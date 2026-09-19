Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 3-тури якунларига кўра, Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси жаҳон рейтингида 4-ўринни, аёллар терма жамоаси эса 5-поғонани эгаллади.
- Эркаклар ва аёллар асосий жамоалари ўзларининг 3-тур учрашувларида мос равишда Австрия ва Индонезия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Барча терма жамоаларимиз 6 тадан максимал матч очкосига эга бўлиб, жойлар қўшимча кўрсаткичлар бўйича аниқланмоқда.
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш тобора кескинлашиб, турнир жадвалидаги пешқадамлар гуруҳи шаклланмоқда. 3-тур якунларига кўра, Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси қўшимча кўрсаткичлар бўйича жаҳон рейтингида 4-ўринни, аёллар терма жамоаси эса фахрли 5-поғонани банд этиб турибди. Ортда қолган турда эркаклар ва аёллар ўртасидаги асосий таркибларимиз 3:1 ҳисобида муҳим ғалабаларни қўлга киритди: Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги Ўзбекистон-1 Европанинг кучли жамоаларидан бўлган Австрияни таслим этди, аёллар асосий жамоаси эса Индонезия устидан ишончли зафар қучди.
Захира таркиблари ҳам муросасиз баҳсларга киришди: «Ўзбекистон-3» эркаклар ва аёллар жамоалари Марокаш (3,5:0,5) ва Саудия Арабистонини (4:0) йирик ҳисобларда мағлуб этган бўлса, иккинчи таркибларимиз Германия (1,5:2,5) ҳамда Испания (1:3) термаларига қарши кечган баҳсларда минимал фарқ билан имкониятни бой берди. Эндиликда бугун бошланадиган 4-турда вакилларимизни қитъалараро принципиал ва оғир синовлар кутмоқда: эркаклар жамоаси Туркия билан, аёллар таркиби эса Жанубий Америка гранди Аргентинага қарши тахтага ўтиради.
Хўш, 3 та турдан кейинги 6 очколик умумий кўрсаткич термаларимизнинг чемпионлик имкониятларини қай даражада оширмоқда ва 4-турдаги курашлар жадвал пешқадамлигини қандай ўзгартиради?
«3:1 ҳисобидаги зафарлар ва 3-турнинг барча натижалари»
Ўзбекистон жамоаларининг 3-турда қайд этган тўлиқ натижалари:
Эркаклар (Ўзбекистон-1 — Австрия 3:1): Асосий жамоамиз маҳорат намойиш этиб, Европа вакилларини таслим қилди ва юз фоизлик очко билан пешқадамликни сақлаб қолди;
Эркаклар (Ўзбекистон-2 — Германия 1,5:2,5): Ёшлардан иборат иккинчи таркибимиз бундестим гроссмейстерларига қарши кескин жангда минимал ҳисобда имкониятни бой берди;
Эркаклар (Ўзбекистон-3 — Марокаш 3,5:0,5): Учинчи таркибимиз африкаликлар устидан йирик ва сўзсиз ғалабага эришди;
Аёллар (Ўзбекистон-1 — Индонезия 3:1): Қизларимиз Осиёнинг кучли термаси қаршилигини синдириб, 3-турни ғалаба билан ёпди;
Аёллар (Ўзбекистон-2 — Испания 1:3): Иккинчи қизлар жамоаси тажрибали испан шахмат мактабига қарши очко йўқотди;
Аёллар (Ўзбекистон-3 — Саудия Арабистони 4:0): Учинчи аёллар таркиби барча тахталарда ғалаба қозониб, «қуруқ» ҳисоб қайд этди.
«ТОП-10 ва 6 очколик мутлақ натижа»: Турнир жадвалидаги вазият
3-тур якунларига кўра, FIDE расмий жадвалидаги ҳолат:
Эркаклар баҳси (Ўзбекистон — 4-ўрин): Вакилларимиз 3 та ўйинда 3 та ғалаба (6 матч очкоси, 10,5 ўйин очкоси ва 26 коэффициент) билан Руминия (1-ўрин), Франция (2-ўрин) ва Польшадан (3-ўрин) кейин тўртинчи поғонани банд этди; Хитой ҳам 4-5-ўринларни вакилларимиз билан бўлишиб турибди;
Аёллар баҳси (Ўзбекистон — 5-ўрин): Қизларимиз 6 очко, 11 ўйин очкоси ва 28 коэффициент қайд этган ҳолда АҚШ (1-ўрин), Руминия (2-ўрин), Ҳиндистон (3-ўрин) ва Польшадан (4-ўрин) сўнг 5-ўринга мустаҳкам ўрнашди;
Фаворитларнинг зичлиги: Биринчи ўнталикдаги барча термалар 6 тадан максимал матч очкосига эга бўлиб, жойлар фақат қўшимча коэффициентлар (Зоннеборн-Бергер) ва партияларда тўпланган очколар ҳисобига аниқланмоқда.
«Туркия, Аргентина ва Марказий Осиё дербиси»: 4-турнинг қайноқ жуфтликлари
Бугун бўлиб ўтадиган 4-турда вакилларимизни кутиб турган рақиблар:
Эркаклар:
Ўзбекистон-1 — Туркия: Асосий жамоамиз оқ доналарда Европанинг кучайиб бораётган термасига қарши марказий баҳс олиб боради;
Янги Зеландия — Ўзбекистон-2: Иккинчи таркибимиз Океания вакилларига қарши курашади;
Ўзбекистон-3 — Яман: Учинчи таркибимиз яманлик шахматчилар синовидан ўтади;
Аёллар:
Ўзбекистон-1 — Аргентина: Асосий қизлар жамоамиз Жанубий Американинг машҳур мактаби вакиллари билан тўқнаш келади;
Ўзбекистон-2 — Қирғизистон: Марказий Осиё дербисида қўшни республика қизларига қарши принципиал баҳс бўлиб ўтади;
Куба — Ўзбекистон-3: Учинчи қизлар жамоаси лотин америкалик тажрибали Куба термасига қарши дона суради.
Самарқанд гиламларидаги 4-тур баҳслари Ўзбекистон терма жамоаларининг медаллар сари юришида ва жадвалнинг юқори чўққисига чиқиб олишида стратегик бурилиш ясаши кутилмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоалари бугунги 4-тур якунларига кўра турнир жадвалида ТОП-3 таликка кириб, чемпионлик пойгасида пешқадамликни қўлга ола биладими? Туркия ва Аргентина билан баҳсларда ҳамюртларимиздан қандай ҳисоб кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддаги ушбу тарихий шахмат Олимпиадаси янгиликларини барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…