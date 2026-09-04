Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этди
Буюк Британиялик 35 ёшли аёл Уэльснинг энг баланд тоғидан тушаётган вақтда ҳолсизланиб, ҳушсиз ҳолатга келганидан сўнг вафот этди.
Софи Гудиер-Бёрд Сноудон тоғидан, уэльсча номи Yr Wyddfa бўлган чўққидан пастга қараб тушаётганида тобора чарчай бошлаган. Саёҳатининг якуний қисмига яқинлашганда эса у тўсатдан йиқилиб, ҳушсиз ҳолатга тушган.
Шошилинч хизматларга зудлик билан хабар берилган. Қутқарувчилар воқеа жойига етиб бориб, юрак-ўпка реанимациясини амалга оширишга уринган. Бироқ Софини қутқариб қолишнинг иложи бўлмаган.
Судда ўлимнинг дастлабки эҳтимолий сабаби жисмоний зўриқиш натижасида юзага келган иссиқлик зарбаси бўлиши мумкинлиги маълум қилинди.
Бирмингемлик гўзаллик соҳаси ходими бўлган Софи 35 ёшга тўлганидан бир неча кун ўтиб, Yr Wyddfa — Сноудон тоғини забт этиш учун йўлга чиққан эди.
Унинг вафоти Каернарфон коронерлар судида ўтказилган дастлабки инквэст жараёнида расман қайд этилди. Коронер Кейт Робертсон Софи тоғда ҳушсиз ҳолатга келганидан кўп ўтмай вафот этганини эшитган.
Ҳозирча инквэст жараёни кейинроқ давом эттириш учун қолдирилган. Иш бўйича тўлиқ суд муҳокамаси кейинги санада ўтказилади.
12 ёшли ўғли учун хайрия акцияси бошланди
Софи вафотидан кейин унинг 12 ёшли ўғлини қўллаб-қувватлаш мақсадида хайрия маблағлари йиғиш акцияси йўлга қўйилди.
Фожиали ҳодиса 10 июль куни содир бўлган.
Yr Wyddfa тоғининг баландлиги 3 минг футдан зиёд бўлиб, ҳар йили унга 600 мингдан ортиқ сайёҳ кўтарилади.
Шу билан бирга, Eryri Миллий боғи маъмурияти тоғга чиқишни енгил қабул қилмаслик ҳақида огоҳлантиради. Мутахассислар тоғда об-ҳаво шароитлари жуда тез ўзгариб кетиши мумкинлигини таъкидлайди.
Сайёҳларга, айниқса ҳаво иссиқ бўлган пайтларда, етарли миқдорда озиқ-овқат ва ичимлик олиб юриш тавсия этилган.
…