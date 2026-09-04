Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?
UFC собиқ чемпиони Хамзат Чимаев Шон Стриклендга қарши кечган шов-шувли ва муҳокамаларга бой беллашув якуни бўйича илк бор очиқ ва кескин муносабат билдирди. UFC 328 турнири доирасида бўлиб ўтган ва тўлиқ беш раунд давом этган қарама-қаршиликда ҳакамларнинг ажратилган қарори билан Стрикленднинг қўли баланд кўтарилган эди. Бироқ Чимаев расмий натижага қатъиян қўшилмай, октагонда аслида ким устунлик қилгани ва рақибининг фақат ҳимоявий «қочиш» услубига таянгани ҳақида баёнот берди.
«24 соат жанг қилишга тайёрман»: Чимаевнинг муросасиз муносабати
Хамзат Чимаев беш раундлик тўқнашув жисмонан ва руҳан уни синдира олмаганини таъкидлаб, рақиби билан исталган вақт ва исталган шароитда қайта тўқнашишга шай эканини билдирди:
«24 соатлик жанг бўлса ҳам тайёрман»: «Агар мендан сўрасангиз, у билан 24 соат давомида тўхтовсиз жанг қилишга ҳам тайёрман. Уни муддатидан олдин нокаут ёки бўғиш билан мағлуб этаманми ёки йўқми — бу мен учун мутлақо аҳамиятсиз», — дея таъкидлади жангчи;
Темп ва босим: Чимаев бутун жанг давомида фаол босим ўтказишга уринганини ва вақт чекловлари бўлмаганда Стрикленд мудофаасини тўлиқ синдирган бўлишини урғулади.
«Чемпиондан қочган одам ютқазган бўлади»: Мағлубиятни тан олмаслик сабаби
Хамзат ҳакамларнинг баҳсли қарорини қабул қилмаслигини ва ўз ҳаракатларини ҳақиқий чемпионлик позицияси деб билишини очиқлади:
«Мен жангда ғалаба қозондим»: «Мен ўзимни асло мағлуб бўлган деб ҳисобламайман. Мен бу жангда ғалаба қозондим. Агар бир инсон чемпиондан бутун жанг бўйи қочиб юрса, демак айнан у ютқазган бўлади», — дея рақибининг эҳтиёткор тактикасини танқид қилди спортчи;
Октагондаги ташаббус: Чимаевнинг фикрича, марказни эгаллаб, тўхтовсиз олдинга интилган ва жанг суръатини белгилаган томон ҳакамлар томонидан муносиб баҳоланмаган.
UFC 328 ортидаги баҳслар ва муқаррар реванш эҳтимоли
Ушбу тўқнашув натижаси бутун ММА ҳамжамиятини икки лагерга ажратиб қўйди:
Ажратилган ҳакамлар баҳоси: Беш раундлик мураккаб жангда ҳакамларнинг овози бир хил чиқмаган ва Стрикленд фақат минимал устунлик билан зафар қучган эди. Бундай фарқ жангдан кейинги эътирозларни янада кучайтирди;
Реванш босими: Чимаевнинг мазкур кескин чиқиши UFC раҳбарияти ва мухлислар олдида ушбу икки жангчи ўртасидаги иккинчи тўқнашувни ташкил этиш талабини кун тартибидаги асосий мавзуга айлантириши мумкин.
Сизнингча, UFC 328 турниридаги ушбу беш раундлик тўқнашувда ҳакамларнинг ажратилган қарори адолатли бўлдими? Шон Стрикленд ҳақиқатан ҳам фақат қочиб жанг қилдими ёки тактик жиҳатдан Чимаевнинг кучли томонларини ёпиб қўйишга муваффақ бўлдими? Эҳтимолий реваншда кимнинг қўли баланд келади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…