ суд муҳокамаси кейинги санада ўтказилади.

12 ёшли ўғли учун хайрия акцияси бошланди

Софи вафотидан кейин унинг 12 ёшли ўғлини қўллаб-қувватлаш мақсадида хайрия маблағлари йиғиш акцияси йўлга қўйилди.

Фожиали ҳодиса 10 июль куни содир бўлган.

Yr Wyddfa тоғининг баландлиги 3 минг футдан зиёд бўлиб, ҳар йили унга 600 мингдан ортиқ сайёҳ кўтарилади.

Шу билан бирга, Eryri Миллий боғи маъмурияти тоғга чиқишни енгил қабул қилмаслик ҳақида огоҳлантиради. Мутахассислар тоғда об-ҳаво шароитлари жуда тез ўзгариб кетиши мумкинлигини таъкидлайди.

Сайёҳларга, айниқса ҳаво иссиқ бўлган пайтларда, етарли миқдорда озиқ-овқат ва ичимлик олиб юриш тавсия этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиЛуиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиБугун, 17:02Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Бугун, 16:29«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйдиБугун, 14:30Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Бугун, 14:262,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келдиБугун, 13:56Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиБугун, 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди