2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди
2030-йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашуви қаерда ўтказилиши борасидаги баҳслар кескин тус олмоқда. BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Марокаш бош вазири Азиз Ахануш мамлакат футбол федерацияси раҳбарининг турнир финали ҳақидаги шошма-шошарлар баёнотларидан сўнг расман аралашишга мажбур бўлди. Ҳукумат раҳбари мамлакат футбол бошлиғига ҳали расман тасдиқланмаган масалалар юзасидан оммавий ва асоссиз вадалар беришни тўхтатиш ҳақида қатъий огоҳлантириш берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 2030-йилги мундиал футбол тарихидаги юбилей мусобақаси бўлиб, унга Марокаш билан бир қаторда Испания ва Португалия мезбонлик қилади. Шунингдек, турнирнинг дастлабки ўйинлари унинг тарихига ҳурмат кўрсатиш мақсадида Жанубий Америка давлатларида ҳам ўтказилиши белгиланган. Бироқ ҳал қилувчи финал баҳси қайси стадионда бўлиши ҳозирча FIFA томонидан расман эълон қилингани йўқ.
Сиёсий минбарлардан янграган даъволарМожаро Марокаш Қироллик футбол федерацияси (РМФФ) президенти Фоузи Лекжаа сиёсий партия тадбирларининг бирида чиқиш қилиб, Касабланкадаги янги стадион финал учрашувига мезбонлик қилиш «шарафига» муяссар бўлишини даъво қилганидан кейин келиб чиқди. Бундай кескин ва келишилмаган баёнотлар Европадаги ҳамкорлар билан дипломатик тушунмовчиликларни келтириб чиқариши мумкин эди.
Бош вазир Азиз Ахануш оммавий митингдаги нутқида ушбу ҳолатга ўта кескин муносабат билдириб, қуйидагиларни таъкидлади: «Биз ҳали иттифоқчиларимиз Испания ва Португалия билан бу масалани муҳокама қилмаган бир пайтда, Марокашда катта финал ўйинини ўтказишни таклиф қилманг. Биродарлар, бироз ҳурмат бўлиши керак. Сайловолди вадаларидан фойдаланиб, оёғимиз остидан гиламни тортиб олишни тўхтатинг. Булар улкан масалалар».
Испания томонининг ҳам ўз даъволари борАйни пайтда Шимолий Африка давлати 2010-йилда Жанубий Африка Республикаси мезбонлик қилганидан буён илк бор мундиал финалини қитъага олиб келиш учун бор кучини сарфламоқда. Бироқ Испания футбол расмийлари ҳам ҳал қилувчи баҳс айнан уларнинг заминида ўтишига қатъий июнон қилишмоқда. Испания қироллик футбол федерацияси (РFEФ) раҳбари Рафаел Лусан Кадена СEР радиосига берган интервюсида бу борадаги ўз фикрини очиқ баён этди.
«Гарчи ҳали ҳеч қандай қарор қабул қилинмаган бўлса-да, мен Испания финал учун муносиб жой деб ҳисоблайман ва бошқача бўлиши ҳам мумкин эмас», деди Лусан. Унинг сўзларига кўра, мамлакатнинг йирик тадбирларни ташкил этиш салоҳияти шубҳа остига олинмайди. Шунингдек, испан томонининг позицияси уларнинг эркаклар миллий терма жамоасининг сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳамда Мадридда янгиланган Сантиаго Бернабеу ва Барселодаги Spotify Камп Ноу каби жаҳон даражасидаги стадионлари мавжудлиги билан янада мустаҳкамланмоқда.
FIFA эса ҳозирча бу борада якуний баёнот беришга шошилмаяпти. Халқаро футбол ташкилоти фақатгина тегишли қарор ўз вақтида эълон қилинишини таъкидлаш билан чекланмоқда.
…