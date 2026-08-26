«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!

·0·Спорт
«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!

Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» 26 август куни Франциянинг «Лилль» клубидан 18 ёшли ярим ҳимоячи Айюб Буадди трансферини расман эълон қилди. Узоқ муддатли шартномага қўл қўйган марокашлик иқтидор эгаси клуб матбуот хизматига берган илк интервьюсида ўз ҳис-туйғуларини яширмади ва манчестерликлар сафига қўшилиш унинг болаликдаги энг катта мақсади бўлганини очиқлади.

Ёш вундеркинд «шаҳарликлар»нинг ўйин фалсафаси ва клубраҳбариятининг ишончи ҳақида тўлқинланиб гапирди.

«Дунёнинг энг яхши клуби сафидаман»

Буадди «Этиҳад»га кўчиб ўтиш қарори унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси эканини таъкидлади:

«Мен учун „Манчестер Сити“ — дунёнинг энг яхши клуби. Бу ерда бўлиш ва ниҳоят ўзимни „Манчестер Сити“ футболчиси деб атай олиш — ҳақиқий орзунинг рўёбидир. Узоқ йиллардан бери бу жамоани катта қизиқиш билан кузатиб келаман ва унинг майдондаги намойиш этадиган бетакрор ўйин услуби менга ҳар доим жуда ёққан. „Сити“ ҳар бир баҳсда фақат сифатли ва ҳужумкор футбол кўрсатишга интилади», — деди Буадди.

«Мареска — дунёнинг энг яхши мураббийи»: Буаддининг «Этиҳад»га интизорлиги

Марокаш миллий терма жамоаси аъзоси жамоа бош мураббийига бўлган юксак ҳурматини ҳам изҳор этди:

  • Бош мураббий омили: Буадди «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Марескани замонавий футболнинг энг кучли мутахассиси деб атаб, унинг қўл остида ўз маҳоратини янада юқори даражага олиб чиқишга тайёрлигини билдирди;

  • «Этиҳад»даги илк дақиқалар: 18 ёшли ярим ҳимоячи манчестерлик мухлислар қаршисида, «Этиҳад Стэдиум» майдонида кўк либосда тўп суришни интиқлик билан кутаётганини алоҳида таъкидлади.

«Манчестер Сити» майдон марказини ёшартириш ва янги тактик куч қўшиш мақсадида амалга оширган ушбу трансфер келажак йиллар учун улкан пойдевор сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Бугун, 18:59Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Бугун, 17:51Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Бугун, 15:28Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБугун, 14:24Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди