Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этади

·28·Техно
Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Starlink компанияси Япониянинг ау (КДДИ) оператори билан ҳамкорликда Осиё минтақасида Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошларини жорий этади.
  • Ушбу янги авлод тизими олдинги версияга нисбатан битта космик аппаратнинг ўтказувчанлик қобилиятини 20 бараварга, маълумот узатиш зичлигини эса 100 бараварга оширади.
  • Натижада, оддий смартфонлар орқали юқори тезликдаги интернет, ВоЛТЕ қўнғироқлари ва видеоларни узлуксиз транслация қилиш имконияти яратилади.

Starlink компанияси Осиё минтақасида илк бор Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошларини жорий этиш бўйича Япониянинг ау (КДДИ) оператори билан стратегик ҳамкорликни бошлашини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа 2021 йилдан буён давом этиб келаётган шерикликнинг мантиқий давоми бўлиб, аллақачон ишлаётган ау Starlink Директ хизматини янада ривожлантиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод тизимининг илк имкониятларини амалиётга татбиқ этиш ва тўлиқ ишга тушириш ишлари 2027 йилга мўлжалланган. Ушбу ташаббус олис ҳудудларда алоқа сифатини тубдан яхшилаш ва ер усти тармоқлари имкониятларини космик технологиялар ёрдамида кенгайтиришда муҳим қадам бўлади.

Янги авлод технологиясининг имкониятлари

Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари олдинги V1 версиясига нисбатан сезиларли даражада катталаштирилган антенна қурилмалари билан жиҳозланди. Бу эса битта космик аппаратнинг ўтказувчанлик қобилиятини нақ 20 бараварга, маълумот узатиш зичлигини эса 100 бараварга ошириш имконини беради.

Ушбу технологик сакраш Starlink Мобиле хизматига оддий матнли хабар алмашиш билан чекланиб қолмасдан, балки юқори тезликдаги интернет, ВоЛТE овозли қўнғироқлари, видеоларни узлуксиз транслация қилиш ва турли иловалардан тўлақонли фойдаланиш имкониятини тақдим этишга йўл очади.

Олис ҳудудлар учун қулайликлар

Лойиҳанинг асосий мақсади ер усти алоқа тармоқлари мавжуд бўлмаган олис ҳудудлар — тоғли туманлар, қадам етмас ороллар ва бошқа чекка ҳудудлардаги фойдаланувчиларни барқарор алоқа билан таъминлашдан иборат. Энг муҳими, тизимдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар махсус сунъий йўлдош тарелкаларини ўрнатиши талаб этилмайди.

SpaceX режасига кўра, оддий смартфонлар тўғридан-тўғри орбитадаги сунъий йўлдошлар билан боғланади. Янги авлод тизими бундай қийин ҳудудлардаги мобил алоқа сифатини замонавий 5G ер усти тармоқлари даражасига яқинлаштириши кутилмоқда.

StarlinkStarlink Мобиле5GSpaceXТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиБугун, 11:51Ер яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиЕр яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиБугун, 10:58OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиOnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиБугун, 10:26OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиOnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиБугун, 09:53Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди