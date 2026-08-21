UFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлди

·1·Спорт
UFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлди

Пенсильвания штати Атлетика комиссияси (PSAC) Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган «UFC 330» турнири иштирокчиларига тайинланган расмий тиббий дисквалификациялар рўйхатини эълон қилди. MMAJunkie нашрининг хабар беришича, ярим ўрта вазн тоифасида чемпионликни ҳимоя қилган россиялик Ислам Махачевга жароҳати сабабли мажбурий тиббий чеклов белгиланди.

Қовурға жароҳати ва 30 кунлик чеклов

Мусобақанинг марказий жангида ирландиялик даъвогар Йен Мачадо Гэррини очколар ҳисобида мағлуб этган Махачев жангдан сўнг тиббий кўрикдан ўтказилган. Натижада чемпионнинг қовурғалар соҳасида жароҳат аниқланиб, унга 30 кун давомида ҳар қандай жанглар ва тўлиқ контактли машғулотлардан четлатиш (тиббий дисквалификация) чораси қўлланилди. Қизиғи шундаки, мағлубиятга учраган Йен Гэррига ҳеч қандай тиббий тақиқ берилмаган.

UFC 330: Ислам Махачев ва жангнинг асосий тафсилотлари

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Турнир ва манзил

UFC 330, Филадельфия (Пенсильвания штати, АҚШ)

Жанг натижаси

Ислам Махачев Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан енгди

Ташхис ва чеклов

Қовурға соҳасидаги жароҳат сабабли 30 кунлик тиббий дисквалификация

Рақиб ҳолати

Йен Мачадо Гэррига тиббий дисквалификация қўлланилмади

Кетма-кет ғалабалар

UFC'да кетма-кет 17 та ғалаба (лига рекорди)

Умумий ММА рекорди

29 та ғалаба ва 1 та мағлубият

Тарихий серия давом этмоқда

Мазкур муваффақият орқали Ислам Махачев UFC ташкилотидаги кетма-кет ғалабали сериясини 17 тага етказиб, промоушен тарихидаги энг узун юришлардан бирини давом эттирмоқда. Унинг профессионал ММАдаги умумий кўрсаткичи эса 29 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубиятни ташкил этади. Қисқа муддатли тиббий танаффусдан сўнг чемпион яна машғулотларга қайтади.

Сизнингча, Ислам Махачев ярим ўрта вазн тоифасидаги камарини яна қанча вақт давомида муваффақиятли ҳимоя қила олади ва унга қарши энг жиддий хавф туғдирувчи кейинги рақиб ким бўлиши мумкин?

Ўз таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА ихлосмандларига ушбу сўнгги ҳарбий-спорт янгилигини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиРўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиБугун, 18:00Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Бугун, 17:49Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаБугун, 17:46Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариБугун, 17:42Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиЧелси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиБугун, 17:34Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиКристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)