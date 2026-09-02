Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими

·3·Спорт
Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими

Англиянинг Манчестер Сити клуби ҳужумчиси Эрлинг Холанд фаолиятини Испаниянинг гранд клубларидан бирида давом эттириши эҳтимоли доимо мавжуд. Goal.com хабар беришича, собиқ футболчи Диетмар Хаман норвегиялик тўпурарнинг келажаги ва унинг Каталониянинг Барселона ёки Мадриднинг Реал клублари қизиқишига қандай муносабат билдириши мумкинлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эрлинг Холанд 2022 йилнинг ёзида отаси Алф-Инге изидан бориб, Манчестер Сити сафига келиб қўшилганди. Ошкора қилинган трансфер қиймати 51 миллион фунт стерлингни ташкил этган бу келишув замонавий футбол бозорида ҳақиқий топилма бўлиб чиқди. Пеп Гуардиола бошчилигидаги жамоадаги илк мавсумиёқ ҳужумчи Премер-лига, Англия кубоги ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозониб, требле қайд этди ҳамда 52 та гол уришга муваффақ бўлди.

Шундан бери кучли ҳужумчи атрофида кўплаб рекордлар янгиланиб, Англия чемпионатида тезкорлик билан юздан ортиқ голлар киритилди. Футболчи клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлиб, унинг амалдаги келишуви 2034 йилгача мўлжалланган. Бироқ, шартноманинг охиригача бажарилишига ҳеч қандай кафолат йўқ, чунки Испания клубларининг қизиқиши ҳақидаги гап-сўзлар тингани йўқ.

Испания грандлари ва янги чақирувлар

Келаси ёзда 27 ёшни қаршилайдиган Эрлинг Холанд Манчестердаги бешинчи мавсумини якунлайди. Айнан шу даврда футболчи ўзи учун янги синов эшикларини очиши ва Камп Ноу ёки Сантяго Бернабеу стадионларига йўл олиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда. Собиқ ярим ҳимоячи Диетмар Хаман Бетиниа билан ҳамкорликдаги суҳбатда бу борадаги саволга ўз муносабатини билдирди.

Хаманинг фикрича, футболчи Манчестер Сити сафида барча совринларни қўлга киритиб бўлди. Чемпионат ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозонганидан сўнг, муайян вақт ўтгач, ўйинчида янги мотивация ва ўзгаришларга интилиш пайдо бўлиши табиий жараёндир. Гарчи унинг узоқ муддатли шартномаси мавжуд бўлса-да, Барселона ёки Реал Мадрид каби жамоалар эшик қоқса, ҳар қандай футболчи учун бу жиддий қадам бўлиши мумкин.

Шунга қарамай, трансфер масаласи фақатгина футболчининг хоҳишига боғлиқ эмас. Манчестер Сити клубининг розилигисиз ва амал қилиб турган улкан шартнома шартларини инобатга олган ҳолда, бу ўтиш бироз мураккаб кечиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Холанднинг трансфер нархи ҳам арзон бўлмаслиги аниқ, бу эса Испания клублари учун қўшимча қийинчилик туғдириши мумкин.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиРеал МадридБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Бугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди