Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атади

·27·Спорт
Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона иқтидори Ламине Ямални 2026-йилги Олтин тўп мукофотининг асосий даъвогари деб атади.
  • Баенанинг фикрича, Ламине Ямал, Родри ва Лионель Месси ушбу соврин учун муносиб номзодлардир.
  • У Ламине Ямалнинг ноёб ҳаракатларини профессионал футболчилар орасида бошқаларда кўриб бўлмаслигини таъкидлади.
  • Олтин тўп мукофотининг 70-соҳибини тақдирлаш маросими 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтади.

Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона иқтидори Ламине Ямални 2026-йилги Олтин тўп мукофотининг асосий даъвогари сифатида кўрсатди. ДAZН нашрига берган интервюсида футболчи ўзининг миллий жамоадаги шеригини ҳозирги кундаги дунёнинг энг кучли ўйинчиси деб эътироф этиб, уни Лионель Месси билан таққослади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, ушбу юқори баҳо 19 ёшли вингернинг сўнгги мавсумдаги ёрқин ўйинларидан сўнг янги қирраларини очиб берди. Ламине Ямал ўтган мавсумда ўз клуби сафида иккита ички совринни қўлга киритиб, терма жамоаси билан халқаро майдонларда ҳам улкан муваффақиятларга эришганди.

Мукофот учун асосий даъвогарлар

Алекс Баена келгуси Олтин тўп соврини учун ўзининг шахсий кучли учлигини маълум қилди. Унинг фикрича, совринга Ламине Ямал, Родри ва Лионель Месси муносиб.

  • Ламине Ямал – дунёнинг энг яхши футболчиси сифатида биринчи ўринда.
  • Родри – жаҳон чемпионатидаги юқори саввоси ва энг яхши ўйинчи мақоми учун.
  • Лионель Месси – 39 ёшда ҳам кўпчилик эриша олмайдиган натижаларни кўрсатгани учун.
Баена ёш футболчининг иқтидорига Испания терма жамоасининг ёзги йиғинларида яқиндан гувоҳ бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ламинга хос ноёб ҳаракатларни профессионал футболчилар орасида бошқаларда кўриб бўлмайди.

Атлетико Мадрид вакили ўзининг фақат Лионель Мессининг ўйинини томоша қилиш учунгина учрашувларни кузатиш одати бўлганини, ҳозирда эса айнан Ламине Ямал сабабли Барселона ўйинларини ўтказиб юбормаслигини тан олди. Бу каби эҳтиром ёш юлдузнинг нақадар юқори чўққига чиқаётганидан далолат беради.

Маълумот учун, Олтин тўп мукофотининг 70-соҳибини тақдирлаш маросими 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ямал ўтган мавсум давомида клуб ва терма жамоа сафида жами 24 та гол ва 18 та голли узатмага муаллифлик қилган.

Бироқ нуфузли тақдирлаш маросимидан олдин Алекс Баена ҳам, Ламине Ямал ҳам ўз клубларининг Ла Лига доирасидаги кескин чемпионат пойгасидаги муҳим учрашувларига эътибор қаратишлари лозим.

Ламине ЯмалАлекс БаенаОлтин тўпЛионель МессиЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтдиБугун, 11:17Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиАбдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиБугун, 11:11Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Бугун, 11:07Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?Бугун, 10:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг