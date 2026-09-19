Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Starlink компанияси Япониянинг ау (КДДИ) оператори билан ҳамкорликда Осиё минтақасида Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошларини жорий этади.
- Ушбу янги авлод тизими олдинги версияга нисбатан битта космик аппаратнинг ўтказувчанлик қобилиятини 20 бараварга, маълумот узатиш зичлигини эса 100 бараварга оширади.
- Натижада, оддий смартфонлар орқали юқори тезликдаги интернет, ВоЛТЕ қўнғироқлари ва видеоларни узлуксиз транслация қилиш имконияти яратилади.
Starlink компанияси Осиё минтақасида илк бор Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошларини жорий этиш бўйича Япониянинг ау (КДДИ) оператори билан стратегик ҳамкорликни бошлашини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа 2021 йилдан буён давом этиб келаётган шерикликнинг мантиқий давоми бўлиб, аллақачон ишлаётган ау Starlink Директ хизматини янада ривожлантиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод тизимининг илк имкониятларини амалиётга татбиқ этиш ва тўлиқ ишга тушириш ишлари 2027 йилга мўлжалланган. Ушбу ташаббус олис ҳудудларда алоқа сифатини тубдан яхшилаш ва ер усти тармоқлари имкониятларини космик технологиялар ёрдамида кенгайтиришда муҳим қадам бўлади.
Янги авлод технологиясининг имкониятлариStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари олдинги V1 версиясига нисбатан сезиларли даражада катталаштирилган антенна қурилмалари билан жиҳозланди. Бу эса битта космик аппаратнинг ўтказувчанлик қобилиятини нақ 20 бараварга, маълумот узатиш зичлигини эса 100 бараварга ошириш имконини беради.
Ушбу технологик сакраш Starlink Мобиле хизматига оддий матнли хабар алмашиш билан чекланиб қолмасдан, балки юқори тезликдаги интернет, ВоЛТE овозли қўнғироқлари, видеоларни узлуксиз транслация қилиш ва турли иловалардан тўлақонли фойдаланиш имкониятини тақдим этишга йўл очади.
Олис ҳудудлар учун қулайликларЛойиҳанинг асосий мақсади ер усти алоқа тармоқлари мавжуд бўлмаган олис ҳудудлар — тоғли туманлар, қадам етмас ороллар ва бошқа чекка ҳудудлардаги фойдаланувчиларни барқарор алоқа билан таъминлашдан иборат. Энг муҳими, тизимдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар махсус сунъий йўлдош тарелкаларини ўрнатиши талаб этилмайди.
SpaceX режасига кўра, оддий смартфонлар тўғридан-тўғри орбитадаги сунъий йўлдошлар билан боғланади. Янги авлод тизими бундай қийин ҳудудлардаги мобил алоқа сифатини замонавий 5G ер усти тармоқлари даражасига яқинлаштириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…