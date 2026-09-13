Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди

·3·Спорт
Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди

Испания Ла Лигасининг бешинчи тури доирасида "Реал Мадрид" ўз майдонида "Раё Валекано" жамоасини йирик — 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, "Сантяго Бернабеу" стадионида кечган учрашувда француз ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўйин қаҳрамонига айланиб, рақиб дарвозасига иккита гол киритди ва битта голли узатмага муаллифлик қилди. Мазкур ғалаба Мадрид клубига очколар сонини 12 тага етказиб, турнир жадвалида асосий рақиби "Барселона" билан тенглашиб олиш имконини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе ва ҳужум чизиғининг устунлиги

"Real Betis"га қарши кечган сўнгги ўйиндаги кутилмаган мағлубиятдан сўнг, Хосе Моуринью шогирдлари майдонга бор эътиборини қаратиб тушди. Гарчи Европа чемпиорлар лигасида "Интер" устидан ғалаба қозонилган бўлса-да, жамоанинг ҳужумдаги самарадорлиги ва ўйин услуби борасида саволлар сақланиб турганди. Бироқ учрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ бу шубҳалар йўққа чиқарилди. Килиан Мбаппе ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этиб, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор тасдиқлади.

Мезбонлар ҳужумларни тезкорлик билан ташкил этиб, рақиб ҳимоясини саросимага сола бошлади. Натижада учрашувнинг 3-дақиқадаёқ фарқ иккитага ошди. Килиан Мбаппе майдон марказида тўпни эгаллаб, "Раё Валекано" ҳимоя чизиғини ёриб ўтувчи мукаммал узатмани Каррерасга етказиб берди ва у имкониятдан унумли фойдаланди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида, аниқроғи 35-дақиқада Винисиус Жуниорнинг қанотдан узатиб берган тўпини Жуд Беллингем дарвозага йўллаб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.

Иккинчи бўлимдаги қийинчиликлар ва якуний нуқта

Танаффусдан кейин майдонга тушган "Реал Мадрид" футболчиларида бироз хотиржамлик кузатилди ва бу рақибга имконият берди. 51-дақиқада Антонио Рюдигернинг хатосидан фойдаланган Камелё ҳисобни қисқартирди. Шундан сўнг "Раё Валекано" фаоллашиб, мадридликлар дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятлар яратди. Айниқса, дарвозабон Тибо Куртуа бир неча бор жамоани муқаррар голли вазиятлардан қутқариб қолди.

Ўйин охирига келиб, рақиб ҳисобни қисқартириш учун бутун жамоаси билан ҳужумга ўтди ва бу "Реал Мадрид"га қарши ҳужумларда бўш зоналардан фойдаланиш имконини берди. 90+1-дақиқада ўйин қаҳрамони Килиан Мбаппе ўзининг иккинчи голини уриб, якуний натижани ўрнатди. Француз ҳужумчиси ҳимоячилар қаршилигига қарамай, тўпни узоқ бурчакка аниқ йўллади ва ҳисобни 4:1ga етказди.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаРаё ВалеканоХосе Моуринью
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБугун, 00:55Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 00:19«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиКеча, 21:13АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангКеча, 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?