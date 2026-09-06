ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этди
Замонавий технологиялар бозорида фойдаланувчиларнинг асосий талабларидан бири бу қурилмаларнинг қувват сақлаш кўрсаткичидир. ixbt.com маълумотига кўра, ЛГ компанияси ўзининг машҳур линиясини кенгайтириб, 30 соатдан ортиқ автоном ишлаш муддатига эга бўлган Грам Боок AI 2026 ноутбукини эълон қилди. Ушбу тақдимот мобил қурилмалар бозорида батарея қуввати борасида янги марралар забт этилаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тақдим этилган Грам Боок AI 2026 14U40V модели туркумдаги илк 14 дюймли қурилма сифатида тарихга кирмоқда. Ишлаб чиқарувчи ушбу ноутбук бир қувватланишда 30,5 соатгача узлуксиз ишлашини вада қилмоқда. Бундай юқори кўрсаткичга эришишда замонавий процессорларнинг ўрни беқиёсдир.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилманинг оғирлиги 1,29 килограммни ташкил этади. Гарчи бу 14 дюймли формат учун жуда яхши натижа бўлса-да, ЛГ Грам линиясида бундан-да енгилроқ моделлар учраб туради. Шунга қарамай, мазкур модел ўзининг мувозанатлашган вазни ва ихчамлиги билан ажралиб туради.
Ноутбук ичига сиғдирилган аккумулятор қуввати 61,5 В/соатни ташкил қилади. Айнан шу батарея ва янги авлод Коре Сериес 3 процессорларининг самарали уйғунлиги туфайли эълон қилинган улкан автономияга эришиш имкони туғилган.
Дизайн ва қўшимча қулайликларҚурилманинг ташқи кўриниши ва чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ноутбук корпуси юқори сифатли алюминийдан ясалган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 14,9 миллиметрни ташкил этади. Бу эса уни исталган жойга ўзингиз билан олиб юришни ниҳоятда қулай қилади.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар махсус жимгина (бешушим) режимсиз ишламаслигини таъкидлашган. Ушбу режим кутубхона ёки бошқа тинч муҳитда ҳужжатлар билан ишлаш ҳамда видеоларни қулай томоша қилиш имконини беради.
…