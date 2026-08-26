«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!
Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» 26 август куни Франциянинг «Лилль» клубидан 18 ёшли ярим ҳимоячи Айюб Буадди трансферини расман эълон қилди. Узоқ муддатли шартномага қўл қўйган марокашлик иқтидор эгаси клуб матбуот хизматига берган илк интервьюсида ўз ҳис-туйғуларини яширмади ва манчестерликлар сафига қўшилиш унинг болаликдаги энг катта мақсади бўлганини очиқлади.
Ёш вундеркинд «шаҳарликлар»нинг ўйин фалсафаси ва клубраҳбариятининг ишончи ҳақида тўлқинланиб гапирди.
«Дунёнинг энг яхши клуби сафидаман»
Буадди «Этиҳад»га кўчиб ўтиш қарори унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси эканини таъкидлади:
«Мен учун „Манчестер Сити“ — дунёнинг энг яхши клуби. Бу ерда бўлиш ва ниҳоят ўзимни „Манчестер Сити“ футболчиси деб атай олиш — ҳақиқий орзунинг рўёбидир. Узоқ йиллардан бери бу жамоани катта қизиқиш билан кузатиб келаман ва унинг майдондаги намойиш этадиган бетакрор ўйин услуби менга ҳар доим жуда ёққан. „Сити“ ҳар бир баҳсда фақат сифатли ва ҳужумкор футбол кўрсатишга интилади», — деди Буадди.
«Мареска — дунёнинг энг яхши мураббийи»: Буаддининг «Этиҳад»га интизорлиги
Марокаш миллий терма жамоаси аъзоси жамоа бош мураббийига бўлган юксак ҳурматини ҳам изҳор этди:
Бош мураббий омили: Буадди «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Марескани замонавий футболнинг энг кучли мутахассиси деб атаб, унинг қўл остида ўз маҳоратини янада юқори даражага олиб чиқишга тайёрлигини билдирди;
«Этиҳад»даги илк дақиқалар: 18 ёшли ярим ҳимоячи манчестерлик мухлислар қаршисида, «Этиҳад Стэдиум» майдонида кўк либосда тўп суришни интиқлик билан кутаётганини алоҳида таъкидлади.
«Манчестер Сити» майдон марказини ёшартириш ва янги тактик куч қўшиш мақсадида амалга оширган ушбу трансфер келажак йиллар учун улкан пойдевор сифатида баҳоланмоқда.
…