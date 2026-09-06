Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошланди
Ўзбекистон бўйлаб маҳаллаларда фаолият юритаётган барча ҳоким ёрдамчилари оммавий равишда эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, вақтинча «вазифасини бажарувчи» (в.б.) этиб тайинланаётгани ҳақида маълумотлар тарқалди. Давлат раҳбарининг бевосита топшириғи асосида бошланган ушбу шошилинч жараён маҳалла бошқарув тизимида улкан ва муросасиз кадрлар саралови (аттестацияси) бошланганидан далолат беради. Эндиликда ҳар бир ҳоким ёрдамчисининг фаолияти қайта тафтиш қилинади: фақат ҳақиқий натижа кўрсатган фидойи мутахассислар ўз ўрнини сақлаб қолади, қоғоздаги қуруқ ҳисобот билан чекланганлар эса тизимдан бутунлай четлатилади.
Президент топшириғи: Барча ёрдамчилар «в.б.» мақомига ўтказилди
Ҳудудлардан олинган хабарларга кўра, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари тизимида фавқулодда ўзгаришлар амалга оширилмоқда:
Оммавий лавозимдан озод этиш: Республиканинг барча туман ва шаҳарларида маҳаллаларда ишлаб келаётган ҳоким ёрдамчилари билан тузилган аввалги меҳнат шартномалари бекор қилиниб, уларнинг мақоми вақтинча вазифасини бажарувчи даражасига туширилди;
Олий даражадаги топшириқ: Мазкур жараён Президентнинг маҳаллабай ишлаш тизимини тубдан яхшилаш ва маҳаллий раҳбарлар фаолиятининг самарадорлигини қайта баҳолаш бўйича берган кўрсатмаси асосида ўтказилмоқда;
Вақтинчалик ҳолат: Бу ҳолат ҳоким ёрдамчилари фаолияти якуний тўхтамга келгунга қадар муваққат синов муддати сифатида қаралмоқда.
Қатъий фильтр: Кимлар қайта тайинланади ва кимлар кетади?
Кадрлар фильтрида қуруқ ваъдалар ва расмиятчиликка энди ўрин йўқ:
Реал мезонлар ва KPI: Ҳар бир ҳоким ёрдамчисининг ўтган даврда маҳаллада нечта янги иш ўрни яратгани, камбағалликни қанчалик қисқартиргани, аҳолига имтиёзли кредит ва субсидияларни қандай тақсимлагани синчковлик билан ўрганилади;
Фидойилар танлови: Фақатгина ташаббускор, маҳалла аҳли орасида ҳақиқий обрў қозонган ва аниқ ижобий кўрсаткичларни таъминлаган кадрларгина ўз лавозимига тўлақонли равишда қайта тасдиқланади;
Самарасизларга чиқиш эшиклари кўрсатилади: Иш самараси талаб даражасида бўлмаган, маҳаллада фаол муҳит ярата олмаган ҳамда мурожаатларга совуққонлик билан қараган масъуллар билан меҳнат шартномалари қайта тикланмайди ва уларнинг ўрнига янги номзодлар жалб этилади.
Маҳалла институтида янги давр: Расмиятчиликка чек қўйилади
Ушбу мисли кўрилмаган кўламдаги саралов тизимдаги сусткашликни йўқотишга қаратилган:
Имтиёзлар ва катта ишонч самараси: Давлат томонидан ҳоким ёрдамчилари учун ажратилган юқори маошлар, кенг ваколатлар ва моддий имтиёзлар ўз оқловини топиши талаб этилмоқда;
Халқ розилиги бош мезон: Янгиланадиган тизимда маҳаллабай ишлаш механизмларининг марказига аҳоли фаровонлиги ва реал даромадларининг ошиши қўйилади.
Сиз яшайдиган маҳаллада ҳоким ёрдамчиси қандай ишлаяпти? Улар маҳаллангиздаги реал муаммоларни ҳал қила оляптими ёки фақат ҳисоботбозлик билан шуғулланяптими? Бундай оммавий қайта саралов маҳаллалардаги вазиятни яхшилай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…