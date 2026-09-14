Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратда

·3·Спорт
Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратда

Англия Премер-лигасининг энг муросасиз қарама-қаршиликларидан бири бўлган Манчестер дербисида қабул қилинган мунозарали қарор футбол жамоатчилиги ва экспертларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди. Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд киритган гол ва учрашувдаги VAR хатоси нафақат мухлисларни, балки таниқли собиқ футболчиларни ҳам турғун ҳолатга солиб қўйди. Ўйин давомидаги ушбу вазият Англия футболида видеотакрорлар тизимининг ишлаш механизми ва ҳакамлар хатолари мавзусини яна бир бор қизғин муҳокама марказига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мунозарали вазият ва дастлабки қарор

Олд Траффорд стадионида кечган баҳснинг соатлик вақти ўтиб бораётган бир паллада ўйин тақдирига таъсир қилувчи асосий эпизод юз берди. Голландиялик тўпурар Эрлинг Холанд қийин бурчакдан тўпни рақиб дарвозасининг тўрига аниқ йўллади. Дастлаб ён чизиқ ҳаками ўйин ҳолатини тўхтатиб, оффсайд қайд этган эди ва бу мезбонлар мухлисларининг хурсандчилигига сабаб бўлганди. Бироқ VAR хонасидагилар вазиятни синчиклаб текшириб чиқиб, голни ҳисоблаш керак деган қарорга келишди.

Қайта кўришлар кўрсатишича, чаққон ҳужумчи Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Патрикк Доргу ойигача бўлган масофа туфайли ўйинда қолган ва чап қанотдан узатилган пастки узатмани муваффақиятли якунлаган. Гарчи норвегиялик футболчининг ҳолати қоидага зид эмаслиги аниқланган бўлса-да, вазиятнинг бошқа бир қатнашчиси асосий жанжал марказига айланди.

Энзо Фернандез эпизоди ва экспертлар муносабати

Goal.com хабар беришича, майдондаги асосий эътирозлар аргентиналик ярим ҳимоячи Энзо Фернандезнинг ҳаракатларига қаратилди. Жаҳон чемпиони бўлган футболчи ўйиндан ташқари ҳолатда туриб, ёнидан ўтиб кетаётган тўпга бош билан зарба беришга ҳаракат қилган. Унинг ватандоши Лисандро Мартинес эса рақиб билан курашишга мажбур бўлиб қолган эди. Бироқ ҳакамлар барча ҳолатларни инобатга олиб, голни қонуний деб топишди.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен ГОАЛ нашрига берган интервюсида мазкур қарордан қаттиқ ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, ҳакамлар аввалига Холанднинг ҳолатини текшириб, чизиқлар чизгани сабабли асосий эътиборни йўқотган бўлиши мумкин. Оуен бу каби вазиятлар ташқаридан кўринганидан анча мураккаб эканини тан олса-да, бу галги қарор ниҳоятда тушунарсиз чиққанини таъкидлади.

Майкл Оуеннинг кескин эътирози

Casino.org элчиси сифатида фаолият юритаётган Майкл Оуен Sky Sports телеканалида шарҳловчилик қилган Манчестер Юнайтед афсонаси Гари Невилленинг фикрларига қўшилди. Неввилл ҳам шундай йирик учрашувдаги қўпол хато ортидан расмий узр сўралиши кераклигини айтиб ўтган эди. Оуеннинг сўзларига кўра, вазият ўта яққол кўриниб турган эди.

“Учиш ҳолатидаги дивинг ҳеадердан яққолроқ нима бўлиши мумкин?!”, — дея ўз норозилигини билдирган эксперт Фернандез тўпга интилиб, ўзини ташлаганини ва бу оффсайд қоидасини бузишини очиқ айтди. У ҳакамлар нима учун буни сезмагани унинг тушунишидан йироқлигини қўшимча қилди. Ушбу воқеа Англия Премер-лигасида ҳакамлик ва VAR тизимининг шафоати масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўйди.

Эрлинг ХоландМайкл ОуенМанчестер УнитедМанчестер СитйVAR
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиБугун, 14:16Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиУсмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиБугун, 13:35Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиБугун, 13:17Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиБугун, 12:18Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?