Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона иқтидори Ламине Ямални 2026-йилги Олтин тўп мукофотининг асосий даъвогари деб атади.
- Баенанинг фикрича, Ламине Ямал, Родри ва Лионель Месси ушбу соврин учун муносиб номзодлардир.
- У Ламине Ямалнинг ноёб ҳаракатларини профессионал футболчилар орасида бошқаларда кўриб бўлмаслигини таъкидлади.
- Олтин тўп мукофотининг 70-соҳибини тақдирлаш маросими 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтади.
Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона иқтидори Ламине Ямални 2026-йилги Олтин тўп мукофотининг асосий даъвогари сифатида кўрсатди. ДAZН нашрига берган интервюсида футболчи ўзининг миллий жамоадаги шеригини ҳозирги кундаги дунёнинг энг кучли ўйинчиси деб эътироф этиб, уни Лионель Месси билан таққослади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, ушбу юқори баҳо 19 ёшли вингернинг сўнгги мавсумдаги ёрқин ўйинларидан сўнг янги қирраларини очиб берди. Ламине Ямал ўтган мавсумда ўз клуби сафида иккита ички совринни қўлга киритиб, терма жамоаси билан халқаро майдонларда ҳам улкан муваффақиятларга эришганди.
Мукофот учун асосий даъвогарларАлекс Баена келгуси Олтин тўп соврини учун ўзининг шахсий кучли учлигини маълум қилди. Унинг фикрича, совринга Ламине Ямал, Родри ва Лионель Месси муносиб.
- Ламине Ямал – дунёнинг энг яхши футболчиси сифатида биринчи ўринда.
- Родри – жаҳон чемпионатидаги юқори саввоси ва энг яхши ўйинчи мақоми учун.
- Лионель Месси – 39 ёшда ҳам кўпчилик эриша олмайдиган натижаларни кўрсатгани учун.
Атлетико Мадрид вакили ўзининг фақат Лионель Мессининг ўйинини томоша қилиш учунгина учрашувларни кузатиш одати бўлганини, ҳозирда эса айнан Ламине Ямал сабабли Барселона ўйинларини ўтказиб юбормаслигини тан олди. Бу каби эҳтиром ёш юлдузнинг нақадар юқори чўққига чиқаётганидан далолат беради.
Маълумот учун, Олтин тўп мукофотининг 70-соҳибини тақдирлаш маросими 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ямал ўтган мавсум давомида клуб ва терма жамоа сафида жами 24 та гол ва 18 та голли узатмага муаллифлик қилган.
Бироқ нуфузли тақдирлаш маросимидан олдин Алекс Баена ҳам, Ламине Ямал ҳам ўз клубларининг Ла Лига доирасидаги кескин чемпионат пойгасидаги муҳим учрашувларига эътибор қаратишлари лозим.
Изоҳлар 0
…