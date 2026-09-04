SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилди

·7·Техно
SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилди

SpaceXAI компанияси АҚШнинг айрим ҳудудларида уй интернети учун мўлжалланган Starlink сунъий йўлдош алоқаси тарифларига 50 фоизлик чегирма тақдим эта бошлади. Ушбу ташаббус харидорларга юқори тезликдаги уланишни анча арзон нархларда олиш имконини берса-да, маҳаллий аҳоли ва экологлар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, чегирмалар Теннесси штатининг Мемфис шаҳри ҳамда унга қўшни бўлган Миссисипи штатидаги Саутхейвен шаҳри аҳолиси учун амалиётга жорий этилди. Махсус акция Starlink тармоғининг барча учта асосий уй-жой тарифи режаларини қамраб олади ва мижозларга сезиларли молиявий енгиллик яратади.

Тарифлар ва янги жиҳозлар

Акция доирасида нархлар қуйидагича ўзгарди:

  • 100 Мбит/с гача бўлган бошланғич тезликдаги режа ойига 55 доллардан 27,50 долларгача арзонлашди.
  • 200 Мбит/с тезликдаги ўрта тариф нархи 85 доллардан 42,50 долларгача туширилди.
  • Максимал тезликни тақдим этувчи Max тарифи эса 130 доллар ўрнига 65 доллардан таклиф қилинмоқда.
Шунингдек, янги мижозлар яқинда тақдим этилган Starlink V5 жиҳозлар тўпламини ижарага олганда қурилма учун алоҳида ҳақ тўламайди. Бу бошланғич харажатларни 349 долларгача тежаш имконини беради. Компания маълумотларига кўра, мазкур таклифдан аллақачон 2000 га яқин фуқаро фойдаланишга улгурган.

Ҳудудий ўзига хосликлар ва рақобат

Мемфис шаҳри учун 2000 та уланиш унчалик катта кўрсаткич эмас, чунки шаҳарнинг аҳолиси 600 минг кишидан ошади, хонадонлар сони эса 250 мингтадан кўп. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу таклиф оптик толали тармоқлар мавжуд бўлмаган олис туманлар учун қўл келади. Бироқ тезкор симли интернет бор жойларда маҳаллий операторлар 300 Мбит/с дан юқори тезликдаги оптик интернетни таклиф қилгани боис, Starlink ҳамиша ҳам устунликка эга эмас. Шунга қарамай, сунъий йўлдош алоқаси кўпчилик учун ишончли захира канал вазифасини бажариши мумкин.

Экологик норозиликлар ва келгуси режалар

Ушбу акция xAI компаниясининг Мемфисдаги маълумотлар марказлари атрофидаги зиддиятлар фонида эълон қилинди. Экологик ташкилотлар объектларни электр энергияси билан таъминлаш учун газ турбиналаридан фойдаланилаётганини қаттиқ танқид қилмоқда. Уларнинг даъвосига кўра, айрим генераторлар тегишли рухсатномаларсиз ишлаб, ҳаво ифлосланишини оширган. СEЛК экологик ташкилоти вакиллари ҳудуд аҳолиси интернет нархи арзонлашишини эмас, балки энергетика инфратузилмаси муаммолари ҳал этилишини кутаётганини таъкидлади.

Маълум қилинишича, SpaceXAI бир йил ичида қуввати 1,2 ГВ бўлган стасионар электр станцияси ишга тушиши билан 69 та газ генераторини босқичма-босқич ёпишни вада қилган. Шунингдек, компания худди шундай 50 фоизлик чегирани ўзининг янги космодроми қурилиши режалаштирилган Луизиана штатидаги Вермиллион округи аҳолисига ҳам таклиф этмоқда.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиTesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиБугун, 17:26Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиXiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиБугун, 16:57Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиSamsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиБугун, 16:29Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиҲиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиБугун, 14:55Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиКуктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиБугун, 13:28Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяПҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди