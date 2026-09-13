Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди
Испания Ла Лигасининг бешинчи тури доирасида "Реал Мадрид" ўз майдонида "Раё Валекано" жамоасини йирик — 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, "Сантяго Бернабеу" стадионида кечган учрашувда француз ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўйин қаҳрамонига айланиб, рақиб дарвозасига иккита гол киритди ва битта голли узатмага муаллифлик қилди. Мазкур ғалаба Мадрид клубига очколар сонини 12 тага етказиб, турнир жадвалида асосий рақиби "Барселона" билан тенглашиб олиш имконини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе ва ҳужум чизиғининг устунлиги"Real Betis"га қарши кечган сўнгги ўйиндаги кутилмаган мағлубиятдан сўнг, Хосе Моуринью шогирдлари майдонга бор эътиборини қаратиб тушди. Гарчи Европа чемпиорлар лигасида "Интер" устидан ғалаба қозонилган бўлса-да, жамоанинг ҳужумдаги самарадорлиги ва ўйин услуби борасида саволлар сақланиб турганди. Бироқ учрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ бу шубҳалар йўққа чиқарилди. Килиан Мбаппе ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этиб, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор тасдиқлади.
Мезбонлар ҳужумларни тезкорлик билан ташкил этиб, рақиб ҳимоясини саросимага сола бошлади. Натижада учрашувнинг 3-дақиқадаёқ фарқ иккитага ошди. Килиан Мбаппе майдон марказида тўпни эгаллаб, "Раё Валекано" ҳимоя чизиғини ёриб ўтувчи мукаммал узатмани Каррерасга етказиб берди ва у имкониятдан унумли фойдаланди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида, аниқроғи 35-дақиқада Винисиус Жуниорнинг қанотдан узатиб берган тўпини Жуд Беллингем дарвозага йўллаб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлимдаги қийинчиликлар ва якуний нуқтаТанаффусдан кейин майдонга тушган "Реал Мадрид" футболчиларида бироз хотиржамлик кузатилди ва бу рақибга имконият берди. 51-дақиқада Антонио Рюдигернинг хатосидан фойдаланган Камелё ҳисобни қисқартирди. Шундан сўнг "Раё Валекано" фаоллашиб, мадридликлар дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятлар яратди. Айниқса, дарвозабон Тибо Куртуа бир неча бор жамоани муқаррар голли вазиятлардан қутқариб қолди.
Ўйин охирига келиб, рақиб ҳисобни қисқартириш учун бутун жамоаси билан ҳужумга ўтди ва бу "Реал Мадрид"га қарши ҳужумларда бўш зоналардан фойдаланиш имконини берди. 90+1-дақиқада ўйин қаҳрамони Килиан Мбаппе ўзининг иккинчи голини уриб, якуний натижани ўрнатди. Француз ҳужумчиси ҳимоячилар қаршилигига қарамай, тўпни узоқ бурчакка аниқ йўллади ва ҳисобни 4:1ga етказди.
…