Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошланди

·0·Ўзбекистон
Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошланди

Ўзбекистон бўйлаб маҳаллаларда фаолият юритаётган барча ҳоким ёрдамчилари оммавий равишда эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, вақтинча «вазифасини бажарувчи» (в.б.) этиб тайинланаётгани ҳақида маълумотлар тарқалди. Давлат раҳбарининг бевосита топшириғи асосида бошланган ушбу шошилинч жараён маҳалла бошқарув тизимида улкан ва муросасиз кадрлар саралови (аттестацияси) бошланганидан далолат беради. Эндиликда ҳар бир ҳоким ёрдамчисининг фаолияти қайта тафтиш қилинади: фақат ҳақиқий натижа кўрсатган фидойи мутахассислар ўз ўрнини сақлаб қолади, қоғоздаги қуруқ ҳисобот билан чекланганлар эса тизимдан бутунлай четлатилади.

Президент топшириғи: Барча ёрдамчилар «в.б.» мақомига ўтказилди

Ҳудудлардан олинган хабарларга кўра, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари тизимида фавқулодда ўзгаришлар амалга оширилмоқда:

  • Оммавий лавозимдан озод этиш: Республиканинг барча туман ва шаҳарларида маҳаллаларда ишлаб келаётган ҳоким ёрдамчилари билан тузилган аввалги меҳнат шартномалари бекор қилиниб, уларнинг мақоми вақтинча вазифасини бажарувчи даражасига туширилди;

  • Олий даражадаги топшириқ: Мазкур жараён Президентнинг маҳаллабай ишлаш тизимини тубдан яхшилаш ва маҳаллий раҳбарлар фаолиятининг самарадорлигини қайта баҳолаш бўйича берган кўрсатмаси асосида ўтказилмоқда;

  • Вақтинчалик ҳолат: Бу ҳолат ҳоким ёрдамчилари фаолияти якуний тўхтамга келгунга қадар муваққат синов муддати сифатида қаралмоқда.

Қатъий фильтр: Кимлар қайта тайинланади ва кимлар кетади?

Кадрлар фильтрида қуруқ ваъдалар ва расмиятчиликка энди ўрин йўқ:

  • Реал мезонлар ва KPI: Ҳар бир ҳоким ёрдамчисининг ўтган даврда маҳаллада нечта янги иш ўрни яратгани, камбағалликни қанчалик қисқартиргани, аҳолига имтиёзли кредит ва субсидияларни қандай тақсимлагани синчковлик билан ўрганилади;

  • Фидойилар танлови: Фақатгина ташаббускор, маҳалла аҳли орасида ҳақиқий обрў қозонган ва аниқ ижобий кўрсаткичларни таъминлаган кадрларгина ўз лавозимига тўлақонли равишда қайта тасдиқланади;

  • Самарасизларга чиқиш эшиклари кўрсатилади: Иш самараси талаб даражасида бўлмаган, маҳаллада фаол муҳит ярата олмаган ҳамда мурожаатларга совуққонлик билан қараган масъуллар билан меҳнат шартномалари қайта тикланмайди ва уларнинг ўрнига янги номзодлар жалб этилади.

Маҳалла институтида янги давр: Расмиятчиликка чек қўйилади

Ушбу мисли кўрилмаган кўламдаги саралов тизимдаги сусткашликни йўқотишга қаратилган:

  • Имтиёзлар ва катта ишонч самараси: Давлат томонидан ҳоким ёрдамчилари учун ажратилган юқори маошлар, кенг ваколатлар ва моддий имтиёзлар ўз оқловини топиши талаб этилмоқда;

  • Халқ розилиги бош мезон: Янгиланадиган тизимда маҳаллабай ишлаш механизмларининг марказига аҳоли фаровонлиги ва реал даромадларининг ошиши қўйилади.

Сиз яшайдиган маҳаллада ҳоким ёрдамчиси қандай ишлаяпти? Улар маҳаллангиздаги реал муаммоларни ҳал қила оляптими ёки фақат ҳисоботбозлик билан шуғулланяптими? Бундай оммавий қайта саралов маҳаллалардаги вазиятни яхшилай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиАҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиБугун, 19:52Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиЎзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиБугун, 12:20Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКомпани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиБугун, 08:46Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиКеча, 12:03Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиЙил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиКеча, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари