Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди

·8·Спорт
Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди

Англия Премьер-лигасининг 4-турида чемпионликни ҳимоя қилаётган Лондоннинг «Арсенал» клуби навбатдаги жиддий ва мураккаб синовдан муваффақиятли ўтиб олди. Микель Артета шогирдлари сафарда муросасиз ва курашчан «Сандерленд» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобидаги қийин, аммо ниҳоятда муҳим ғалабани қўлга киритди. Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий воқеалар иккинчи бўлим бошига тўғри келди: дастлаб лондонликлар посбони Давид Райя ўз дарвозасига белгиланган пенальтини қаҳрамонона қайтарган бўлса, орадан атиги икки дақиқа ўтиб, танаффусда захирадан тушган Бруно Гимараэс ҳисобни очди. Баҳснинг энг сўнгги сонияларида эса Букайо Сака пенальтидан унумли фойдаланиб, «қора мушуклар»га ҳеч қандай имконият қолдирмади. Тўрт турдан сўнг 12 очко жамғарган лондонликлар АПЛ жадвалида яккапешқадамликни мустаҳкамлади. Хўш, Давид Райянинг сейви ўйин руҳиятини қандай ўзгартириб юборди, Артетанинг тактик ўзгаришлари қандай самара берди ва нима сабабдан бу мавсум «Арсенал»ни тўхтатиш янада мушкул бўлмоқда?

Райянинг нажоти ва Гимараэснинг жавоби: 120 сониялик ҳал қилувчи бурилиш

«Стэдиум оф Лайт» стадионида кечган беллашув иккинчи бўлимда ўзининг кульминацион нуқтасига етди:

  • 56-дақиқадаги пенальти сейви: «Сандерленд» мезбон сифатида ҳисобни очиш учун қулай имкониятга эга бўлди, бироқ «қора мушуклар» футболчиси Ле Фее томонидан 11 метрлик нуқтадан йўлланган зарбани Давид Райя маҳорат кўрсатиб қайтарди;

  • Артетанинг аниқ нишони: Танаффусда Люис-Скелли ўрнига майдонга туширилган Бруно Гимараэс мураббий ишончини оқлади — у 58-дақиқада, Райянинг сейвидан бор-йўғи икки дақиқа ўтиб рақиб дарвозасини ишғол қилди (0:1);

  • 90+7-дақиқадаги сўнгги зарба: Учрашувнинг ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларида «тўпчилар» фойдасига пенальти белгиланди — Букайо Сака 90+7-дақиқада совуққонлик билан тўпни тўрга жойлаб, баҳс тақдирига якуний нуқтани қўйди (0:2).

«Арсенал»нинг юлдузли захираси ва жамоалар таркиби

Микель Артета таркибнинг чуқурлиги ва тактик ўзгаришлар ёрдамида рақибни мувозанатдан чиқарди:

  • «Арсенал» таркиби: Райя, Уайт (Тимбер, 46), Конса, Габриэл, Калафиори, Райс (Субименди, 82), Люис-Скелли (Гимараэс, 46), Эдегор (Мерино, 85), Сака, Цолис (Эзе, 81), Хаверц;

  • Мураббийнинг кучли ротацияси: Тимбер, Гимараэс, Эзе, Субименди ва Мерино каби юқори савияли ижрочиларнинг захирадан майдонга туширилиши ўйин суръатининг пасайишига йўл қўймади;

  • «Сандерленд»нинг қаршилиги: Руфс, Менье (Фофана, 76), Мукиэле, Дансо, Баллард, Рейналдо, Жака, ле Фее, Ангуло (Изидор, 69), Бробби, Садики. Мезбонлар таркибида Гранит Жака ва Мукиэле каби номдор футболчилар бўлишига қарамай, якунда маҳорат фарқи ўз сўзини айтди.

12 очколик максимум: «Арсенал» яккапешқадам, рақиблар ортда қолмоқда

Ушбу сафар ғалабаси пойтахт жамоасининг мавсум стартидаги дадил одимларини мустаҳкамлади:

  • Тўрт ўйинда тўртта ғалаба: Микель Артета жамоаси очко йўқотмасдан 12 очко жамғарди ва турнир жадвалининг 1-поғонасида яккапешқадамлик қилмоқда;

  • «Ливерпул» ва «Челси»нинг очко йўқотиши фонида: Асосий рақобатчилар ўз уйларида дуранг ўйнаб, қимматли очколарни бой бераётган бир вақтда, «Арсенал»нинг оғир сафарда хатосиз ўйнаши чемпионлик пойгасидаги фарқни оширишга хизмат қилмоқда;

  • «Сандерленд» 14-ўринда: Тўрт турдан сўнг 4 очко тўплаган «қора мушуклар» мусобақа жадвалининг 14-ўрнида қолди.

Давид Райянинг дарвозадаги ишончли ҳаракатлари ва ҳужумчиларнинг совуққонлиги «Арсенал»ни бу йил ҳам Англия тахтини ҳеч кимга бермаслик ниятида эканини яққол намоён этмоқда.

Сизнингча, 56-дақиқада пенальтини қайтарган Давид Райя «Арсенал»ни очко йўқотишдан қутқариб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси бўлдими? Бу мавсумда 100 фоизлик натижа кўрсатаётган Микель Артета шогирдлари чемпионликни яна ўз қўлида сақлаб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ пешқадамининг ушбу қийин ғалабаси таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

АрсеналСандерлендМикель АртетаДавид Райя
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 03:54Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБугун, 00:55Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 00:19«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиКеча, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?