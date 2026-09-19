Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Норвич»га қарши Англия лига кубоги ўйинида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.
- Унинг марказий ҳимоядаги ишончли ўйини натижасида Флашскоре уни 8,1 балл билан баҳолади ва мухлислар уни «Хууууус!» деб олқишлади.
- Ҳусановнинг ушбу ўйини унинг «Манчестер Сити»даги келажакдаги ўйинлари учун муҳимлигини кўрсатди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Англиянинг гранд клуби — «Манчестер Сити» сафида нафақат асосий таркибдан мустаҳкам жой олмоқда, балки маҳаллий мухлисларнинг ҳақиқий кумирига айланиб улгурди. Англия лига кубогининг 3-босқичи доирасида «Этихад» стадионида кечган беллашувда манчестерликлар «Норвич» клубини қабул қилиб, йирик ва сўзсиз 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувда 22 ёшли Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида Витор Рейс билан бирга марказий ҳимоя тандемини ҳосил қилди. Бош мураббий Энцо Мареска томонидан марказга қайтарилган ҳамюртимиз рақиб ҳужумчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, «қуруқ» ҳисобни сақлаб қолишда муҳим фигура бўлди.
Ҳакамнинг финал ҳуштаги чалингач, бутун «Этихад» аренаси ўзбек легионерини, шунингдек, Витор Рейс ва Алланни тик туриб олқишлади; мухлислар эса Ҳусановнинг исмини баралла айтиб, трибуналарни «Хууууус!» деган жарангдор ҳайқириқлар билан ларзага келтирди. Учрашувдаги ишончли ҳаракатлари учун статистик гигант Flashscore Абдуқодирга нақд 8,1 балл қўйди. «Шаҳарликлар» ушбу йирик зафар эвазига турнирнинг кейинги босқичига йўл олиб, энди «Брайтон» тўсиғидан ўтишга тайёргарлик кўрмоқда.
Хўш, Маресканинг тактик қарори Ҳусановнинг потенциалини қандай очди, «Этихад» меҳри ўзбек юлдузига қандай руҳий куч бағишламоқда ва унинг АПЛнинг асосий ўйинларидаги истиқболи қай даражада юқори?
«8,1 балл ва бехато 90 дақиқа»: Абдуқодир Ҳусановнинг ўйини рақамларда
Ҳамюртимизнинг «Норвич»га қарши кўрсатган муҳим кўрсаткичлари:
Тўлиқ 90 дақиқалик ишонч: Ҳусанов беллашувни илк дақиқалардан бошлаб, охиригача ҳимоя чизиғини бенуқсон назорат қилди;
Марказдаги мустаҳкам девор: Аввалги баҳсларда қанотларда синаб кўрилган Абдуқодир бу сафар ўзининг севимли марказий ҳимоя чизиғида Витор Рейс билан бирга рақибга зарба бериш имконини бермади;
Flashscore'дан 8,1 балл: Юқори баҳо натижасида у жамоадоши Айюб Буадди (8,1) билан бирга жамоанинг энг фойдали тўртинчи футболчиси бўлди;
Брендга айланган ҳайқириқ: Клуб расмий сайтининг тасдиқлашича, ҳар бир тўпни олиб қўйиш пайтида трибуналардан баралла «Хууууус!» садолари янграмоқда.
«5 та жавобсиз тўп ва мусобақа тўпурарлари»: «Этихад»даги голлар шов-шуви
«Манчестер Сити» — «Норвич» учрашувининг асосий қаҳрамонлари:
Флойд Самба (8,4 балл): Иккита гол уриб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси (MVP) сифатида эътироф этилди;
Райан Шерки (8,2 балл): Креатив ҳаракатлари ва киритган тўпи билан ҳужумга жон бағишлади;
Аллан (8,2 балл): Майдон марказини эгаллаб, битта гол муаллифига айланди;
Райан МакАйду: Жамоанинг йирик ҳисобли ғалабасидаги бешинчи голни ўз ҳисобига ёздириб қўйди;
Кейинги босқич — «Брайтон»: «Сити» навбатдаги раундда прессинг ва тезкор ҳужумларга таянадиган «Брайтон»га қарши тўқнаш келади.
Тактик таҳлил: Энцо Мареска нима учун марказни Ҳусановга ишонди?
Европа футболи шарҳловчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:
Универсалликдан етакчиликка: Ҳусановнинг қанотларда ҳам, марказда ҳам бирдек барқарор ўйнай олиши Мареска учун ҳимоядаги тактик мослашувчанликни максимал даражада оширмоқда;
Иккинчи қават ва курашлардаги устунлик: «Норвич»нинг узун узатмалари ва стандарт вазиятлари Ҳусановнинг позицион саводхонлиги туфайли тўлиқ зарарсизлантирилди;
Инглиз мухлисларининг юксак баҳоси: «Манчестер Сити»дек юлдузлар маконида маҳаллий трибуналарнинг 22 ёшли ўзбек ҳимоячиси номини қўшиқ қилиб айтиши унинг топ-даражадаги маҳорати тан олинганининг яққол исботидир.
Абдуқодир Ҳусановнинг «Этихад» узра кўрсатган совуққон ва маҳоратли ўйини ўзбек футболининг жаҳоннинг энг кучли клублари пойдеворида муносиб ўрин эгаллаётганини бутун дунёга яна бир бор намоён этди.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг «Норвич»га қарши кўрсатган 8,1 баллик суперўйини Энцо Марескани уни Англия Премьер-лигаси ва Чемпионлар Лигасининг марказий баҳсларида ҳам асосий таркибда туширишга тўлиқ ишонтира оладими? «Этихад»даги мухлисларнинг «Хууууус» дея олқишлаши ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз таҳлилий мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг Англиядаги ушбу тарихий муваффақияти шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…