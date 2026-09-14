Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратда
Англия Премер-лигасининг энг муросасиз қарама-қаршиликларидан бири бўлган Манчестер дербисида қабул қилинган мунозарали қарор футбол жамоатчилиги ва экспертларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди. Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд киритган гол ва учрашувдаги VAR хатоси нафақат мухлисларни, балки таниқли собиқ футболчиларни ҳам турғун ҳолатга солиб қўйди. Ўйин давомидаги ушбу вазият Англия футболида видеотакрорлар тизимининг ишлаш механизми ва ҳакамлар хатолари мавзусини яна бир бор қизғин муҳокама марказига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мунозарали вазият ва дастлабки қарорОлд Траффорд стадионида кечган баҳснинг соатлик вақти ўтиб бораётган бир паллада ўйин тақдирига таъсир қилувчи асосий эпизод юз берди. Голландиялик тўпурар Эрлинг Холанд қийин бурчакдан тўпни рақиб дарвозасининг тўрига аниқ йўллади. Дастлаб ён чизиқ ҳаками ўйин ҳолатини тўхтатиб, оффсайд қайд этган эди ва бу мезбонлар мухлисларининг хурсандчилигига сабаб бўлганди. Бироқ VAR хонасидагилар вазиятни синчиклаб текшириб чиқиб, голни ҳисоблаш керак деган қарорга келишди.
Қайта кўришлар кўрсатишича, чаққон ҳужумчи Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Патрикк Доргу ойигача бўлган масофа туфайли ўйинда қолган ва чап қанотдан узатилган пастки узатмани муваффақиятли якунлаган. Гарчи норвегиялик футболчининг ҳолати қоидага зид эмаслиги аниқланган бўлса-да, вазиятнинг бошқа бир қатнашчиси асосий жанжал марказига айланди.
Энзо Фернандез эпизоди ва экспертлар муносабатиGoal.com хабар беришича, майдондаги асосий эътирозлар аргентиналик ярим ҳимоячи Энзо Фернандезнинг ҳаракатларига қаратилди. Жаҳон чемпиони бўлган футболчи ўйиндан ташқари ҳолатда туриб, ёнидан ўтиб кетаётган тўпга бош билан зарба беришга ҳаракат қилган. Унинг ватандоши Лисандро Мартинес эса рақиб билан курашишга мажбур бўлиб қолган эди. Бироқ ҳакамлар барча ҳолатларни инобатга олиб, голни қонуний деб топишди.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен ГОАЛ нашрига берган интервюсида мазкур қарордан қаттиқ ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, ҳакамлар аввалига Холанднинг ҳолатини текшириб, чизиқлар чизгани сабабли асосий эътиборни йўқотган бўлиши мумкин. Оуен бу каби вазиятлар ташқаридан кўринганидан анча мураккаб эканини тан олса-да, бу галги қарор ниҳоятда тушунарсиз чиққанини таъкидлади.
Майкл Оуеннинг кескин эътирозиCasino.org элчиси сифатида фаолият юритаётган Майкл Оуен Sky Sports телеканалида шарҳловчилик қилган Манчестер Юнайтед афсонаси Гари Невилленинг фикрларига қўшилди. Неввилл ҳам шундай йирик учрашувдаги қўпол хато ортидан расмий узр сўралиши кераклигини айтиб ўтган эди. Оуеннинг сўзларига кўра, вазият ўта яққол кўриниб турган эди.
“Учиш ҳолатидаги дивинг ҳеадердан яққолроқ нима бўлиши мумкин?!”, — дея ўз норозилигини билдирган эксперт Фернандез тўпга интилиб, ўзини ташлаганини ва бу оффсайд қоидасини бузишини очиқ айтди. У ҳакамлар нима учун буни сезмагани унинг тушунишидан йироқлигини қўшимча қилди. Ушбу воқеа Англия Премер-лигасида ҳакамлик ва VAR тизимининг шафоати масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўйди.
Изоҳлар 0
…