Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими
Англиянинг Манчестер Сити клуби ҳужумчиси Эрлинг Холанд фаолиятини Испаниянинг гранд клубларидан бирида давом эттириши эҳтимоли доимо мавжуд. Goal.com хабар беришича, собиқ футболчи Диетмар Хаман норвегиялик тўпурарнинг келажаги ва унинг Каталониянинг Барселона ёки Мадриднинг Реал клублари қизиқишига қандай муносабат билдириши мумкинлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эрлинг Холанд 2022 йилнинг ёзида отаси Алф-Инге изидан бориб, Манчестер Сити сафига келиб қўшилганди. Ошкора қилинган трансфер қиймати 51 миллион фунт стерлингни ташкил этган бу келишув замонавий футбол бозорида ҳақиқий топилма бўлиб чиқди. Пеп Гуардиола бошчилигидаги жамоадаги илк мавсумиёқ ҳужумчи Премер-лига, Англия кубоги ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозониб, требле қайд этди ҳамда 52 та гол уришга муваффақ бўлди.
Шундан бери кучли ҳужумчи атрофида кўплаб рекордлар янгиланиб, Англия чемпионатида тезкорлик билан юздан ортиқ голлар киритилди. Футболчи клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлиб, унинг амалдаги келишуви 2034 йилгача мўлжалланган. Бироқ, шартноманинг охиригача бажарилишига ҳеч қандай кафолат йўқ, чунки Испания клубларининг қизиқиши ҳақидаги гап-сўзлар тингани йўқ.
Испания грандлари ва янги чақирувларКеласи ёзда 27 ёшни қаршилайдиган Эрлинг Холанд Манчестердаги бешинчи мавсумини якунлайди. Айнан шу даврда футболчи ўзи учун янги синов эшикларини очиши ва Камп Ноу ёки Сантяго Бернабеу стадионларига йўл олиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда. Собиқ ярим ҳимоячи Диетмар Хаман Бетиниа билан ҳамкорликдаги суҳбатда бу борадаги саволга ўз муносабатини билдирди.
Хаманинг фикрича, футболчи Манчестер Сити сафида барча совринларни қўлга киритиб бўлди. Чемпионат ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозонганидан сўнг, муайян вақт ўтгач, ўйинчида янги мотивация ва ўзгаришларга интилиш пайдо бўлиши табиий жараёндир. Гарчи унинг узоқ муддатли шартномаси мавжуд бўлса-да, Барселона ёки Реал Мадрид каби жамоалар эшик қоқса, ҳар қандай футболчи учун бу жиддий қадам бўлиши мумкин.
Шунга қарамай, трансфер масаласи фақатгина футболчининг хоҳишига боғлиқ эмас. Манчестер Сити клубининг розилигисиз ва амал қилиб турган улкан шартнома шартларини инобатга олган ҳолда, бу ўтиш бироз мураккаб кечиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Холанднинг трансфер нархи ҳам арзон бўлмаслиги аниқ, бу эса Испания клублари учун қўшимча қийинчилик туғдириши мумкин.
…