Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда?

·56·Спорт
Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 3-тури якунларига кўра, Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси жаҳон рейтингида 4-ўринни, аёллар терма жамоаси эса 5-поғонани эгаллади.
  • Эркаклар ва аёллар асосий жамоалари ўзларининг 3-тур учрашувларида мос равишда Австрия ва Индонезия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Барча терма жамоаларимиз 6 тадан максимал матч очкосига эга бўлиб, жойлар қўшимча кўрсаткичлар бўйича аниқланмоқда.

Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш тобора кескинлашиб, турнир жадвалидаги пешқадамлар гуруҳи шаклланмоқда. 3-тур якунларига кўра, Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси қўшимча кўрсаткичлар бўйича жаҳон рейтингида 4-ўринни, аёллар терма жамоаси эса фахрли 5-поғонани банд этиб турибди. Ортда қолган турда эркаклар ва аёллар ўртасидаги асосий таркибларимиз 3:1 ҳисобида муҳим ғалабаларни қўлга киритди: Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги Ўзбекистон-1 Европанинг кучли жамоаларидан бўлган Австрияни таслим этди, аёллар асосий жамоаси эса Индонезия устидан ишончли зафар қучди.

Захира таркиблари ҳам муросасиз баҳсларга киришди: «Ўзбекистон-3» эркаклар ва аёллар жамоалари Марокаш (3,5:0,5) ва Саудия Арабистонини (4:0) йирик ҳисобларда мағлуб этган бўлса, иккинчи таркибларимиз Германия (1,5:2,5) ҳамда Испания (1:3) термаларига қарши кечган баҳсларда минимал фарқ билан имкониятни бой берди. Эндиликда бугун бошланадиган 4-турда вакилларимизни қитъалараро принципиал ва оғир синовлар кутмоқда: эркаклар жамоаси Туркия билан, аёллар таркиби эса Жанубий Америка гранди Аргентинага қарши тахтага ўтиради.

Хўш, 3 та турдан кейинги 6 очколик умумий кўрсаткич термаларимизнинг чемпионлик имкониятларини қай даражада оширмоқда ва 4-турдаги курашлар жадвал пешқадамлигини қандай ўзгартиради?

«3:1 ҳисобидаги зафарлар ва 3-турнинг барча натижалари»

Ўзбекистон жамоаларининг 3-турда қайд этган тўлиқ натижалари:

  • Эркаклар (Ўзбекистон-1 — Австрия 3:1): Асосий жамоамиз маҳорат намойиш этиб, Европа вакилларини таслим қилди ва юз фоизлик очко билан пешқадамликни сақлаб қолди;

  • Эркаклар (Ўзбекистон-2 — Германия 1,5:2,5): Ёшлардан иборат иккинчи таркибимиз бундестим гроссмейстерларига қарши кескин жангда минимал ҳисобда имкониятни бой берди;

  • Эркаклар (Ўзбекистон-3 — Марокаш 3,5:0,5): Учинчи таркибимиз африкаликлар устидан йирик ва сўзсиз ғалабага эришди;

  • Аёллар (Ўзбекистон-1 — Индонезия 3:1): Қизларимиз Осиёнинг кучли термаси қаршилигини синдириб, 3-турни ғалаба билан ёпди;

  • Аёллар (Ўзбекистон-2 — Испания 1:3): Иккинчи қизлар жамоаси тажрибали испан шахмат мактабига қарши очко йўқотди;

  • Аёллар (Ўзбекистон-3 — Саудия Арабистони 4:0): Учинчи аёллар таркиби барча тахталарда ғалаба қозониб, «қуруқ» ҳисоб қайд этди.

«ТОП-10 ва 6 очколик мутлақ натижа»: Турнир жадвалидаги вазият

3-тур якунларига кўра, FIDE расмий жадвалидаги ҳолат:

  • Эркаклар баҳси (Ўзбекистон — 4-ўрин): Вакилларимиз 3 та ўйинда 3 та ғалаба (6 матч очкоси, 10,5 ўйин очкоси ва 26 коэффициент) билан Руминия (1-ўрин), Франция (2-ўрин) ва Польшадан (3-ўрин) кейин тўртинчи поғонани банд этди; Хитой ҳам 4-5-ўринларни вакилларимиз билан бўлишиб турибди;

Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда?

  • Аёллар баҳси (Ўзбекистон — 5-ўрин): Қизларимиз 6 очко, 11 ўйин очкоси ва 28 коэффициент қайд этган ҳолда АҚШ (1-ўрин), Руминия (2-ўрин), Ҳиндистон (3-ўрин) ва Польшадан (4-ўрин) сўнг 5-ўринга мустаҳкам ўрнашди;

Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда?

  • Фаворитларнинг зичлиги: Биринчи ўнталикдаги барча термалар 6 тадан максимал матч очкосига эга бўлиб, жойлар фақат қўшимча коэффициентлар (Зоннеборн-Бергер) ва партияларда тўпланган очколар ҳисобига аниқланмоқда.

«Туркия, Аргентина ва Марказий Осиё дербиси»: 4-турнинг қайноқ жуфтликлари

Бугун бўлиб ўтадиган 4-турда вакилларимизни кутиб турган рақиблар:

  • Эркаклар:

    • Ўзбекистон-1 — Туркия: Асосий жамоамиз оқ доналарда Европанинг кучайиб бораётган термасига қарши марказий баҳс олиб боради;

    • Янги Зеландия — Ўзбекистон-2: Иккинчи таркибимиз Океания вакилларига қарши курашади;

    • Ўзбекистон-3 — Яман: Учинчи таркибимиз яманлик шахматчилар синовидан ўтади;

  • Аёллар:

    • Ўзбекистон-1 — Аргентина: Асосий қизлар жамоамиз Жанубий Американинг машҳур мактаби вакиллари билан тўқнаш келади;

    • Ўзбекистон-2 — Қирғизистон: Марказий Осиё дербисида қўшни республика қизларига қарши принципиал баҳс бўлиб ўтади;

    • Куба — Ўзбекистон-3: Учинчи қизлар жамоаси лотин америкалик тажрибали Куба термасига қарши дона суради.

Самарқанд гиламларидаги 4-тур баҳслари Ўзбекистон терма жамоаларининг медаллар сари юришида ва жадвалнинг юқори чўққисига чиқиб олишида стратегик бурилиш ясаши кутилмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоалари бугунги 4-тур якунларига кўра турнир жадвалида ТОП-3 таликка кириб, чемпионлик пойгасида пешқадамликни қўлга ола биладими? Туркия ва Аргентина билан баҳсларда ҳамюртларимиздан қандай ҳисоб кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддаги ушбу тарихий шахмат Олимпиадаси янгиликларини барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиСамарқандЎзбекистон шахмат жамоалариFIDE
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиАлекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 11:33"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтдиБугун, 11:17Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиАбдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг