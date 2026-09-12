2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди

·2·Спорт
2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди

2030-йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашуви қаерда ўтказилиши борасидаги баҳслар кескин тус олмоқда. BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Марокаш бош вазири Азиз Ахануш мамлакат футбол федерацияси раҳбарининг турнир финали ҳақидаги шошма-шошарлар баёнотларидан сўнг расман аралашишга мажбур бўлди. Ҳукумат раҳбари мамлакат футбол бошлиғига ҳали расман тасдиқланмаган масалалар юзасидан оммавий ва асоссиз вадалар беришни тўхтатиш ҳақида қатъий огоҳлантириш берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 2030-йилги мундиал футбол тарихидаги юбилей мусобақаси бўлиб, унга Марокаш билан бир қаторда Испания ва Португалия мезбонлик қилади. Шунингдек, турнирнинг дастлабки ўйинлари унинг тарихига ҳурмат кўрсатиш мақсадида Жанубий Америка давлатларида ҳам ўтказилиши белгиланган. Бироқ ҳал қилувчи финал баҳси қайси стадионда бўлиши ҳозирча FIFA томонидан расман эълон қилингани йўқ.

Сиёсий минбарлардан янграган даъволар

Можаро Марокаш Қироллик футбол федерацияси (РМФФ) президенти Фоузи Лекжаа сиёсий партия тадбирларининг бирида чиқиш қилиб, Касабланкадаги янги стадион финал учрашувига мезбонлик қилиш «шарафига» муяссар бўлишини даъво қилганидан кейин келиб чиқди. Бундай кескин ва келишилмаган баёнотлар Европадаги ҳамкорлар билан дипломатик тушунмовчиликларни келтириб чиқариши мумкин эди.

Бош вазир Азиз Ахануш оммавий митингдаги нутқида ушбу ҳолатга ўта кескин муносабат билдириб, қуйидагиларни таъкидлади: «Биз ҳали иттифоқчиларимиз Испания ва Португалия билан бу масалани муҳокама қилмаган бир пайтда, Марокашда катта финал ўйинини ўтказишни таклиф қилманг. Биродарлар, бироз ҳурмат бўлиши керак. Сайловолди вадаларидан фойдаланиб, оёғимиз остидан гиламни тортиб олишни тўхтатинг. Булар улкан масалалар».

Испания томонининг ҳам ўз даъволари бор

Айни пайтда Шимолий Африка давлати 2010-йилда Жанубий Африка Республикаси мезбонлик қилганидан буён илк бор мундиал финалини қитъага олиб келиш учун бор кучини сарфламоқда. Бироқ Испания футбол расмийлари ҳам ҳал қилувчи баҳс айнан уларнинг заминида ўтишига қатъий июнон қилишмоқда. Испания қироллик футбол федерацияси (РFEФ) раҳбари Рафаел Лусан Кадена СEР радиосига берган интервюсида бу борадаги ўз фикрини очиқ баён этди.

«Гарчи ҳали ҳеч қандай қарор қабул қилинмаган бўлса-да, мен Испания финал учун муносиб жой деб ҳисоблайман ва бошқача бўлиши ҳам мумкин эмас», деди Лусан. Унинг сўзларига кўра, мамлакатнинг йирик тадбирларни ташкил этиш салоҳияти шубҳа остига олинмайди. Шунингдек, испан томонининг позицияси уларнинг эркаклар миллий терма жамоасининг сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳамда Мадридда янгиланган Сантиаго Бернабеу ва Барселодаги Spotify Камп Ноу каби жаҳон даражасидаги стадионлари мавжудлиги билан янада мустаҳкамланмоқда.

FIFA эса ҳозирча бу борада якуний баёнот беришга шошилмаяпти. Халқаро футбол ташкилоти фақатгина тегишли қарор ўз вақтида эълон қилинишини таъкидлаш билан чекланмоқда.

ЖЧ-2030МарокашИспанияFIFAФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 00:20Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниКеча, 23:53«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этдиКеча, 21:27«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этдиКеча, 21:25Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотКеча, 20:36Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди