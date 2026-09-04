Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?

·16·Спорт
Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?

UFC собиқ чемпиони Хамзат Чимаев Шон Стриклендга қарши кечган шов-шувли ва муҳокамаларга бой беллашув якуни бўйича илк бор очиқ ва кескин муносабат билдирди. UFC 328 турнири доирасида бўлиб ўтган ва тўлиқ беш раунд давом этган қарама-қаршиликда ҳакамларнинг ажратилган қарори билан Стрикленднинг қўли баланд кўтарилган эди. Бироқ Чимаев расмий натижага қатъиян қўшилмай, октагонда аслида ким устунлик қилгани ва рақибининг фақат ҳимоявий «қочиш» услубига таянгани ҳақида баёнот берди.

«24 соат жанг қилишга тайёрман»: Чимаевнинг муросасиз муносабати

Хамзат Чимаев беш раундлик тўқнашув жисмонан ва руҳан уни синдира олмаганини таъкидлаб, рақиби билан исталган вақт ва исталган шароитда қайта тўқнашишга шай эканини билдирди:

  • «24 соатлик жанг бўлса ҳам тайёрман»: «Агар мендан сўрасангиз, у билан 24 соат давомида тўхтовсиз жанг қилишга ҳам тайёрман. Уни муддатидан олдин нокаут ёки бўғиш билан мағлуб этаманми ёки йўқми — бу мен учун мутлақо аҳамиятсиз», — дея таъкидлади жангчи;

  • Темп ва босим: Чимаев бутун жанг давомида фаол босим ўтказишга уринганини ва вақт чекловлари бўлмаганда Стрикленд мудофаасини тўлиқ синдирган бўлишини урғулади.

«Чемпиондан қочган одам ютқазган бўлади»: Мағлубиятни тан олмаслик сабаби

Хамзат ҳакамларнинг баҳсли қарорини қабул қилмаслигини ва ўз ҳаракатларини ҳақиқий чемпионлик позицияси деб билишини очиқлади:

  • «Мен жангда ғалаба қозондим»: «Мен ўзимни асло мағлуб бўлган деб ҳисобламайман. Мен бу жангда ғалаба қозондим. Агар бир инсон чемпиондан бутун жанг бўйи қочиб юрса, демак айнан у ютқазган бўлади», — дея рақибининг эҳтиёткор тактикасини танқид қилди спортчи;

  • Октагондаги ташаббус: Чимаевнинг фикрича, марказни эгаллаб, тўхтовсиз олдинга интилган ва жанг суръатини белгилаган томон ҳакамлар томонидан муносиб баҳоланмаган.

UFC 328 ортидаги баҳслар ва муқаррар реванш эҳтимоли

Ушбу тўқнашув натижаси бутун ММА ҳамжамиятини икки лагерга ажратиб қўйди:

  • Ажратилган ҳакамлар баҳоси: Беш раундлик мураккаб жангда ҳакамларнинг овози бир хил чиқмаган ва Стрикленд фақат минимал устунлик билан зафар қучган эди. Бундай фарқ жангдан кейинги эътирозларни янада кучайтирди;

  • Реванш босими: Чимаевнинг мазкур кескин чиқиши UFC раҳбарияти ва мухлислар олдида ушбу икки жангчи ўртасидаги иккинчи тўқнашувни ташкил этиш талабини кун тартибидаги асосий мавзуга айлантириши мумкин.

Сизнингча, UFC 328 турниридаги ушбу беш раундлик тўқнашувда ҳакамларнинг ажратилган қарори адолатли бўлдими? Шон Стрикленд ҳақиқатан ҳам фақат қочиб жанг қилдими ёки тактик жиҳатдан Чимаевнинг кучли томонларини ёпиб қўйишга муваффақ бўлдими? Эҳтимолий реваншда кимнинг қўли баланд келади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиВазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиКеча, 23:44US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиКеча, 23:27UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиUFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиКеча, 22:49«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:33«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 21:10«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!Кеча, 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)