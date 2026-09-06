“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда

·2·Спорт
“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда

Швейцария Суперлигасининг 7-тури доирасида мамлакатнинг энг номдор клубларидан бири саналган «Базель» ўз майдонида яккапешқадам «Лугано»ни қабул қилди. «Санкт-Якоб Парк» стадионида кечган кескин ва муросасиз баҳсда меҳмонлар 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритиб, чемпионлик пойгасидаги мутлақ устунлигини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарлиси — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов ушбу принципиал баҳсда асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида фаол ҳаракат қилди.

«Санкт-Якоб Парк»даги оловли иккинчи бўлим: 2 дақиқа ичида қайтарилган зарба

Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланган бўлса-да, барча голлар ва ҳал қилувчи паллалар иккинчи бўлимга тўғри келди:

  • «Базель»нинг тезкор голи: Танаффусдан сўнг майдонга шиддат билан қайтган мезбонлар 47-дақиқадаёқ Метинюнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очишга муваффақ бўлди (1:0);

  • «Лугано»дан чақмоқдек жавоб: Голдан руҳланган «Базель» узоқ вақт қувона олмади — 59-дақиқада Чиминяни мувозанатни тиклаган бўлса, орадан атиги 2 дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Бислими «Лугано»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Нуқта қўйган гол: Баҳс якунланиши арафасида, 81-дақиқада захирадан майдонга тушган Кендучи рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди ва ўйин тақдирини батамом ҳал қилди.

Беҳруз Каримов тўлиқ 90 дақиқа майдонда: Мудофаадаги ишончли ҳаракат

Ҳамюртимиз Европа яшил майдонларида ўз маҳоратини изчил намойиш этиб, жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланиб бормоқда:

  • Бошланғич таркиб ва 6,7 балл: Беҳруз Каримов «Лугано» ҳимоя чизиғида фон Баллмос, Пападопулос, Маи ва Делкруа билан биргаликда тўлиқ ҳаракат қилди ва нуфузли статистик порталлар томонидан 6,7 баллга лойиқ кўрилди;

  • Мураккаб сафар синови: «Базель»дек тажрибали ва ҳужумкор грандга қарши сафар учрашувида тўлиқ ўйнаш ўзбек ҳимоячисининг жисмоний ва тактик жиҳатдан юқори даражада эканини кўрсатди;

  • Мураббий ишончи: Жамоа бош мураббийининг қийин учрашувларда Беҳрузга тўлиқ 90 дақиқалик ишонч билдираётгани унинг клубидаги позицияси мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради.

Йўқотишсиз пешқадамлик: «Лугано»нинг чемпионлик йўлидаги олтин очколари

Ушбу ғалаба орқали «Лугано» мусобақа жадвалидаги пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди:

  • 100 фоизлик кўрсаткич ва захира ўйини: «Лугано» чемпионатда ҳали бирорта ҳам очко йўқотмасдан олға бормоқда ва ҳисобидаги очколарни 18 тага етказиб, яккаҳокимликни сақлаб қолди; бундан ташқари, жамоанинг захирасида яна битта ўйини мавжуд;

  • «Базель» инқирозда: Мағлубиятга учраган мезбонлар 10 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасида қолиб кетди ва пешқадамдан анча ортда қолмоқда.

Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано» билан Швейцария чемпиони бўлишга эриша оладими ва уни яқин келажакда кучли бешлик лигаларида кўришимиз мумкинми? Ўзбек легионерларининг Европадаги бундай барқарор ўйинлари Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун қанчалик аҳамиятли? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиАзиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиБугун, 22:31Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиБугун, 20:50“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқдаБугун, 19:02“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирдиБугун, 16:47Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бугун, 16:42Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Бугун, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди