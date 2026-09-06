“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда
Швейцария Суперлигасининг 7-тури доирасида мамлакатнинг энг номдор клубларидан бири саналган «Базель» ўз майдонида яккапешқадам «Лугано»ни қабул қилди. «Санкт-Якоб Парк» стадионида кечган кескин ва муросасиз баҳсда меҳмонлар 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритиб, чемпионлик пойгасидаги мутлақ устунлигини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарлиси — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов ушбу принципиал баҳсда асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида фаол ҳаракат қилди.
«Санкт-Якоб Парк»даги оловли иккинчи бўлим: 2 дақиқа ичида қайтарилган зарба
Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланган бўлса-да, барча голлар ва ҳал қилувчи паллалар иккинчи бўлимга тўғри келди:
«Базель»нинг тезкор голи: Танаффусдан сўнг майдонга шиддат билан қайтган мезбонлар 47-дақиқадаёқ Метинюнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очишга муваффақ бўлди (1:0);
«Лугано»дан чақмоқдек жавоб: Голдан руҳланган «Базель» узоқ вақт қувона олмади — 59-дақиқада Чиминяни мувозанатни тиклаган бўлса, орадан атиги 2 дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Бислими «Лугано»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Нуқта қўйган гол: Баҳс якунланиши арафасида, 81-дақиқада захирадан майдонга тушган Кендучи рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди ва ўйин тақдирини батамом ҳал қилди.
Беҳруз Каримов тўлиқ 90 дақиқа майдонда: Мудофаадаги ишончли ҳаракат
Ҳамюртимиз Европа яшил майдонларида ўз маҳоратини изчил намойиш этиб, жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланиб бормоқда:
Бошланғич таркиб ва 6,7 балл: Беҳруз Каримов «Лугано» ҳимоя чизиғида фон Баллмос, Пападопулос, Маи ва Делкруа билан биргаликда тўлиқ ҳаракат қилди ва нуфузли статистик порталлар томонидан 6,7 баллга лойиқ кўрилди;
Мураккаб сафар синови: «Базель»дек тажрибали ва ҳужумкор грандга қарши сафар учрашувида тўлиқ ўйнаш ўзбек ҳимоячисининг жисмоний ва тактик жиҳатдан юқори даражада эканини кўрсатди;
Мураббий ишончи: Жамоа бош мураббийининг қийин учрашувларда Беҳрузга тўлиқ 90 дақиқалик ишонч билдираётгани унинг клубидаги позицияси мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради.
Йўқотишсиз пешқадамлик: «Лугано»нинг чемпионлик йўлидаги олтин очколари
Ушбу ғалаба орқали «Лугано» мусобақа жадвалидаги пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди:
100 фоизлик кўрсаткич ва захира ўйини: «Лугано» чемпионатда ҳали бирорта ҳам очко йўқотмасдан олға бормоқда ва ҳисобидаги очколарни 18 тага етказиб, яккаҳокимликни сақлаб қолди; бундан ташқари, жамоанинг захирасида яна битта ўйини мавжуд;
«Базель» инқирозда: Мағлубиятга учраган мезбонлар 10 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасида қолиб кетди ва пешқадамдан анча ортда қолмоқда.
Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано» билан Швейцария чемпиони бўлишга эриша оладими ва уни яқин келажакда кучли бешлик лигаларида кўришимиз мумкинми? Ўзбек легионерларининг Европадаги бундай барқарор ўйинлари Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун қанчалик аҳамиятли? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…