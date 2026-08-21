UFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлди
Пенсильвания штати Атлетика комиссияси (PSAC) Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган «UFC 330» турнири иштирокчиларига тайинланган расмий тиббий дисквалификациялар рўйхатини эълон қилди. MMAJunkie нашрининг хабар беришича, ярим ўрта вазн тоифасида чемпионликни ҳимоя қилган россиялик Ислам Махачевга жароҳати сабабли мажбурий тиббий чеклов белгиланди.
Қовурға жароҳати ва 30 кунлик чеклов
Мусобақанинг марказий жангида ирландиялик даъвогар Йен Мачадо Гэррини очколар ҳисобида мағлуб этган Махачев жангдан сўнг тиббий кўрикдан ўтказилган. Натижада чемпионнинг қовурғалар соҳасида жароҳат аниқланиб, унга 30 кун давомида ҳар қандай жанглар ва тўлиқ контактли машғулотлардан четлатиш (тиббий дисквалификация) чораси қўлланилди. Қизиғи шундаки, мағлубиятга учраган Йен Гэррига ҳеч қандай тиббий тақиқ берилмаган.
UFC 330: Ислам Махачев ва жангнинг асосий тафсилотлари
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Турнир ва манзил
UFC 330, Филадельфия (Пенсильвания штати, АҚШ)
Жанг натижаси
Ислам Махачев Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан енгди
Ташхис ва чеклов
Қовурға соҳасидаги жароҳат сабабли 30 кунлик тиббий дисквалификация
Рақиб ҳолати
Йен Мачадо Гэррига тиббий дисквалификация қўлланилмади
Кетма-кет ғалабалар
UFC'да кетма-кет 17 та ғалаба (лига рекорди)
Умумий ММА рекорди
29 та ғалаба ва 1 та мағлубият
Тарихий серия давом этмоқда
Мазкур муваффақият орқали Ислам Махачев UFC ташкилотидаги кетма-кет ғалабали сериясини 17 тага етказиб, промоушен тарихидаги энг узун юришлардан бирини давом эттирмоқда. Унинг профессионал ММАдаги умумий кўрсаткичи эса 29 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубиятни ташкил этади. Қисқа муддатли тиббий танаффусдан сўнг чемпион яна машғулотларга қайтади.
Сизнингча, Ислам Махачев ярим ўрта вазн тоифасидаги камарини яна қанча вақт давомида муваффақиятли ҳимоя қила олади ва унга қарши энг жиддий хавф туғдирувчи кейинги рақиб ким бўлиши мумкин?
Ўз таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА ихлосмандларига ушбу сўнгги ҳарбий-спорт янгилигини дарҳол улашинг!
…