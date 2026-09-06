ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этди

·2·Техно
ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этди

Замонавий технологиялар бозорида фойдаланувчиларнинг асосий талабларидан бири бу қурилмаларнинг қувват сақлаш кўрсаткичидир. ixbt.com маълумотига кўра, ЛГ компанияси ўзининг машҳур линиясини кенгайтириб, 30 соатдан ортиқ автоном ишлаш муддатига эга бўлган Грам Боок AI 2026 ноутбукини эълон қилди. Ушбу тақдимот мобил қурилмалар бозорида батарея қуввати борасида янги марралар забт этилаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тақдим этилган Грам Боок AI 2026 14U40V модели туркумдаги илк 14 дюймли қурилма сифатида тарихга кирмоқда. Ишлаб чиқарувчи ушбу ноутбук бир қувватланишда 30,5 соатгача узлуксиз ишлашини вада қилмоқда. Бундай юқори кўрсаткичга эришишда замонавий процессорларнинг ўрни беқиёсдир.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилманинг оғирлиги 1,29 килограммни ташкил этади. Гарчи бу 14 дюймли формат учун жуда яхши натижа бўлса-да, ЛГ Грам линиясида бундан-да енгилроқ моделлар учраб туради. Шунга қарамай, мазкур модел ўзининг мувозанатлашган вазни ва ихчамлиги билан ажралиб туради.

Ноутбук ичига сиғдирилган аккумулятор қуввати 61,5 В/соатни ташкил қилади. Айнан шу батарея ва янги авлод Коре Сериес 3 процессорларининг самарали уйғунлиги туфайли эълон қилинган улкан автономияга эришиш имкони туғилган.

Дизайн ва қўшимча қулайликлар

Қурилманинг ташқи кўриниши ва чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ноутбук корпуси юқори сифатли алюминийдан ясалган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 14,9 миллиметрни ташкил этади. Бу эса уни исталган жойга ўзингиз билан олиб юришни ниҳоятда қулай қилади.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар махсус жимгина (бешушим) режимсиз ишламаслигини таъкидлашган. Ушбу режим кутубхона ёки бошқа тинч муҳитда ҳужжатлар билан ишлаш ҳамда видеоларни қулай томоша қилиш имконини беради.

ЛГНоутбукларТехнологияларГаджетларКоре Сериес 3
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиБугун, 19:26Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиБугун, 18:56АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиАҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиБугун, 18:24Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиApple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиБугун, 17:55Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиGoogle Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиБугун, 16:53Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди