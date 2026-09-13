Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди
Англия Премьер-лигасининг 4-турида чемпионликни ҳимоя қилаётган Лондоннинг «Арсенал» клуби навбатдаги жиддий ва мураккаб синовдан муваффақиятли ўтиб олди. Микель Артета шогирдлари сафарда муросасиз ва курашчан «Сандерленд» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобидаги қийин, аммо ниҳоятда муҳим ғалабани қўлга киритди. Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий воқеалар иккинчи бўлим бошига тўғри келди: дастлаб лондонликлар посбони Давид Райя ўз дарвозасига белгиланган пенальтини қаҳрамонона қайтарган бўлса, орадан атиги икки дақиқа ўтиб, танаффусда захирадан тушган Бруно Гимараэс ҳисобни очди. Баҳснинг энг сўнгги сонияларида эса Букайо Сака пенальтидан унумли фойдаланиб, «қора мушуклар»га ҳеч қандай имконият қолдирмади. Тўрт турдан сўнг 12 очко жамғарган лондонликлар АПЛ жадвалида яккапешқадамликни мустаҳкамлади. Хўш, Давид Райянинг сейви ўйин руҳиятини қандай ўзгартириб юборди, Артетанинг тактик ўзгаришлари қандай самара берди ва нима сабабдан бу мавсум «Арсенал»ни тўхтатиш янада мушкул бўлмоқда?
Райянинг нажоти ва Гимараэснинг жавоби: 120 сониялик ҳал қилувчи бурилиш
«Стэдиум оф Лайт» стадионида кечган беллашув иккинчи бўлимда ўзининг кульминацион нуқтасига етди:
56-дақиқадаги пенальти сейви: «Сандерленд» мезбон сифатида ҳисобни очиш учун қулай имкониятга эга бўлди, бироқ «қора мушуклар» футболчиси Ле Фее томонидан 11 метрлик нуқтадан йўлланган зарбани Давид Райя маҳорат кўрсатиб қайтарди;
Артетанинг аниқ нишони: Танаффусда Люис-Скелли ўрнига майдонга туширилган Бруно Гимараэс мураббий ишончини оқлади — у 58-дақиқада, Райянинг сейвидан бор-йўғи икки дақиқа ўтиб рақиб дарвозасини ишғол қилди (0:1);
90+7-дақиқадаги сўнгги зарба: Учрашувнинг ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларида «тўпчилар» фойдасига пенальти белгиланди — Букайо Сака 90+7-дақиқада совуққонлик билан тўпни тўрга жойлаб, баҳс тақдирига якуний нуқтани қўйди (0:2).
«Арсенал»нинг юлдузли захираси ва жамоалар таркиби
Микель Артета таркибнинг чуқурлиги ва тактик ўзгаришлар ёрдамида рақибни мувозанатдан чиқарди:
«Арсенал» таркиби: Райя, Уайт (Тимбер, 46), Конса, Габриэл, Калафиори, Райс (Субименди, 82), Люис-Скелли (Гимараэс, 46), Эдегор (Мерино, 85), Сака, Цолис (Эзе, 81), Хаверц;
Мураббийнинг кучли ротацияси: Тимбер, Гимараэс, Эзе, Субименди ва Мерино каби юқори савияли ижрочиларнинг захирадан майдонга туширилиши ўйин суръатининг пасайишига йўл қўймади;
«Сандерленд»нинг қаршилиги: Руфс, Менье (Фофана, 76), Мукиэле, Дансо, Баллард, Рейналдо, Жака, ле Фее, Ангуло (Изидор, 69), Бробби, Садики. Мезбонлар таркибида Гранит Жака ва Мукиэле каби номдор футболчилар бўлишига қарамай, якунда маҳорат фарқи ўз сўзини айтди.
12 очколик максимум: «Арсенал» яккапешқадам, рақиблар ортда қолмоқда
Ушбу сафар ғалабаси пойтахт жамоасининг мавсум стартидаги дадил одимларини мустаҳкамлади:
Тўрт ўйинда тўртта ғалаба: Микель Артета жамоаси очко йўқотмасдан 12 очко жамғарди ва турнир жадвалининг 1-поғонасида яккапешқадамлик қилмоқда;
«Ливерпул» ва «Челси»нинг очко йўқотиши фонида: Асосий рақобатчилар ўз уйларида дуранг ўйнаб, қимматли очколарни бой бераётган бир вақтда, «Арсенал»нинг оғир сафарда хатосиз ўйнаши чемпионлик пойгасидаги фарқни оширишга хизмат қилмоқда;
«Сандерленд» 14-ўринда: Тўрт турдан сўнг 4 очко тўплаган «қора мушуклар» мусобақа жадвалининг 14-ўрнида қолди.
Давид Райянинг дарвозадаги ишончли ҳаракатлари ва ҳужумчиларнинг совуққонлиги «Арсенал»ни бу йил ҳам Англия тахтини ҳеч кимга бермаслик ниятида эканини яққол намоён этмоқда.
Сизнингча, 56-дақиқада пенальтини қайтарган Давид Райя «Арсенал»ни очко йўқотишдан қутқариб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси бўлдими? Бу мавсумда 100 фоизлик натижа кўрсатаётган Микель Артета шогирдлари чемпионликни яна ўз қўлида сақлаб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ пешқадамининг ушбу қийин ғалабаси таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…